Драка мышей за крошку в метро стала лучшей фотографией дикой природы
Драка мышей в лондонском метро стала лучшей фотографией в номинации "снимок дикой природы 2019". Конкурс проводил Лондонский музей естествознания, но победителя выбирали сами зрители.
Фотография под названием "Ссора на станции" британца Сэма Роули оказалась вне конкуренции. На снимке запечатлен момент, как два мышонка сцепились в жесткой схватке за крошку, которую обронил один из пассажиров. Драка продлилась не дольше секунды, пока победитель не скрылся со своей добычей в дебрях подземки. Но фотографу хватило и этого времени, чтобы сделать эпичный снимок.
Правда, перед этим была проведена огромная работа. Сэм Роул рассказал, что в течение недели каждый вечер проводил по несколько часов на разных станциях метро, чтобы наконец таки поймать хороший кадр. И у него это получилось.
Помимо мышат, в конкурсе представлено большое количество и других, не менее красивых фотографий. Все они представлены в официальном Instagram конкурса. Там можно увидеть, например, выспавшуюся и невероятно спокойную пуму. Она настолько привыкла к фотографу Инго Арндт, что уже совсем не боится её.
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ИСТОЧНИК KP.RU