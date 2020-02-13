2020-02-13T20:07:48+03:00
Свое дело

Большинство предпринимателей уверены, открыть бизнес в Москве легко

Это стало возможным благодаря информированию бизнеса о государственных и городских мерах поддержки
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Флорист за работой.Флорист за работой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Большинство (76%) московских предпринимателей считают, что зарегистрировать бизнес в столице сегодня просто, при этом более половины опрошенных знают о программах оказания поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых в Москве. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным полученным от респондентов, сегодня каждый второй предприниматель (52%) знает о московских программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это на 7% больше, чем полгода назад. При этом три четверти опрошенных считают: в Москве легко открыть свое дело, а каждый пятый планирует начать еще один бизнес в течение года. Свежие цифры опроса привел столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "В контакте".

"Одна из главных задач для столичного департамента предпринимательства - как можно больше рассказывать бизнесу о мерах поддержки. Кроме государственных, у нас много городских программ, которые помогают начать и успешно вести свое дело", - отметил глава города.

Напомним, в ходе встречи с предпринимателями премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти лучше работать в сфере информации, чтобы донести до представителей малого и среднего бизнеса "полную и объективную" информацию о разработанных мерах поддержки. По его словам, именно за счет малых и средних предпринимателей создаются рабочие места.

Сегодня каждый пятый предприниматель в Москве готов открыть еще один бизнес в течение года, и это ли не хороший показатель комфортного финансового климата в стране?! Судите сами: в настоящее время в столице насчитывается порядка 750 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это более 12% от общего количества субъектов МСП в России.

Более того, малый и средний бизнес не боится привлекать и заемные средства для открытия своего дела. И высокие показатели обращения людей в банк за займами для старта своего бизнеса говорят об этом. Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников считает, что сегодня Сбербанк тесно взаимодействует в вопросах помощи предпринимателям с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«В 2019 году заемные средства привлекали 18 процентов опрошенных предпринимателей — из них кредиты в банках на оборотные цели брали 67 процентов, а на инвестиционные цели — 27 процентов. Сегодня мы совместно предлагаем малому бизнесу широкий выбор банковских сервисов на уникальных условиях. Только за прошлый год Фонд содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы (прим. Подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития) выступил поручителем по выданным предпринимателям кредитам на 6,3 миллиарда рублей. Уверены, что в этом году наше сотрудничество выйдет на новый уровень», —подытожил Вячеслав Цыбульников.

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