Аномально теплую зиму нам «надышал» Гольфстрим

ПОТЕПЛЕНИЕ НЕ ТАКОЕ УЖ И ГЛОБАЛЬНОЕ

- Уже весна скоро, а реальной зимы считай что не было - во всяком случае, в средней полосе. Вы как океанолог должны знать, куда зима делась. Ведь океан – это кухня погоды.

- Конечно, океан отвечает за изменения климата. Хотя в науке существуют разные теории. Многие метеорологи отрицают ведущую роль океана.

- Да, когда мы говорим про погоду, то имеем в виду температуру воздуха. Нынешняя зима в Москве на 7 градусов теплее климатической нормы, средняя температура на Земле за сто лет выросла в среднем на два градуса. Но ведь 70% поверхности Земли занимают океаны. Значит, и вода подогрелась?

- Проблема в том, что климатологи учитывают только поверхностную температуру воды, максимум до глубины 500 метров. А зря. Не так давно в океанологии произошла революция. Раньше считалось, что океан двухслойный – верхний слой теплый, нижний холодный. И они между собой не смешиваются. В последние 30 - 40 лет стало очевидно, что это не так. Океан на глубине тоже изменчив, там сильные течения. А самое главное, взаимодействие верхнего слоя и нижнего происходит не через тысячу лет, как предполагалось раньше, а почти мгновенно, в течение нескольких суток. Это все надо учитывать в моделях глобального потепления. Сейчас этого не делают.

Важно понимать, что глобальное потепление идёт в очень тонком слое: приповерхностная атмосфера и поверхностный слой океана. А верхние слои атмосферы охлаждаются. И глубинные слои океана тоже.

МОРОЗЫ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

- Взять Гольфстрим. Наш институт на протяжении почти двадцати лет каждый год проводит измерения в Северной Атлантике, от Англии до Гренландии. Температура, соленость, течения, химические параметры… А в общей сложности измерения в этой части океана ведутся около 60 лет. Что мы установили? Гольфстрим меняется. Временные масштабы этих изменений – 12-15 лет. Он усиливается, потом ослабевает. И вынос тепла на север то увеличивается, то уменьшается. Гольфстрим дышит. Что и влияет на климат. Если Гольфстрим сильнее, мы видим потепление Арктики и изменение движения циклонов. Как сейчас. Но тренда, подчеркну, нет. Происходят именно временные колебания.

- То есть не факт, что льды Северного Ледовитого океана растают и в Сибири расцветут сады? Когда Гольфстрим не будет приносить столько тепла, вернутся нормальные зимы, снова будут нужны шубы и лыжи?

- Безусловно. Мы можем вернуться и к морозным зимам.

- Но ведь есть уже планы, сколько грузов перевезут по Северному морскому пути через 10, 20, 30 лет, когда льдов станет меньше!

- Такие планы надо строить. Это подготовка, мозговая атака. Да, мы просчитываем, но это не значит, что все сбудется.

МАМОНТЫ, КАКТУСЫ И ВЕДРО ВОДЫ

- Климат менялся и раньше. Были ледниковые периоды и теплые времена. Но сейчас погода стала другой буквально у нас на глазах. Это случайность или система?

- Думаю, система. Вспомните про вымерзших мамонтов, у которых в желудке кактусы обнаружили. Наверное, тогда тоже что-то быстро происходило с климатом. Резкие изменения происходят в период переломов – потепления или похолодания. Условно, ледниковый период продолжается долго, тысячи лет. А на стыке ледникового периода и потепления наблюдаются резкие колебания. Сейчас, к примеру, общее количество осадков не меняется. Но выпадают они крайне неравномерно - либо засуха, либо ливень. Это и есть те резкие изменения климата.

- Как в Австралии: три года засухи, страшные пожары, а потом ливни и наводнение?

- Совершенно верно. У вас есть, грубо говоря, ведро воды, которое выпадает в Австралии за год. Раньше это ведро выливалось по кружке в течение всего года, а теперь оно сразу выливается, а потом - засуха. Наукой доказано, что это следствие глобального потепления.

