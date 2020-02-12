Успенская предлагала миллион за выкуп дочери, а Прохор Шаляпин опроверг своё отцовство за 300 тысяч

Недавний скандал Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной разрешился благодаря сыщикам из детективного агенства. Трое суток они шли по следу пропавшей девушки, пока сотрудники телеканала прятали ее по гостиницам и съемным квартирам, чтобы снять скандальные откровения о королеве шансона. Нашли Плаксину на окраине Москвы, в обшарпанной арендованной однушке, без еды и почти в невменяемом состоянии, и к счастью, вернули домой к матери. И таких историй у детективов сотни — как известно, богатые тоже плачут...

Дети звёзд просят милостыню в метро

По словам сыщиков, чаще всего знаменитости и богачи обращаются именно из-за сбежавших детей (правда, детьми их можно назвать весьма условно — средний возраст от 18 до 30 лет). Но даже на четвертом десятке это люди, неприспособленные к самостоятельной жизни (Плаксиной, например, 30, и она ни дня не работала).

- Был случай, когда ребенка одного очень известного человека мы нашли в метро просящим милостыню, - рассказывает Максим Заболотный, руководитель детективного агентства «Insider77.ru», того самого, что занималось поиском дочки Успенской. - В другой раз подросток из звездной семьи попал в дурную компанию и уже собирался делать «закладки». Это дети, оторванные от жизни, они не знают, как пользоваться общественным транспортом, сколько стоят продукты, не понимают, как зарабатывать . Но готовы на все, лишь бы вырваться из своей золотой клетки.

В полицию с такими проблемами не идут, чтобы не выносить сор из избы, ведь об этом сразу станет известно прессе.

- Звезды согласны на любые деньги, чтобы сохранить конфиденциальность и вернуть ребенка — бывают гонорары и по 2-3 миллиона, - продолжает детектив. - Плюс неограниченный сопутствующие расходы. Так, например, мы знали, что сначала Татьяна находилась в одной из крупных гостиниц, и предлагали сотрудникам за информацию о ней солидное вознаграждение. Начали с 300 тысяч рублей, закончили миллионом, но работники отеля все равно отмели наши предложения. Переговоры с гостиницами — это почти всегда гиблое дело: они охраняют данные клиентов, даже если речь идет об их безопасности.

Благодаря Андрею Малахову и детективу Максиму Заболотному (справа) Татьяна Плаксина вернулась домой целой и невредимой.

Беглянка-миллионерша

Один из самых сложных случаев — когда поиски длились 10 дней. 18-летняя девочка из известной мусульманской семьи мультимиллионеров, устав от тотального контроля родителей («В таких семьях могут поколотить и за переписку с русским мальчиком «ВКонтакте», - говорят детективы), сбежала из особняка в Подмосковье и добралась до Питера без копейки денег. Единственное богатство, которое прихватила с собой — три дизайнерских кофты по цене подержанного авто.

- Все было тщательно спланировано: девочка изменила внешность — подстригла волосы, надела очки и капюшон, и выбралась из закрытого поселка через никому не известную лазейку, где нет камер, - говорит Максим Заболотный. - Телефон не взяла, чтобы не отследили, и всячески запутывала следы. Сменила два такси, которые были заранее заказаны с другого номера, и поехала в Питер на попутках к новым «друзьям», с которыми познакомилась в соцсетях.

Все это время детективы отслеживали путь беглянки по уличным камерам, взломали ее компьютер. В Питере девочку искали по автовокзалам, хостелам и посуточно сдаваемым квартирам. Счет шел на минуты, ведь девчонку, назови она свою фамилию в нехорошей компании, тут же взяли бы в заложники ради огромного выкупа. И не известно, отдали бы…

- А она тем временем окончательно вжилась в роль героини боевика и пустила нас по ложному следу. В Питере есть филиал московского университета, в котором она училась. И вот эта девушка подговорила знакомую обронить там ее студенческий билет, чтобы мы потеряли еще несколько часов. В итоге поймали ее хитростью. У подруги нашей потеряшки был день рожденья, и мы знали, что объект обязательно позвонит. «Обработали» именинницу и по нашей наводке она рассказала, что у матери беглянки сердечный приступ, она находится в больнице — мол, позвони ей, успокой. И пока девочка несколько минут общалась с мамой, нам удалось вычислить местоположение мобильника. Взяли ее прямо в машине такси. За 10 дней она так намаялась, что уже даже не сопротивлялась…

Но самое сложное, как отмечают сыщики, не вернуть ребенка домой, а предотвратить его повторный побег. Поэтому детективы поддерживают связь с беглецами — общаются в соцсетях, созваниваются , предлагают помощь, и как ни странно, дети им доверяются.

