Окно в природу» вновь открыто!

Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз!

Почему этот конкурс особый? Потому что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, открываются новые имена талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными.

Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». География никак не ограничена — журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ей прониклись читатели.

Работы принимаются до 15 марта в электронном виде по адресу media@phkp.ru