«Ушла за семечками в летней одежде». Девочка, пропавшая 16 лет назад, нашлась в психбольнице

Хрупкая девочка из многодетной семьи Юля Семенова ушла в магазин в 2003 году. С тех пор и не видели. Искала полиция и волонтеры, но тщетно. Мало кто надеялся, что она жива, даже на опознание трупа однажды вызывали, но под конец 2019 года случилось новогоднее чудо — организация «Поиск пропавших детей» через соцсети по описанию нашла девочку, похожую на Юлю. Проверили — это была она. 16 лет Семенов провела в закрытом психоневрологическом интернате в Красноярске, не сумев назвать имя, чтобы семья обнаружила ее. В День всех влюбленных в эфире программы «Вернувшиеся» («ТВ-3») покажут подробную историю семьи Семеновых, а пока «КП» поговорила с младшей сестрой Нелли, которая первая узнала об обнаружении Юли.

- Каким было ваше детство?

- Семья у нас многодетная: у мамы с папой было 8 детей, три брата и пять сестер. Мы выросли в благоустроенной трехкомнатной квартире, но жили всегда бедно, детство было тяжелое. Папа работал в автоколонне, мама – на заводе. Денег никогда не хватало, так что игрушек у нас не было, и развлекали мы себя сами, как могли. Летом много времени проводили на улице, но бывало и так, что приходилось остаться дома из-за плохого состояния – когда не было еды ни на завтрак, ни на обед. Были добрые соседи, которые нас подкармливали, приносили что-то из продуктов, крупы всякие. А так у нас, в принципе, ничего не было, кроме мешка сахара и мешка муки. Из муки с водой мы делали колобочки и отваривали их, кто-то с сахаром ел, кто-то с солью. Бывало, кто-то со школы что-то принесет, булочку какую-нибудь недоеденную, поделится. А главной сладостью для нас была сгущенка.

В День всех влюбленных в эфире программы «Вернувшиеся» («ТВ-3») покажут подробную историю семьи Семеновых.

- Юля все время была с вами?

- Конечно. Нашим главным развлечением была музыка. Папа ее очень любил, и у нас был старенький проигрыватель с огромным количеством пластинок. Юля часто пела под эти пластинки. А еще любила наряжаться в невесту: на голову тюль натянет, а мы ходим вокруг нее, посвящаем, так сказать, в невесты.

Зимой любили кататься с горок в лесочке неподалеку от дома. Санки были нарасхват: кто первый схватил и убежал из дома, тот и катается. И Юлю, мы, конечно, тоже брали с собой на горку, если она хотела. Но могла и сказать, что не пойдет. Иногда, когда санок не хватало на всех, брали, что попадется, например, старый капот от автомобиля, и все вместе катались с горки. Но зимой чаще дома сидели, потому что одежды не было – все легкое, старенькое. А обуви не хватало никогда, друг за другом донашивали.

- Как вы общались с сестрой? Она была коммуникабельной?

- Она очень плохо говорила и мало с нами общалась. В основном, отвечала на вопросы, иногда сама спрашивала: «Где ты была?» Могла сказать «я хочу куда-то пойти», допустим… Нас всех называла по именам. На вопрос, почему она мало разговаривает, мама говорила, что она так хочет, видимо, поэтому и не разговаривает. И никогда мы никак не заостряли внимания на том, что она от нас как-то отличается, всегда с ней общий язык находили.

Мы все учились в интернатах, а вот другая старшая сестра Наталья по состоянию здоровья смогла доучиться только до второго класса, и потом она с Юлей проводила больше времени, чем все остальные. И в магазин они вместе любили ходить за семечками: там бабушки торговали, и если денег хватало только на полстаканчика, то бабушки даже полный отдавали. Юля очень любила семечки, и до сих пор любит. Еще она очень любила передвигаться по городу, ей все интересно было. И собак уличных она любила, не боялась, что они ее покусают.

- Что произошло в тот день, когда она пропала?

- Это был очень теплый сентябрь, как сейчас помню. 2003 год. Я работала. Дома была мама, но она тогда сильно болела, и ей сложно было передвигаться. Юля спросила у нее денег и ушла за семечками, как обычно. Одета она была очень легко: юбка, тонкая блузка, капроновые колготки, летние туфельки. Вечером я приехала домой, а Юли нет. Мы собрались все, кто был дома, я позвала подруг, и пошли ее искать. Сходили к магазину, прочесали гаражи, прошли несколько остановок – Юли нет. Темнело, поэтому я пошла в милицию писать заявление. Его приняли и сказали, что ориентировка будет разослана по всем городам. Мы обзванивали больницы, проверяли теплотрассы – думали, вдруг она присоединилась к лицам без определенного места жительства, тогда их очень много было. Как-то раз нам позвонили и пригласили в морг на опознание трупа. Мы все заплакали, было очень страшно. Мама собралась уже ночью, и до этого морга они с папой пошли пешком, потому что денег на дорогу не было. Когда вернулись, сказали, что нет, это не она. Мы немного успокоились, но поиск не прекращали.

Через месяц мне поступил звонок из Октябрьского РОВД: «Мы не можем найти Юлю, ее нет ни в живых, ни в мертвых». Я подписала заявление о закрытии дела – мне тогда был 21 год, и я не знала особенно, что делать.

Ориентировка Юли Семеновой.

- Что могло произойти, как вы думали тогда?

- Разные версии были: что села в какой-то автобус или троллейбус, или кто-то пожилой ее приютил у себя, или подруг каких-то новых завела и с ними ушла. А может, к бабушке пошла – та неподалеку жила в частном доме, у нее был огород с ягодами, а дедушка держал пчел и делал мед. Вдоль дороги к ним была открытая теплотрасса, и я очень часто вечерком после работы проходила мимо этой теплотрассы и всегда заглядывала, искала. А когда ехала на работу, все время вглядывалась в пассажиров на остановках и надеялась увидеть ее. Конечно, всякие дурные мысли лезли в голову, но мы отметали их и думали, что все будет хорошо, что все нормально, что она цела, здорова. Сначала Юлю предлагали признать пропавшей, через 5 лет – умершей. Это маме ответили, когда она пожаловалась на высокую квартплату, и посоветовали выписать Юлю. Но мама ни в коем случае не хотела это делать и до последнего верила, что с ней все хорошо, что она жива и обязательно найдется.

- Как она могла оказаться в Красноярске?

- Пешком она бы туда не добралась, а на вокзалах она никогда не была, и сама без родителей, без билета, без средств к существованию, конечно, никуда бы не уехала. Скорее всего, ее довезли. У Юли после всего случившегося развилось странное отношение к представителям мужского пола – она не может находить общий язык, иногда ей кажется, что ее обидели. Именно с мужчинами так. Я допускаю, что могло произойти что-то непоправимое. Юля очень доверчивая и любит кататься на машинах. Возможно, какой-то мужчина посадил ее в автомобиль, а она и села, потому что в силу своего здоровья не осознавала, что с ней может что-то произойти…

- Когда и как стало известно, что сестра жива?

- Это был декабрь месяц 2019 года. Я была на работе. Мне позвонила женщина, сказала, что она из Красноярска. Я сначала подумала, что это какой-то банк предлагает кредит и растерялась, спросила, что ей нужно. Она ответила, что работает в УФМС и спросила, разыскиваете ли вы родственников. Я, конечно же, назвала сразу Юлю. Она говорит: «Это ваша сестра?» Я говорю: «Да». Тут у меня немножко сдали нервы: я заплакала и начала спрашивать, откуда вы знаете о ней, что с ней, как ее здоровье… Мне сказали, что с ней все хорошо. Положив трубку, я вышла с работы и побежала от радости, чтобы быстрее добраться до дома. Пробежала две остановки, только тогда села в маршрутку, отвернулась к окошечку, надела капюшон и молча плакала от радости, что Юля нашлась. Мне сказали, что она содержится в Красноярском психоневрологическом интернате, и что все 16 лет она пробыла там. Дали телефон заведующей, я связалась с ней, готова была в тот же день выехать в Красноярск. Но мне ответили, что Юле сначала надо сделать документы, так как она в интернате была под фамилией Неизвестная. В УФМС нам пошли навстречу, за неделю сделали паспорт.