100 тысяч на ветер

Одна из самых частых забав рублевских жен — проверить мужа на измены. Такие шуры-муры сыщики не слишком любят: мелковато, да и реакцию заказчика не угадаешь.

- Недавно обратилась жена известного спортсмена: мол, благоверный ходит налево, нужны доказательства, - вспоминает Максим Заболотный. - Установили за ним слежку, знали каждый шаг. Неделю «пасли» - ничего, пусто! Даже глазки никому не строил. Пришли к заказчице: так и так, радуйся. А она как давай кричать: «Да что ж такое, и как мне теперь разводиться? По нашему брачному контракту я бы его по миру пустила!». И пригласила в итоге выпить по бокальчику с продолжением… Да, по нашим наблюдениям, все, кто подозревают измены, сами изменяют напропалую.

Другой заказ: обратилась модель (читай - эскортница) с просьбой разыскать в Москве богатого иностранца, с которым познакомилась в Дубаи. Дескать, после всего, что было, он как честный человек, обязан жениться.

- Да с таким напором она требовала его найти, такие права на него предъявляла — у законных жен гонора меньше, - продолжает детектив. - Хотя девица даже имени его не знала, только, что занимается фитнесом и ездит на Роллс Ройсе. А их в Москве несколько тысяч! Парня в итоге нашли, а он ее даже не вспомнил! 100 тысяч выбросила на ветер.

Детективы помогли Прохору Шаляпину доказать, что ребёнок бывшей девушки не от него.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шаляпину вернули доброе имя

Еще одна напасть, с которой идут к детективам — внебрачные дети. Часто звездам пытаются втюхать чужих малышей, хотя они там даже рядом не лежали. Недавно детективы за гонорар в 300 тысяч раскрыли такую аферу с Прохором Шаляпиным: летом прошлого года его бывшая подруга Татьяна Гудзева родила сына, которого приписала певцу. Шаляпин еще на стадии беременности заявил, что никакого отношения к ребенку не имеет, но предприимчивая дамочка требовала миллионы. Учитывая, что она уже не раз обманывала бывшего жениха — скостила себе 13 лет и скрыла дочь-подростка, Шаляпин настаивал на ДНК-тесте, был уверен в собственной непричастности. Каково же было его удивление, когда тест подтвердил родство!

- Певец был уверен, что результаты сфальсифицировали, и обратился к нам за помощью, - говорит детектив. - Тогда мы нашли курьера, который забирал образцы ребенка, и выяснили, что слюна была ему предоставлена уже в колбе — самого малыша он даже не видел! Установили слежку за молодой мамой и обнаружили, что к ней в гости захаживает молодой человек с детскими игрушками. Оказалось, это помощник некого бизнесмена, с которым Гудзеву связывают совсем не деловые отношения. Повторный тест ДНК, сделанный по всем правилам, доказал, что Шаляпин — чужой человек этому малышу. А родным оказался начальник того самого гостя с погремушками.

КСТАТИ

По наблюдениям сыщиков, один из самых эффективных методов сбора информации — камеры системы «Поток» на дорогах. Если авто используется постоянно, за сутки оно попадает в объективы не менее 50 раз, и передвижение можно отследить по госномеру машины, даже если водитель ничего не нарушает. А главное — снимки салона получаются очень высокого качества, на этом «погорел» уже не один изменщик: по фото с камер можно различить даже родинку над губой любовницы! А недавно детективы «Insider77.ru» так нашли ребенка, которого у женщины выкрал бывший муж. Малыш просто вовремя встал в проеме между передними сиденьями.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Угон с похорон

- Поступил заказ: найти рыжий «Лэнд Крузер», который угнали во время похорон бабушки в армянской семье, - рассказывает руководитель агентства. - Вскоре мы выяснили, что сделала это родня нашего клиента, хотя он поначалу не верил. Но бывает и хуже, когда заказчик сам оказывается виновником. Например, организует угон своей машины, в которой находится большая сумма чужих денег или важные документы. А потом обращается к нам, чтобы состряпать себе алиби перед людьми, которых подвел. На что рассчитывают такие люди, непонятно — может, надеются, что мы ничего не найдем. Но за их же деньги мы доказываем их вину. Самый интересный момент — прийти с готовым отчетом к такому клиенту...