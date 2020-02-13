Love is… «Пятёрочка»

Товары со специальными ценами к празднику представлены в сезонном каталоге торговой сети, который полностью оформлен с использованием стилистики Love is… Вижуал также используется в наружной рекламе и на ТВ. В топ подарков, которые влюблённые приобретают в магазинах сети, традиционно входят различные наборы конфет и цветы. Чтобы поддержать спрос на самые нужные к празднику подарки, с 12 по 14 февраля 2020 года за покупки шоколадных конфет и сладких наборов на «Выручай-карту» будут начисляться двойные баллы.

«День всех влюблённых и предстоящие праздники 23 февраля и 8 марта – время особенно приятных хлопот. Торговая сеть «Пятёрочка» рада помочь всем своим гостям подготовить подарки для своих любимых и создать отличное настроение и вкусный праздничный стол. Мы выбрали франшизу Love is..., чтобы подчеркнуть любовь и заботу о наших гостях», - комментирует директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Степанова Татьяна.

Кроме того, в рамках сотрудничества с популярной франшизой разработаны специальные стикеры для Telegram, а также развлекательный контент – сайт с тематическими тестами и конкурсы в соцсетях.

Love is... - это комикс, придуманный новозеландской художницей Ким Гроув в конце 1960-х. Серию записок о том, что же такое любовь, с изображением девочки и мальчика художница рисовала для своего мужа. Изначально картинки были черно-белыми, но впоследствии комикс продолжил рисовать художник Билл Эспри, который сделал изображения цветными. Свою популярность комикс обрел в 90-е, когда стали поставляться вместе с жевательной резинкой «Love is…». Симпатичные картинки бытовых зарисовок влюбленной пары с коротким текстом, что такое любовь, стали символом романтики.