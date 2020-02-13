Можно ли не платить чаевые и слыть приличным человеком

По данным ВЦИОМа, лишь половина россиян дают чаевые. Остальные либо не платят их из принципа, либо оставляют изредка, когда получают суперсервис. Нужно ли давать деньги сверх чека? Если да, то кому и сколько? И что это: навязанный стереотип или механизм, позволяющий повысить качество обслуживания?

БОЛЬШОЙ БЮСТ ВАЖНЕЕ СЕРВИСА

С точки зрения рациональной экономики чаевые бессмысленны. Услуга уже получена. Зачем платить больше?

«У экономистов считается, что человек всегда старается получить большее за меньшие деньги. Но при этом многие добровольно платят сверх того, что им нужно заплатить по чеку. Почему это происходит? Почему для одних услуг это более справедливо, чем для других? Понятия не имею!» - пишет в своем блоге Грегори Мэнкью, профессор Гарвардского университета, автор популярных книг по экономике.

В США рынок чаевых запредельный. По данным американского Института экономической политики, в нем крутится $36 млрд (более двух триллионов рублей. - Ред.).

- Чаевые изначально были обоснованы желанием получить более качественную услугу в будущем и показать социальный статус. Но сейчас основной мотив - это желание избежать общественного осуждения, - считает Майкл Линн, профессор поведенческой экономики из Корнелльского университета США.

Ученый исследовал несколько тысяч чеков из разных ресторанов и выяснил, что размер чаевых почти не зависит от качества обслуживания. А вот от привлекательности официантки (им дают больше) и ее размера груди - еще как.

ПЛАТИШЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МОЖЕШЬ

- Чаевые помогают разделить риски между клиентом и официантом, - считает американский экономист Стивен Холланд.

То есть ресторан экономит на зарплате, снижает цены на блюда, а премию оставляет на усмотрение клиента. Если совсем не понравилось, гость не заплатит ни копейки. Если повар не подкачал, а официант проявил чудеса сервиса - все получат сверх нормы. Но контроль остается в руках клиента. Как в настоящей рыночной экономике. Для Америки это уже почти неактуально, а для России - вполне.

- Чаевые - это социальная привычка, пришедшая с Запада. И у нас она еще не успела прижиться полностью, - считает психолог Дмитрий Клевцов.

Чаевые в России еще нужно заслужить. Для нас это пока не обязанность (пусть и неписаная), а добрая воля. Но число профессий, где такая благодарность становится нормой, растет (см. «Отклики»).

И это доказывает еще одну экономическую истину - человек готов платить именно столько, сколько ему не жалко. В этом плане чаевые остаются своеобразным налогом на богатых. Ведь отдают больше именно те, у кого эти лишние деньги есть.

Да, это нерационально. Но подавать милостыню или заниматься благотворительностью с точки зрения экономики тоже бессмысленно. Но люди делают это добровольно. Им хочется кому-то помочь и от этого почувствовать себя лучше. А еще говорят: чем больше денег отдаешь, тем больше их к тебе возвращается. Хотя это, конечно, из области суеверий.

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ «КП»

Кого вы благодарите деньгами и как

- Оставляю 10% в такси или в салонах красоты. Но не всегда. А если вижу, что ценник конский, то и не оставляю.

- Уборщице в гостинице, если хорошо убирает. Носителю чемоданов почти всегда. Потому что ненавижу таскать чемоданы.

- Разного рода курьерам округляю сумму до целого. Немного совсем, но там и доставка обычно платная.

- Точно не помню, но вроде один раз оставлял гардеробщику.

- Кальянщику своему всегда 20%, чужим - 5 - 10%.

- Курьерам по 100 рублей. На заправке машины - по 50 рублей.

- Парикмахерше, если очень довольна результатом или после стрижки детей - накидываю за нервы.

- Я вот парикмахеру раньше не платил. А потом увидел, что другие платят. И тоже стал. Чертов общественный договор!

- Таксистам даю. Но только тем, кто не разговаривает.

- В салонах красоты не плачу - они обычно работают за процент от суммы чека. Накидывать еще и на чай не вижу смысла.

- Когда человек умеет сделать приятно услугой, всегда выше 10% даю. Если нет - три рубля сдачи заберу и скидку потребую.

- Чаевых никогда не даю. Я плачу по счету, выставленному заведением, - чего же более?!

А КАК У НИХ

В США - треть от счета, в Японии - ноль

Самые щедрые - американцы и канадцы. Там принято давать 20 - 30% от суммы счета. В США 15% - нижняя граница. Конечно, это неписаный закон. Никто не мешает оставить меньше или не оставить вовсе. Но посмотрят на вас неодобрительно. Особенно, если оставите мелкую монетку. Это считается большим оскорблением.