СРАВНИТЕ ТЭЦ С ОКЕАНОМ

- Как вы относитесь к Грете Тунберг? Точнее, к ее призывам не летать самолетами и вообще поменьше пользоваться достижениями цивилизации, чтобы не портить климат?

- Важно разделить экологию и климат. Радиационные и химические загрязнения, тот же пластик, однозначно оказывают вредное влияние на природу. Не надо пачкать дом, в котором мы живем. Однако экология и климат – вещи не очень связанные. На климат человек, наверное, тоже влияет. Но в цепи множества факторов: Солнце, космос, вулканизм, земная ось.... Наука должна отделить естественные климатические изменения от антропогенных.

- Условно - мы отвечаем далеко не за все, что творится на Земле?

- Совершенно верно. Мой учитель Сергей Сергеевич Лаппо в аспирантуру не принимал людей, которые не могли оценить энергию ТЭЦ в сравнении с циклоном, извержением вулкана или Гольфстримом. В джоулях и киловаттах. Если смотреть по этой шкале, воздействие человека минимальное. Один пример, конвекция в Северной Атлантике: из Гренландии дуют холодные ветра, поверхностные теплые воды охлаждаются и опускаются на дно. Процесс трансформации теплых вод в холодные сопровождаются выделением тепла в атмосферу. И только в одной маленькой точке около Гренландии энергия превышает все Хиросимы, Нагасаки и всех ТЭЦ вместе взятые. В десятки, иногда в тысячи раз.

А КАК ЖЕ МУСОРНЫЕ ОСТРОВА?

- А что ещё удивительного за последнее время открыли?

- Оказывается в океанской воде случаются вихри - такие же, как циклоны и антициклоны в атмосфере. Или колоссальной скорости придонные течения. И с этим связана, например, проблема захоронения радиоактивных отходов, например. После войны Второй мировой войны их просто бросали на дно, в том числе в Балтийском море. И считали, что захоронили, и ничего уже не произойдет, мы обезопасили себя. А сейчас понятно, что это не так. На дне океана течение может быть 30-40 сантиметров в секунду, и оно размывает грунт.

- А правда ли, что в океане есть целые мусорные острова размером с континенты? В интернете много таких фотографий.

- Я не видел мусорных островов. Хотя Тихий океан раз двадцать пересекал.

- На островах Новой Земли в Арктике бухты забиты пластиком. После шторма Глория в Испании на пляжи выбросило пластиковый мусор, которому 40 лет...

- Безусловно, с этим надо бороться. Но мусорных островов пугающего масштаба я не видел.

БОРЬБА ЗА РЫБНЫЕ МЕСТА

- Где сейчас ловится рыба?

- Северная Атлантика, северная часть Тихого океана и Антарктика. Приполярные районы - самые рыбные места.

Наша антарктическая экспедиция на судне "Мстислав Келдыш" сейчас как раз занимается изучением криля.

Весь мировой океан поделен международными научными программами, связанными с выловом рыбы - несмотря на морскую конвенцию, которая говорит, что открытый океан принадлежит всем. Идёт борьба за биоресурсы. Почему «Келдыш» пошел в Антарктику? Потому что Россию стали не допускать к вылову криля. На простом основании: вы не проводите научные изыскания, не вкладываетесь в изучение экосистемы. А если не исследуете – то и не добываете.

- А ведь океан – это ещё нефть, газ, металлы…

- Нефть и газ в основном на шельфе, а он принадлежит конкретным странам. Но да, с минеральными ресурсами в океане тоже происходит дележ. Это железомарганцевые конкреции, сульфидные корки. Ещё во времена СССР мы провели несколько лет в Тихом океане в районе разломов Кларион-Клиппертон, там у России заявлены несколько участков по добыче железомарганцевых конкреций. Но скоро лицензия закончится. Если мы не будем вести научные изыскания, то, согласно международным договорам, нам запретят добычу.

- Кто у нас конкуренты?

- Весь мир. В первую очередь Европа, США, Индия, Китай. И Антарктиду хотят поделить из-за ресурсов. Да и весь Мировой океан.