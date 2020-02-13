Жанна Эппле во время беременности изменяла мужу с Валерием Гаркалиным

Актриса Жанна Эппле была официально замужем один раз. Ее супругом был танцовщик Алексей Бакай. В 1985 году они развелись и мужчина уехал жить в США. Через два года артистка стала жить с кинооператором Ильей Фрэзом, от которого родила сыновей Потапа и Ефима. Однако мало кто знает, что у звезды сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." был страстный роман с Валерием Гаркалиным.

Жанна Эппле рассказала о своих отношениях с Валерием Гаркалиным в студии программы "Судьба человека". Актриса впервые подтвердила роман с артистом, с которым изменяла мужу во время беременности.

Страсть между ними вспыхнула на съемочной площадке фильма "Белые одежды". Тогда они буквально не могли жить друг без друга. Однако, как заявила звезда, их отношения были обречены.

garkalin Валерий Гаркалин

Дело в том, что Гаркалин в те годы был женат на педагоге Театра кукол имени Сергея Образцова Екатерине. Она умерла в 2009 году от онкологии.

А сама Эппле в период отношений с Валерием вообще была беременной и жила с кинооператором Ильей Фрэзом, которого называла мужем. "Мы были влюблены друг в друга. Но мы просто не могли быть вместе. Валера был с Катей, а я находилась в положении", - призналась актриса.

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По ее словам, с годами ей и Гаркалину удалось изжить чувство любви друг к другу. "Чтобы убить такую любовь, надо не общаться. У нас так и получилось. Со временем все проходит, время лечит. Мы просто себе не разрешили в тот момент даль волю чувствам", - заверила она.

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Кстати, когда у звезды родился старший сын, то Валерий Гаркалин хотел, чтобы ребенка назвали Платоном. "Ну хоть в этом мне уступи", - просил он женщину. Однако муж Эппле назвал сына Потапом. "Он откуда-то узнал, что ребенок родился в день святого Потапа", - заметила Жанна.