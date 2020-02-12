Бой коронавирусу! Как китайцы спасаются от эпидемии

Эпидемии нового коронавируса оказались подвержены не только жители Китая, но и вся экономика Поднебесной. Из-за разбушевавшейся инфекции многие китайские производители решили продлить новогодние каникулы для своих сотрудников и не рисковать их здоровьем. Но на этой неделе рабочий режим постепенно возобновляется. За работу уже взялись производители медицинских масок, защитных костюмов, а также поставщики лекарств. Трудовые будни по-прежнему не распространяются на провинцию Хубэй, где и были зафиксированы первые случаи заражения новым видом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому штамму коронавируса — COVID-2019. Это сокращение слов Corona Virus Disease — болезнь, вызываемая коронавирусом. 2019 — год распространения инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на возобновление производства, Китай планирует увеличить импорт медизделий в страну, например, медицинских масок. Это при том, что Поднебесная ежедневно выпускает 20 млн масок и является мировым лидером в производстве таких средств защиты. Некоторые жители Китая не боятся коронавируса, поэтому масками впрок не запасаются. Вместо этого они делают свои собственные.

Поднебесная ежедневно выпускает 20 млн масок и является мировым лидером в производстве таких средств защитыФото: EAST NEWS

Кто бы мог подумать, что апельсин можно использовать как маску-респиратор. И вкусно, и безопасно, и витамин С

Некоторые дамы додумались использовать женские прокладки в качестве уплотнителя и дополнительного фильтра для медицинских масок.

Не забывают китайцы и о братьях наших меньших. Ученые пока не установили, могут ли собаки заболевать вирусной пневмонией, которую провоцирует новый штамм коронавируса

Если собаки послушно носят маски и респираторы, закрывающие пасть и нос, то котам необходима особая маска, которая будет закрывать морду целиком.

На прогулку особо паникующие китайцы отправляются только в защитном костюме: маска, шапочка, перчатки, халат… Для собак пока таких средств защиты не изобрели, но никто не отменял простой целлофан, в который можно завернуть питомца.

И сколько бы китайские врачи не разрушали мифы о коронавирусе, люди все равно делают по-своемуФото: REUTERS

Кто-то готов спрятаться в целлофановый пакет от этого мира и страшной пандемииФото: REUTERS

Или надеть на голову шлем… настоящий или импровизированныйФото: Twitter.com

Журнал Тіте поместил на свою обложку изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. Таким образом журналисты издания хотели показать, что эпидемия коронавируса выявила хрупкость китайского общества и поставила под сомнение мечты Си Цзиньпи

Первые заболевшие новым видом коронавируса были выявлены в 11-миллионом городе Ухань еще в конце декабря прошлого года. Число инфицированных стало расти стремительно в январе. Больницы не справлялись с потоком пациентов, поэтому было решено построить ещеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Больницы Хошэньшань и Лэйшэньшань больше напоминают полевые госпиталя. Они смогут вместить более 2500 пациентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Скульптура из песка в поддержку Китая в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV на пляже Пури в ИндииФото: ТАСС

Магазин в Пекине реализует паровые булочки без контакта с покупателемФото: EAST NEWS

Санитары проводят дезинфекцию улиц города УханьФото: REUTERS

Эпидемия коронавируса стала настоящей трагедией для КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилот одной из китайских авиалиний попытался полностью исключить возможность зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи выбиваются из сил в борьбе с вирусомФото: EAST NEWS