2020-02-13T12:20:20+03:00
Экономика

Михаил Мишустин: «Ипотека дорогая. Надо снижать ставки»

Премьер поручил упростить процедуру рефинансирования кредитов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments13
Премьер поручил правительству упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитовПремьер поручил правительству упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России нужно подхлестнуть жилищное строительство. И сделать так, чтобы банки перестали накручивать ставки по ипотеке. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- В целом ипотека остается очень дорогой, и президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%, - напомнил правительству Мишустин.

Работать кабмин собирается в трех направлениях.

1. Премьер поручил правительству упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент. Мишустин напомнил, что в среднем ставка по ипотеке в декабре прошлого года составляла 9% годовых.

- Это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это - национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь, - отметил премьер.

Мишустин также поручил наладить систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования займов.

- Чтобы люди понимали, какие права у них есть, - пояснил Мишустин. - У нас многие не знают от таких возможностях, а этого быть не должно.

2. Работа с банками.

Как отметил Мишустин, нужно сделать так, чтобы банки не имели возможности накручивать ставку.

- Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования, - перечислил задачи премьер.

3. Создать стимулы для строительства жилья. Тут Мишустин обозначил следующие задачи:

- Повышать эффективность использования земли,

- задействовать пустующие земли, в том числе находящиеся в федеральной собственности, а таких земель много.

- обеспечивать инженерную подготовку территории.

- снижать стоимость строительства,

- активнее использовать современные технологии,

- упрощать доступ компаний на строительный рынок.

По словам премьера, все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки и сделать ее более доступной для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ТПП РФ вместе с Банком Интеза планируют «прорубить окно» в Евросоюз
В Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошел организованный ТПП РФ и Банком Интеза семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»
Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана