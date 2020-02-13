2020-02-13T07:22:16+03:00
Звезды

«Секрет ее молодости в силиконовой маске»: 72-летнюю Софию Ротару заподозрили в обмане

По мнению блогеров, «хуторянка» скрывает следы возраста под тоннами грима
Алина ЧЕРНОВА
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София Михайловна просто регулярно следит за своей формой.София Михайловна просто регулярно следит за своей формой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Понятное дело, что артистка наверняка не раз захаживала к пластическим хирургам (хотя подтверждений тому нет - Ред.), но согласитесь, кожа Софии Михайловны не выглядит перетянутой, как у многих российских актрис такого же почтенного возраста.

Именно поэтому сплетню о том, что Ротару якобы прячет морщинки под некой силиконовой маской радостно подхватили блогеры. Подписчики фан-групп Ротару обсуждают свежую статью из журнала «Тайны звёзд», который предположил, что 72-летняя София Михайловна перед каждым публичным выступлением гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

На лицо накладываются специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются и уже на них в финале наносится основной грим. Блогеры предполагают, что с помощью такой силиконовой маски София Ротару прячет неизбежные возрастные изменения. Светские репортеры выдвинули версию, что именно из-за этой маски у певицы случился два года назад гипертонический криз.

Ведь в такой маске нельзя долго находиться, она плохо пропускает воздух, кожа в ней не дышит. А человеку немолодому отпеть двухчасовой концерт в таком гриме, понятное дело, тяжело. Однако концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров лишь смеётся над подобными слухами.

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По мнению блогеров, хуторянка скрывает следы возраста под тоннами грима
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- Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это враньё, - сказал представитель Софии Ротару.

По словам директора «хуторянки», София Михайловна просто регулярно следит за своей формой.

- София Михайловна очень красивая женщина, многим интересно, как ей удаётся на протяжении стольких лет влюблять в себя миллионы.

Перед каждым большим концертом София Михайловна переходит на особый режим питания,- сказал Лавров. - Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки.

Вот и секрет ее молодости.

- Меня никто бабушкой не называет, - признавалась в давнем интервью «КП» Ротару.- У нас в семье есть Соня-старшая и Соня - младшая, моя внучка. Так и зовём друг друга. Никогда я не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней. Это желание внуков. Они мне говорят: «Никто не верит, что ты наша бабушка! Очень молодая!» В чем мой секрет Секрет в любви. Я люблю жизнь, люблю близких, люблю своих зрителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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