- Состояние сестры вам передали?

- Врачи сказали, что в последнее время она очень сильно замкнулась и перестала разговаривать. Это случилось после того, как «Поиск пропавших детей» распространил новую ориентировку на Юлю и к ней стали приходить родственники тех, кто потерял своих детей в раннем возрасте. Они узнавали в Юле своих пропавших детей, а она их, конечно, нет. Мы боялись, что она и нас не узнает, и отослали ей фотографии, где она с подружками, где мы, сестры, на озере, где наша собака Алиса. По фотографии она узнала только собаку – то есть так поняли врачи по ее реакции. По нашим фотографиям она пробежалась и, со слов врачей, не подала вида или знаков, что узнала кого-то.

На следующий день после этого у нас состоялся видеозвонок, и я впервые за эти 16 лет увидела Юлю. Я сказала: «Юля! Здравствуй!» Для нее это было очень неожиданно, и она сразу заулыбалась, засмеялась. Было понятно, что она узнала, и что она очень-очень рада. Я спросила, узнала ли она меня, и она ответила: «Да, узнала». Потом она очень часто спрашивала у врачей: «Когда за мной приедут? Когда меня заберут?» Жаль, мама до этого момента не дожила…

- Как прошла первая встреча?

- 27 декабря прошлого года, очень холодно, минус 31. Мы нашли водителя, чтобы выехать в Красноярск, дорога была дальняя. Утром мы с сестрой Катей были уже в городе, ездили по магазинам, искали какой-нибудь подарок, игрушку. Хотели купить собаку, но собаки не оказалось, а зайчиков и котиков брать не стали. Когда мы приехали туда, нас очень хорошо встретил персонал: накрыли нам стол, налили чай, поставили сладости… Но мы ничего не попробовали, за что они, наверное, на нас немного обиделись. Мы очень ждали, когда в зал войдет Юля. И когда это случилось, я, конечно, не смогла сдержаться – у меня произошла истерика, я сильно расплакалась. Я ее обняла и поцеловала, а она сказала: «Не надо плакать». Она была спокойнее, чем мы.

- Сильно изменилась сестра?

- Очень жалко, что эти 16 лет она прожила там. Возможно, она была бы теперь другим человеком. За эти 16 лет ее никто ничему не учил. Понятно, что в интернате в принципе нельзя приставить к каждому пациенту сотрудника. А в семье такой человек все-таки более социализирован. Помыться Юля может, а готовить или стирать – нет. И даже таких элементарных вещей, как есть вилкой или резать ножом, не знает.

- Есть версия, почему так долго Юлю не могли найти?

- Наверное, милиция сработала не так хорошо. Ведь в Красноярске она сначала попала в милицию, и там пытались узнать, кто она, сколько ей лет. Но тогда не было единой электронной базы МВД, Интернет с соцсетями был почти неразвит, а поисково-спасательных служб у нас не существовало. В интернате мне говорили, что пытались установить возраст Юли по зубам, обращались за помощью к депутатам Красноярского края, но все было безрезультатно. Там думали, что Юле на момент ее обнаружения было лет 14-16, и в ориентировке именно этот возраст указали, а ей на самом деле было 22.

То, что она сейчас нашлась – это чудо. Я даже не знаю, как это объяснить, у меня слов нет. Но хочется сказать тем людям, кто ищет своих родственников – никогда не отчаивайтесь. Сейчас есть и волонтерские организации, и интернет, и я думаю, что если все сделать правильно и начать поиски вовремя, то всегда можно прийти к положительному результату. Нужно только верить в то, что все будет хорошо – так, как верили мы.

«Вернувшиеся», ТВ-3, пятница, 15.00