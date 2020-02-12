«Заниматься певцами и певицами мне больше не интересно»: Игорь Матвиенко построит в Москве «город музыки»

Игорь Матвиенко, который 6 февраля отметил 60-летний юбилей, сегодня устроил пресс-конференцию, где рассказал о планах на будущее. Оказалось, что продюсировать артистов юбиляру больше не интересно.

- Группа, исполнитель, певица - я, наверно, уже слишком стар для этого, немножко мне это надоело, - признался Игорь Игоревич. - Да и музыка теперь совсем другая, она стала белым шумом. Искусственный интеллект подбирает треки по настроению - вот песни для занятий спортом, вот - для занятий любовью. Да и в кино музыка - тоже каша без ярких тем. Говорят, вот Бузова. А что Бузова? Певцы сейчас как мотыльки... Была пару лет назад замечательная Монеточка, была Гречка - и где они сейчас? Тысячи треков вокруг, в которых все теряется.

По словам Матвиенко, с продюсерской деятельности он переключился на преподавательскую. В своей академии он учит будущих музыкальных продюсеров и вокалистов. И в планах - расширить эту деятельность

- Мне очень хочется построить «город музыки» в Москве на Нижних Мневниках, это сейчас мой главный проект, - рассказал Матвиенко. - Фундамент уже заложен, осталось построить академию и общежитие для студентов - думаю, за несколько лет мы это закончим. Для музыки, а особенно, для поп-музыки, в отличие от кино, у нас делается очень мало. Я чувствую, что нас немного обделяют в этом плане, хотя поп-музыка сейчас очень популярна.