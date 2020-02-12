2020-02-12T15:38:16+03:00
Общество

Грустный день рождения с разделением по материальному признаку

Или почему я больше не пойду в развлекательный центр на пейнтбол
Анфиса БОГИДАЕВА
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Наш автор делится опытом после посещения детского праздникаНаш автор делится опытом после посещения детского праздникаФото: Shutterstock
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Друг из детского сада пригласил моего ребёнка на день рождения на пейнтбол. Я дикая, не знала, что такие «стрелялки» бывают не только в поле, но и в детских клубах рядом с боулингом. Калькулятор праздника: 15000 за час игры, плюс стол с картошкой фри и наггетсами на семерых детей, плюс торт-мороженое с Бэтменом, плюс игровые автоматы в фойе, потому что, пока гости собирались, именинник уже начал скучать…

В общем, родители отдали 20-ку минимум, половину зарплаты небогатого москвича. Хотя, что я скромничаю: один такой торт должен стоить пять…

И это был финский стыд.

Оплаченное время с тренером-аниматором быстро кончилось, дети выбежали с игры, а наггетсы ещё не доели, сидим. Кто-то увидел дверь аттракциона «Лабиринт страха», все стали канючить: «Хотим». Папа именинника со сложным выражением на лице, мы, родители гостей, тоже: каждый по отдельности, может, и заплатил бы, но как командовать на чужом дне рождения? А вдруг кто-то не планировал, а семья именинника, похоже, вообще выскребла последние копейки?

Дети увидели просто лабиринт, на нем написано 200 рублей час, папа стал аж зелёный. Дети снова побежали к автоматам…

Кто-то по-тихому платил за своих, я спокойно объясняла сыну, что это - праздник Вани, поэтому сидим - с Ваней, главные здесь - папа и мама Вани. Что они заранее выбрали, в то мы и будем играть. По-моему, хозяева праздника были мне благодарны.

При этом прямо рядом с нами бушевал день рождения на 40 человек, похоже, кто-то пригласил весь класс. За тем столом была и фрукты, и праздничные салфетки, и шарики под потолком - все то, что так удорожает проект. У девочки за тем столом была майка Dolce & Gabbana. Наши дети поглядывали в ту сторону, наши взрослые шипели.

Потом время совсем кончилось, в банкетном зале стали готовить новый праздник, а нас пересадили в обычное кафе… И тут уже меня перекосило: там сидел целый стол ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ МАМ того банкета, где D&G. С длинными волосами. С интересными лицами. Одна такая Дарья Мороз, другая – яркого закавказского типа, но со светлыми глазами.

Я трезво посмотрела на нас: излишне полных, очкастых, землистых менеджеров старшего звена.

Я поняла, что произошла сегрегация по внешности. Красивые отправились вверх на социальном лифте, а мы остались. И дети наши с нами. Ну, или обратная зависимость: кто поднялся, тот апгрейдился, кто нет, тот в натуральном виде. Как есть.

Имениннику я сказала, что это был прекрасный день рождения, а для себя решила: никогда. Детей надо вести туда, где можешь им ни в чем не отказывать. Хотя бы в праздник.

Как говорится в книге «Понедельник начинается в субботу», где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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