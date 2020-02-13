2020-02-13T15:10:02+03:00
Общество

Procter & Gamble установит в «Магнитах» 80 фандоматов

Procter & Gamble и розничная сеть «Магнит» создадут крупнейшую в России сеть из 80 автоматов по приему пластиковых бутылок
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Завод P&G в Новомосковске.Завод P&G в Новомосковске.
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За год компании планируют собрать не менее 100 тонн пластика, который будет передан на дальнейшую переработку. Об этом на медиа-форуме P&G «Экология бизнеса» «Комсомольской Правде» рассказал глава Procter & Gamble в Восточной Европе Сотириос Маринидис.

Старт социально-экологического проекта «Вторая жизнь пластика» запланировал на май 2020 года – тогда же в «Магнитах» в Москве и Краснодаре установят первые фандоматы. Из переработанного пластика компании построят четыре детские площадки в разных городах России, которые определят покупатели «Магнита» путем открытого голосования на сайте компании. С мая по сентябрь 2020 года за покупку каждого продукта P&G в любом «Магните» они получат право отдать один голос за свой город.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе: «Бренды играют существенную роль в развитии ответственного потребления. Результат этой работы в большой степени зависит от масштаба и эффективности партнерств и альянсов. Мы начинали работать с компанией «Магнит» с первого дня ее создания 25 лет назад. Нам важно иметь возможность продолжать наше сотрудничество и лидировать на новом этапе развития индустрии с огромными задачами по развитию ответственного потребления».

Звездным послом проекта стал певец Дима Билан. Вместе со своими подписчиками в социальной сети Instagram он создаст музыкальный эко-манифест. Наиболее активные участники онлайн-конкурса, чьи строки войдут в музыкальное произведение, исполнят его вместе с певцом на одном из его концертов.

Дима Билан, певец и киноактер: «Каждому из нас сейчас важно не просто наблюдать за происходящим, а действовать. Первый простой шаг – это ответственное потребление. Нам важно менять привычки – сортировать мусор, экономить воду и энергию, выбирать товары экологически ответственных производителей. Вместе мы можем сохранить нашу планету»

Штаб-квартира P&G

Штаб-квартира P&G

Также на медиа-форуме «Экология бизнеса» P&G и «Магнит» объявили о партнерстве с WWF-России в рамках международной акции «Час Земли». Инициатива, получившая название «Поворотный момент», призовет россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. По данным исследований, снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов сокращает потребление энергии на 57% и выбросы на CO2 на 35%1. В рамках акции 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети «Магнит» пойдет на проекты Фонда Дикой Природы по сохранению лесов России и предотвращению изменения климата, а 28 марта, непосредственно в «Час Земли», покупатели «Магнита» получат большие скидки на товары P&G, участвующие в акции.

1. Согласно исследованию от 2018го года, проведенному Ariel и Energy Saving Trust - британской организацией, занимающейся вопросами повышения энергоэффективности, энергосбережения и устойчивого использования энергии

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