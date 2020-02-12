"Доказательств вины не было, а еще 4 стадия рака. Он рассчитывал на оправдательный приговор": адвокат - о самоубийстве подзащитного в суде

В Чертановском районном суде, где несколько часов назад раздался выстрел, сейчас работают следователи и криминалисты. Напомним, обвиняемый в вымогательстве Виктор Свиридов, бывший начальник одного из отделов ФСИН пронес в суд оружие и попытался совершить суицид. Обвиняемый умер от потери крови через несколько секунд после приговора: "три года в колонии строгого режима". Все произошло на глазах его адвоката Александра Котельницкого, который ответил на вопросы журналистов.

- Я разговаривал с ним утром по пути в суд. Он ехал с дачи и был в хорошем настроении. Сказал, что рассчитывает, что суд будет объективным и что будет оправдательный приговор. Когда судья ушла в совещательную комнату, мы спокойно ждали решение и ничто не предвещало дальнейшего развития событий.

- Он отрицал свою вину?

- Да. Отрицал. Единственным доказательство были записи телефонных разговоров. При этом экспертиза фонетическая не проводилась. Мы рассчитывали на оправдательный приговор, тем более, что у моего подзащитного 4 стадия рака.

- Что произошло после оглашения приговора?

- Судья зачитал приговор и после слов "изменить меру пресечения " я услышал выстрел. Обернулся и увидел как мой подзащитный застонал и упал. Лично я про пистолет ничего не знал.

Адвокат Александр Котельницкий у Чертановского суда, где бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения ему приговора. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- В чем обвиняли Виктора Свиридова?

- Мой подзащитный был сотрудником ФСИН. Его коллега обвинил его в вымогательстве 10 миллионов рублей. По словам моего подзащитного, ситуация связана с кадровыми решениями. Что уж там произошло, но коллега обратился в правоохранительные органы. После чего было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760355" frameborder="0"></iframe> Экс-начальник ФСИН скончался после попытки самоубийства в зале суда.Московский городской суд подтвердил информацию о том, что бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказании Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда в Москве в среду.

Как удалось выяснить "КП", бывший коллега, о котором говорит адвокат это генерал ФСИН Александр Сапожников. Он был непосредственным руководителем Виктора Свиридова в те времена, когда последний работал начальником хозяйственного отдела ФСИН. Сам Сапожников на оглашение приговора не явился. За что экс-коллега требовал у него 10 миллионов рублей, история умалчивают. Заседания проходили в закрытом режиме. Но судя по всему, речь идет о компромате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760347" frameborder="0"></iframe> Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда.Бывший чиновник совершил суицид сразу после оглашения приговора

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