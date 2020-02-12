Почему Владимир Путин обошел по узнаваемости Дональда Трампа?

С утра я ознакомилась с занимательной социологией от Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, основанной на опросе 50 тыс. человек по всему миру. По его итогам Владимир Путин назван вторым по узнаваемости политиком мира. Всего пять пунктов Президент России уступает Дональду Трампу.

Что касается одобрения деятельности Владимира Путина, то здесь он обходит Трампа на те же пять пунктов, а по неодобрению уступает целых 10. При этом Gallup International сделала действительно глобальный отчет, поэтому мы можем посмотреть, какие регионы внесли основной вклад в тот или иной сегмент рейтинга мировых лидеров.

В отрицательном восприятии деятельности нашего Президента основной удельный вес лежит в голосах жителей США (60%) и Западной Европы (50%). Как не вспомнить о том, что около 90 процентов публикаций в европейских и американских СМИ о России и Владимире Путине носят негативную тональность? Это похоже на каждодневную информационную бомбардировку, не так ли?) Положительные голоса превалируют в России, Африке, Индии, Западной Азии и европейских государствах, не входящих в ЕС.

Дональда Трампа, что характерно, не любят нигде, кроме Индии и Африки. Впрочем, и в этих регионах президент США проигрывает Владимиру Путину. Ну а разрыв по индексу восприятия деятельности между лидерами России и США на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Западной Европе просто катастрофический: 45, 27 и 13 пунктов — все, разумеется, не в пользу американского лидера.

Давайте теперь учтем необходимость для Владимира Путина реагировать на активность США в зоне естественных геополитических интересов России (начиная от «оранжевых революций» и заканчивая беспредельными санкциями). Мы же видим, как плохо реагируют на Западе на наше отстаивание национальных интересов, пусть они и признают, что «большая политика» — это именно США и Россия. А война между Fox News и CNN заканчивается ровно там, где начинается Россия. Так что на фоне доминирования Запада в мировом информационном поле такие результаты для Дональда Трампа — ещё один повод задуматься: чем он запомнится и какой след он оставит в истории? Хотя, наверное, его сила — в золотом правиле любых селебрити: любые объявления хороши, кроме некрологов).

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