Новый «Холостяк» шокировал зрителей: «Зачем в шоу позвали трансгендера?»

В начале весны начнется новый сезон телепроекта «Холостяк». Продюсеры всякий раз мучались в поисках кандидатуры главного холостяка: редко удавалось уговорить по-настоящему завидного жениха. В последнем из показанных сезонов герой был достойный - Егор Крид. Его появление в романтическом телешоу будто «случайно» совпало с «сольником» в столице.

Ну разве кто-то признается, что приходит в сценарное телешоу за пиаром и деньгами - у всех в 21 веке строгие контракты. Отношений между звездой и выбранной им победительницей «Холостяка» после проекта не было ни у Егора Крида, ни у других звезд. В искренность телероманов верят теперь разве что особо доверчивые телезрительницы.

Прошло уже шесть сезонов и наконец-то у нас решили сделать главным героя «Холостяка» не звезду, а бизнесмена. В Америке, где и придумали это телешоу 18 лет назад, в «Холостяке» главные герои часто бизнесмены, однажды был фермер... По сценарию шоу три месяца 25 красивых девушек соревнуются, чтобы покорить сердце неженатого мужчины.

У нас в 2020-м красавицы будут бороться за руку и сердце дантиста Антона Криворотов. По легенде (а может так оно и есть) холостой мужчина богат и хочет женится. Традиционно среди претенденток на его руку и сердце одни красавицы. В этот раз среди них будет даже звезда - актриса Полина Гренц (сериал «Физрук»). Холостяк в эфире крутит романы с девчонками модельной внешности. Но в этот раз что-то пошло не так...

Стоматолог Криворотов раньше ходил по медицинским шоу: на фото с доктором Агапкиным и Светланой Пермяковой.

Пользователи социальных сетей разглядели в рекламном ролике среди новых участниц проекта 25-летнюю модель Заки Лаки. На первый взгляд - симпатичная девчонка с отличной фигурой, но на самом деле все не так просто... Это теперь в инстаграме Заки сплошь модельные фотки, а снимков из прошлого не найти. Но земляки его узнали - Заки Мусин на самом деле парень, переодетый в женскую одежду с профессиональным макияжем, прической... В Уфе он окончил институт по профессии «инженер-технолог», потом рванул в Москву, где устроился в модный клуб и работал танцовщиком: был мальчиком, который танцует в бикини, на каблуках с макияжем. Эпатажный образ привлекал внимание публики. Вскоре Заки стал моделью-андрогином: он мужчина, но выглядит как женщина. Людей, которые не хотят выбирать для себя один пол, называют «гендерквирами». Заки покорила (точнее покорил) в образе блондинки мировые подиумы, участвует в рекламных компаниях. В интервью говорит, что гордиться тем, что выглядит лучше некоторых женщин. В социальных сетях весь день обсуждают такую «невесту». Самые частые комментарии: «Куда катится наше ТВ? Зачем в шоу позвали трансгендера? Это же мужик, переодетый в женщину!» Нашлись знакомые, которые заступились за модель. Предположили, что на кастинге просто не знали кого берут в шоу.

Активное обсуждение Заки в соцсети.

@Yanavitkovskaya Очаровательный женский кадык

@Larina_aaaa Девочки, это отличный человек! Добрый, отзывчивый, понимающий! Не судите строго, каждый живет так, как ему хочется!

Среди претенденток на сердце Криворотова замечена и Милана Тюльпанова - экс-жена звезды футбола Александра Кержакова. Милана очень обеспеченная барышня, которая окружена вниманием очень завидных женихов. Но телесмотрины в очень популярном шоу - тоже завидное предложение. Ну и мы посмотрим, что из всего этого получится.