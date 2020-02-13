«Я сделала тест на беременность»: Анна Седокова впервые рассказала об интересном положении

На вечеринке по случаю выхода ежегодного рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин» Анна Седокова и Янис Тимма стали одной из самых ярких пар. Певица и баскетболист щедро позировали репортерам, держась за руки и демонстрируя полную идиллию. Экс-«ВИА Гра» блистала перед камерами в обтягивающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее точеную фигуру и не оставляло никакого намёка на живот. А ведь на днях Седокова в своём Инстаграме, отвечая на вопрос подписчицы «Снова беременна?», написала короткое, но емкое «Да». Новость тут же подхватили СМИ - и вот уже поклонники поздравляют артистку с будущим малышом (четвёртым!), желают им с Янисом долгих лет счастливой жизни... Не преждевременны ли эти поздравления, «Комсомолка» спросила у самой Анны.

- Сегодня мы чествуем стильных мужчин, а для вас стильный - это какой?

- Для меня самый стильный - мой любимый человек, потому что он прежде всего мужчина с большой буквы, - призналась певица. - Следом за ним с большим отрывом идёт Хью Джекман. Он даже в серых трениках и серой футболке источает столько мужской энергии!

- Стильно - это всегда дорого? Вот, например, ваш сегодняшний наряд...

- Очень дорогой! Может, это не бросается в глаза, но стоит все очень прилично. Собираясь сюда, мы проковыряли... как бы покрасивее сказать? Сделали дырку вот в этом ремне за 83 тысячи рублей.

Анна Седокова и Янис Тимма стали одной из самых ярких пар.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сколько же тогда стоят платье и туфли?

- Да одного ремня уже достаточно, поверите. Я ведь на самом деле девчонка из очень простой, даже бедной семьи, и знаю цену деньгам. И когда мне сегодня принесли этот ремень, я все не могла поверить: ну как же так, ведь на эти деньги можно сделать столько классных вещей (именно сделать, а не купить - у Седоковой свой модный бренд «LA Story», и цены там куда демократичнее. - Ред.)! Но с другой стороны, появляться на премиях и хорошо выглядеть для артиста очень важно - ведь популярность даёт возможность много зарабатывать и помогать людям. Поэтому, можно сказать, что ремень - это инвестиция в будущее. Я обещаю вам, что каждая потраченная на этот ремень копейка вернётся к тем людям, кому она действительно нужна.

- Этот ремень ещё и подчеркивает вашу тонкую талию. А ведь вы на днях заинтриговали поклонников, сообщив о беременности...

- Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже...