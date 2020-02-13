2020-02-13T17:54:43+03:00
Наука

Первый негр замерз в открытом космосе

В NASA отметили юбилей знаменательного события
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Еще мгновение и афро-американец окажется в открытом космосе, став первым среди соплеменников.Еще мгновение и афро-американец окажется в открытом космосе, став первым среди соплеменников.
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Американское космическое агентство разместило на своем сайте историческое фото. На нем астронавты Бернард Харрис (Bernard Harris) и Майкл Фоул (Michael Foale) покидают шаттл Discovery, вылезая в открытый космос. В этот момент Харрис мог чувствовать себя эдаким Алексеем Леоновым — вне корабля он оказался в первый раз. И стал первым негром, которому довелось пережить такое приключение — в феврали 1995 года. О том, что прошло уже 25 лет, в NASA и напомнили, подчеркнув «первенство» Харриса среди афро-американцев (first African American to perform a spacewalk), как политкорректно там его назвали.

Харрис (справа) и Фоул вылезают из шаттла, замерзнут и вернутся в тепло.

Харрис (справа) и Фоул вылезают из шаттла, замерзнут и вернутся в тепло.

Совершая свой первый spacewalk, first African American с коллегой Фоулом испытывал новые материалы скафандров, разработанные специально для того, чтобы лучше предохранять от космического холода. Однако испытания не задались. Астронавты сообщили, что замерзли. И американский ЦУП велел им вернуться. История освоения космоса полна неожиданностей. И славных юбилеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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