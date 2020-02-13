Михаил Мишустин: «Ипотека дорогая. Надо снижать ставки»

В России нужно подхлестнуть жилищное строительство. И сделать так, чтобы банки перестали накручивать ставки по ипотеке. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- В целом ипотека остается очень дорогой, и президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%, - напомнил правительству Мишустин.

Работать кабмин собирается в трех направлениях.

1. Премьер поручил правительству упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент. Мишустин напомнил, что в среднем ставка по ипотеке в декабре прошлого года составляла 9% годовых.

- Это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это - национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь, - отметил премьер.

Мишустин также поручил наладить систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования займов.

- Чтобы люди понимали, какие права у них есть, - пояснил Мишустин. - У нас многие не знают от таких возможностях, а этого быть не должно.

2. Работа с банками.

Как отметил Мишустин, нужно сделать так, чтобы банки не имели возможности накручивать ставку.

- Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования, - перечислил задачи премьер.

3. Создать стимулы для строительства жилья. Тут Мишустин обозначил следующие задачи:

- Повышать эффективность использования земли,

- задействовать пустующие земли, в том числе находящиеся в федеральной собственности, а таких земель много.

- обеспечивать инженерную подготовку территории.

- снижать стоимость строительства,

- активнее использовать современные технологии,

- упрощать доступ компаний на строительный рынок.

По словам премьера, все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки и сделать ее более доступной для людей.