Драка мышей за крошку в метро стала лучшей фотографией дикой природы

Драка мышей в лондонском метро стала лучшей фотографией в номинации "снимок дикой природы 2019". Конкурс проводил Лондонский музей естествознания, но победителя выбирали сами зрители.

Фотография под названием "Ссора на станции" британца Сэма Роули оказалась вне конкуренции. На снимке запечатлен момент, как два мышонка сцепились в жесткой схватке за крошку, которую обронил один из пассажиров. Драка продлилась не дольше секунды, пока победитель не скрылся со своей добычей в дебрях подземки. Но фотографу хватило и этого времени, чтобы сделать эпичный снимок.

Правда, перед этим была проведена огромная работа. Сэм Роул рассказал, что в течение недели каждый вечер проводил по несколько часов на разных станциях метро, чтобы наконец таки поймать хороший кадр. И у него это получилось.

samrowleywild Фотограф почти неделю вечерами наблюдал за жизнью мышей лондонской подземки. Фото: Sam Rowley

Помимо мышат, в конкурсе представлено большое количество и других, не менее красивых фотографий. Все они представлены в официальном Instagram конкурса. Там можно увидеть, например, выспавшуюся и невероятно спокойную пуму. Она настолько привыкла к фотографу Инго Арндт, что уже совсем не боится её.

nhm_wpy This South American puma is relaxing just after having awoken from a brief slumber in Patagonia, Chile.

Фанаты Южного полюса могут насладиться колонной императорских пингвинов, которую запечатлел француз Яза Лухал, пребывая в Антарктике.

nhm_wpy French photographer @yazautomatic snapped these penguins while nursing their young in a harsh and unforgiving environment.

Также можно увидеть красивейшего манула, несущегося по монгольской степи. Фотограф Валерий Малеев рассказал, что мороз достигал -42, но это не помешало ему сделать фотографию.

nhm_wpy Season's Greetings! To celebrate we're sharing this festive photograph of a fluffy pallas cat wandering through a picturesque winter wonderland.

Особого внимания заслуживает семейство белых медведей, которое заснял Стив Леви. Он провел 10 дней на севере Канады, чтобы запечатлеть эту красоту.