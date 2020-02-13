2020-02-13T01:45:26+03:00
Звезды

Жанна Эппле во время беременности изменяла мужу с Валерием Гаркалиным

Актриса была очень откровенна
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Жанна Эппле.Жанна Эппле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Актриса Жанна Эппле была официально замужем один раз. Ее супругом был танцовщик Алексей Бакай. В 1985 году они развелись и мужчина уехал жить в США. Через два года артистка стала жить с кинооператором Ильей Фрэзом, от которого родила сыновей Потапа и Ефима. Однако мало кто знает, что у звезды сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." был страстный роман с Валерием Гаркалиным.

Жанна Эппле рассказала о своих отношениях с Валерием Гаркалиным в студии программы "Судьба человека". Актриса впервые подтвердила роман с артистом, с которым изменяла мужу во время беременности.

Страсть между ними вспыхнула на съемочной площадке фильма "Белые одежды". Тогда они буквально не могли жить друг без друга. Однако, как заявила звезда, их отношения были обречены.

garkalingarkalin
Валерий Гаркалин
158 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дело в том, что Гаркалин в те годы был женат на педагоге Театра кукол имени Сергея Образцова Екатерине. Она умерла в 2009 году от онкологии.

А сама Эппле в период отношений с Валерием вообще была беременной и жила с кинооператором Ильей Фрэзом, которого называла мужем. "Мы были влюблены друг в друга. Но мы просто не могли быть вместе. Валера был с Катей, а я находилась в положении", - призналась актриса.

epple.ymnayaepple.ymnaya
Украшения - это то, что делает женщину женщиной
1287 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, с годами ей и Гаркалину удалось изжить чувство любви друг к другу. "Чтобы убить такую любовь, надо не общаться. У нас так и получилось. Со временем все проходит, время лечит. Мы просто себе не разрешили в тот момент даль волю чувствам", - заверила она.

epple.ymnayaepple.ymnaya
Что предпочитаете пить по утрам?
2687 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, когда у звезды родился старший сын, то Валерий Гаркалин хотел, чтобы ребенка назвали Платоном. "Ну хоть в этом мне уступи", - просил он женщину. Однако муж Эппле назвал сына Потапом. "Он откуда-то узнал, что ребенок родился в день святого Потапа", - заметила Жанна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Валерий Гаркалин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам
Три американских сенатора летят на Украину для встречи с Зеленским
«Убитые прономерованы, последние номера четырехтысячные»: в Минобороны опубликовали рассекреченные документы об освобождении Будапешта от фашистов
«Компот-это сок»: Финский журналист оценила питание в российских школах
В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет Украине"
Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая
Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями
ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано
В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"