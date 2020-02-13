Первая мать в космосе: Если вы не видели инопланетян, это не значит, что их нет!

Новый посол США в РФ Джон Салливан на своем первом публичном мероприятии в московской резиденции сделал ставку на тему, объединяющую Россию и США. Это космос. В Спасо-Хаусе перед российскими студентами сейчас выступила с лекцией известный американский астронавт Анна Ли Фишер, вошедшая в историю как первая мать, побывавшая в космосе. Далее ее ждут учащиеся Петербурга.

-В этом году мы отмечаем 45-летие первого в истории совместного полета американского корабля «Аполлон» и советского «Союза-19». Сотрудничество в космической сфере очень важно для наших стран, - открыл вечер бывший заместитель главы Госдепа Майка Помпео.

На нем удалось побывать и корреспонденту "КП".

РОДИЛА, НО НЕ МОГЛА СКАЗАТЬ "НЕТ"

-Я пыталась учить русский, но это самое сложное, что мне когда-либо приходилось делать, - призналась мне Анна Ли Фишер перед тем, как выйти к слушателям.

-Как такое возможно - только родить ребенка и улететь в открытый космос? Как вы приняли такое мужественное решение в 1984 году?

-Это была моя мечта. Я знала, что меня отобрали для полета, но не думала, что все произойдет так быстро. Моей дочери Кристин на тот момент было 14 месяцев. Но я не могла сказать «нет». Наверное, это было самое тяжелое, что я когда-либо делала, но тем не менее за ребенком ухаживала прекрасная няня, помогали мама и муж. Обманывать не буду - было тяжело. Но все-таки я - астронавт и я знала, что после этого будут летать другие женщины и они должны знать, что можно быть матерью и летать в космос.

-То есть ваша семья ваше решение полностью поддерживала.

- Определенно да. Без них мне было бы очень-очень сложно.

-Как вы себя чувствовали в открытом космосе?

-Сложно описать. Вначале было страшно, потому что ты знаешь, какая это тяга и как это опасно. Но вместе с тем это было очень здорово, наверное, это были самые волнительные 8,5 минут в моей жизни. А потом я увидела нашу планету, сложно описать, насколько она красива. Это была первая стадия. Я не столь сильно волновалась насчет отлета, сколь переживала насчет следующих стадий. К слову, после инцидента с шаттлом «Колумбией» мы поняли, что все стадии достаточно опасны (взорвался перед посадкой на Землю в 2003 году. - Ред.).

ТАК ЕСТЬ ЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ?

-Возможно, сочтете этот вопрос глупым, но: верите ли вы в инопланетян?

-Это не глупый вопрос. На него сложно ответить. Если смотреть на статистическую вероятность, то это вполне возможно. Я сама до сих пор не видела никаких доказательств существования инопланетной жизни. Но вот мой коллега на этот счет говорил так: «Отсутствие доказательств не является доказательством того, что их нет». Я хотела бы верить в то, что во Вселенной есть жизнь.

"О ТЕРЕШКОВОЙ ГОВОРЮ ВСЮ ЖИЗНЬ"

-Каким характером должна обладать женщина, чтобы летать в космос?

-В первую очередь, вы должны любить космос и открытия. Во-вторых, математику, естественные науки, инженерное дело. В будущем, наверное, все смогут летать в космос вне зависимости от образования, а сейчас требуется серьезная основа. Вам также должно быть комфортно в различной среде. Я, например, занималась дайвингом и училась на пилота коммерческой авиации.

-Опасен ли для непрофессионалов космический туризм?

-Я за космический туризм, потому что чем больше людей посмотрит на нашу замечательную планету из космоса, тем больше это нас объединит и даст возможность понять, какая она особенная. Но риск есть всегда. Я сама хотела бы купить себе билет, если бы у меня были такие деньги (смеется).

-Знакомы ли вы с первой женщиной в космосе Валентиной Терешковой?