В Европе ситуация отличается. В южных странах обычно принято оставлять чаевые 5 - 10%, как у нас, а вот в северных - нет. К примеру, в Скандинавии официанты получают и без того хорошие зарплаты. Чаевые там оставлять не принято, хотя от них никто и не откажется.

В Азии тоже есть отличия. В жарких туристических странах чаевые желательны. Обычно их даже ждут от «белых людей». А вот в развитых и благополучных Японии и Южной Корее это зачастую воспримут как оскорбление. Считается, что тем самым покупатель ставит себя выше продавца.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Точных данных нет, но принято считать, что чаевые зародились в Англии. Якобы в местных пабах на столах появились медные горшки. Тот, кто хотел ускорить сервис, бросал туда звонкую монету и получал заказанную еду и выпивку быстрее остальных. Все логично и обоснованно. Потом традиция расползлась по Европе, пересекла океан, осела в США. А оттуда, как бигмаки и кока-кола, распространилась по всему миру.

Сначала чаевые были неписаным налогом для богатых. Тех, кто ходил в дорогие рестораны и жил в роскошных отелях. Это был признак хорошего воспитания и что-то вроде благотворительности в пользу бедных, обслуживающих их низов. Бизнесу такое положение вещей тоже нравилось. Можно было сэкономить на зарплатах сотрудников, ведь они получали хорошую прибавку напрямую от клиентов. Так и повелось. Теперь этот «налог» платят добровольно (или добровольно-принудительно, как на Западе) почти все.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как отблагодарить, если нет наличных?

По данным ЦБ, примерно 70% операций в стране уже проводятся по карте. Пластиком расплачиваться проще и быстрее. Плюс у многих есть кэшбек и разные программы лояльности. Таскать с собой наличные неудобно и невыгодно. Но как тогда оставлять чаевые, если хочется отблагодарить? Есть несколько способов.

1. Брать с собой разменные деньги - 50 и 100 рублей. Носить их в небольшом портмоне или зажиме для денег вместе с картами.

2. Скачать приложение для чаевых. Там можно оплатить и счет, и включить чаевые. Но такой сервис поддерживается только в крупных сетях кафе и ресторанов. Да и то не во всех.

3. Попросить включить эти деньги в счет. Но это не всегда возможно. Во-первых, эту услугу не всегда можно пробить по кассе. Во-вторых, с этих денег заведению придется заплатить налоги. То есть официант получит примерно на треть меньше. Если вообще что-нибудь получит.

4. Перевести официанту/курьеру и т.д. по номеру телефона. Большинство переводов сейчас совершаются без комиссии или она минимальна. В некоторых ресторанах официант вкладывает визитку в книжечку со счетом. Там указан телефон.

В некоторых ресторанах официант может вложить в счет визитку с номером для безналичного перевода.

ВОПРОС ДНЯ: А вы чаевые даете?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Всегда! И если даже еда не понравится, скандалить не стану. А то снимет кто-то, да выложит в интернет - вот, мол, Милонов заказывает рябчиков. Хотя я, может, только котлетку и заказал.

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- Да - в общепите. Стараюсь - 10%. Или больше. Часто официантами работает молодежь - в перерывах между учебой, хочется их поддержать.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Нет! Общепитом не пользуюсь, в парикмахерскую не хожу. Кто стрижет - не скажу.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- А зачем? Я плачу по счету, и всё. Счет, кстати, выставляет ЖЭК или кафе. Они же зарплату получают, которая, кстати, и из моих же денег складывается. А я деньги не ворую, не подделываю, все, что есть в кошельке, я заработал. С чего я должен им доплачивать? Лучше на своих детей потрачу.

Владимир КУЗНЕЦОВ, пранкер Вован:

- Таксистам - никогда. Слишком много конфликтных, не знают Москву, правила дорожного движения и русский язык.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем:

- Чаевые - это как премия за хорошее обслуживание. Даю. Но если официант плохо работает, плачу четко по счету.

Алексей СОРОКИН, председатель Совета отцов Владимирской области, отец пятерых детей:

- Если жена хороший обед сготовила - я ее обязательно поцелую. Но это - не чаевые, это - от души и от сердца...

Сергей СЕМЕНОВ, шеф-повар престижного ресторана, Оренбург:

- Наши официанты только и держатся за счет чаевых. А я их беру, только когда меня приглашает к столу посетитель - и он благодарит за заказанное блюдо.

Степан, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Мой доктор шутит - дескать, ваш диагноз зависит от суммы гонорара. Ну, я - шутя - даю ему пятерочку. На диагноз не жалуюсь!