-Я не очень хорошо ее знаю, но мы встречались в Саудовской Аравии. Для меня было невероятной честью познакомиться с ней, я слышала о ней всю жизнь, с того момента, как решила стать астронавтом. Хотела бы увидеться и со Светланой Савицкой. Первая американская женщина в космосе Салли Райд встречалась с ней в Европе после ее полета. А я на всех своих выступлениях рассказываю о Терешковой и Савицкой и первых американских женщинах в космосе. Надо помнить, что Юрий Гагарин и Валентина Терешкова покоряли космос в одиночку. В моем полете было четыре члена экипажа. А тут нечто совершенно особенное, когда ты совсем один.

Первая мать в космосе выступила с лекцией перед московской молодежью. Впереди - Петербург. Фото: Посольство США в РФ

8 МАРТА ПРИЖИЛОСЬ В США БЛАГОДАРЯ РОССИЙСКИМ КОСМОНАВТАМ

-С какой целью вы сейчас прибыли в Россию? Бывали ли у нас раньше?

-В прошлый раз я была в Москве в течение 10 дней в 1998 году, когда возглавляла миссию космической станции. У нас были технические встречи по обмену. Было очень интересно работать на ранней стадии совместной программы - США и России как раз учились работать вместе. Сейчас у нас уже 62-я экспедиция, а тогда все только начиналось. А в этот приезд по пути из аэропорта в отель я увидела, как сильно изменилась Москва. Я вернулась сюда с особым чувством. У Госдепартамента есть программа для спикеров, в рамках которой я обучаю множество студентов, особенно молодых женщин, призываю их изучать естественные науки, математику, инженерное дело, рассказываю, каково это - совмещать карьеру и семью. Я, можно сказать, посол доброй воли от США.

-В нынешней сложной ситуации космос - одна из немногих тем, которая нас все еще объединяет. Есть ли какой «космический рецепт» для налаживания отношений Москвы и Вашингтона?

-Спасибо за этот вопрос. Одна из самых важных черт космоса и его исследования - это объединение людей. Когда я общалась с коллегами из России, они чувствовали абсолютно то же самое. Мы проводили встречи в Китае, и люди там тоже с такими же ощущениями. Получается, что космосом объединены самые разные люди - неважно, какая у них культура, образование, воспитание, страна происхождения, политические соображения. Они собираются вместе. И на высоком уровне, может быть, сейчас сложные отношения у Соединенных Штатов и России, но на уровне космической станции проблем нет, потому что люди объединены одной целью, которая выше политических разногласий. Вот почему я считаю столь важными коммерческие полеты в космос. Чем больше людей увидят Землю из космоса, тем сильнее ощутят, что мы вместе, что мы с планеты Земля, а не из США или России.

Кстати, На МКС каждый интернациональный экипаж сообща решает, какие будет организовывать праздники. Мы же не можем отмечать все даты. Поэтому экипаж собирается и выбирает. Когда мы начали работать с российскими коллегами, то поняли, что некоторые праздники в США никогда не отмечались - например, 8 марта. А сейчас его уже начали праздновать там, и не только в космосе. И еще одна традиция, которую мы сообща ввели, это посадка дерева в память ушедшего астронавта. Интересно наблюдать, как вещи, которым мы научились в космических программах, начинают жить на Земле.

P.S. А свою лекцию миссис Фишер закончила вот каким советом для российской молодежи: «Учите химию, вне зависимости от того, кем хотите стать - астронавтом, премьер-министром или Папой Римским». С Папой, конечно, загвоздка, но важность химии это, надо думать, не отменяет.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»:

Анна Ли ФИШЕР родилась 24 августа 1949 года в пригороде Нью-Йорка. В 1971 году окончила Университет Калифорнии, став бакалавром наук по химии. Там же получила степень доктора медицинских наук и магистра наук по химии. В 1978 году зачислена в отряд астронавтов НАСА. 8-16 ноября 1984 года совершила полет на шаттле «Дискавери». Второй полет был отменен в 1986 году после катастрофы шаттла «Челленджер». В 2011 году переведена в категорию астронавтов-менеджеров, с 2017 года - на пенсии.

Дважды была замужем, имеет двух дочерей.