МИД РФ: Мы обсуждаем с ливийскими властями вопрос о необходимости незамедлительного освобождения российских граждан

Месяц назад завершилась Берлинская конференция по урегулированию ситуации в Ливии, по итогам чего от участников гражданской войны в данной стране потребовали освободить всех незаконно удерживаемых пленных.

С тех пор этого так и не произошло — в числе других узников тюрем в Триполи по сей день находятся российские социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. В мае 2019 года двух мужчин, занимавшихся здесь политологическими исследованиями, захватила в плен вооружённая группировка под названием RADA (которая формально признаёт главенство Правительства Национального Согласия в Триполи, а значит, последнее может надавить на своих и содействовать освобождению — хотя бы в теории).

В четверг, 13 февраля, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич встал в одиночный пикет у посольства Ливии в России: двое социологов были сотрудниками именно этой организации, ФЗНЦ.

О какой-либо реакции Ливии на новое требование освободить россиян не известно. Что же происходит с узниками сейчас — и помогает ли им России? Об этом в интервью «КП» рассказала супруга Максима — Наталья Шугалей.

Вмешивались в выборы, которых не предвиделось

— Из источников, описывающих дело, не совсем понятно, в чём обвиняют Вашего мужа. Писали, что и в «терроризме», и во «вмешательстве в выборы»…

— В том-то и дело, что им не предъявлено никаких обвинений! Максим и его коллега Самер находятся в «тюрьме» без официальных обвинений, практически без доступа к адвокатской помощи — и это не сравнимо ни с какой юридической практикой! Недавно министр иностранных дел Ливии заявил, что [премьер-министр Правительства Hационального Cогласия Файез] Саррадж не хочет вмешиваться в судебные дела — это просто смешно! Не могу представить, чтобы кто-то из лидеров цивилизованных стран говорил: «У нас без суда и следствия содержатся в тюрьмах люди, но мы не лезем в это».

Узник Триполи Максим ШугалейФото: из семейного архива

— Так всё-таки, западные СМИ упоминали некие обвинения во вмешательстве…

— …в выборы, которых в стране не предвиделось даже. Остальные версии были еще комичнее: что они с Самером вмешиваются во внутренние дела Ливии, или даже в военные... Это такая чушь всё! Максим недавно перенёс инсульт, у Самера диабет. Они в принципе бы не смогли чем-то подобным заниматься.

Поэтому — да, официальных обвинений не предъявлено. Но я помню, Максим говорил: их просили не публиковать результаты исследований, поскольку, мол, Правительство Национального Согласия не популярно среди населения. Но вот, вроде, американцы недавно опубликовали соцопросы с похожим результатом — значит, исследование Шугалея было честным.

Есть ли помощь от Родины?

— Вы помните последний разговор с Максимом?

— Это было накануне его похищения 16 мая [2019 года]. Максим пребывал в хорошем настроении, много шутил, мы строили планы на летний отдых — буквально через неделю он планировал вернуться домой. Наш младший сын заканчивал первый класс гимназии, и мы мечтали, что всё лето проведем всей семьей вместе, мы и сыновья!

— Есть ли какая-то связь с узниками сейчас? В каких условиях они содержатся?

— Адвокат был допущен к ним только раз. Мы видели их фото. Что тут скажешь... Конечно, они выглядят гораздо хуже. Я знаю, что пришлось пережить Максиму — избиения, издевательства. К тому же он, как человек, перенесший инсульт, зависимый от лекарств, не получает должной медицинской помощи. Сердце разрывается, но главное — живы. Я верю в Максима, верю, что он чувствует нашу поддержку, что позволяет ему не сдаваться. Он знает, что у него семья, которая любит его и ждет.

Супруги Наталья и Максим ШугалейФото: из семейного архива

— Помогает ли узникам Россия?

— МИД, конечно, в курсе ситуации. Но... ведь нет никакого результата. Граждане РФ незаконно задержаны, без какой-либо вины. А российский консул из Туниса не доехал до Триполи навестить наших узников, уж не знаю, по какой причине. Это бездействие ужасает! Почему США никогда так не позволяют обращаться с американскими гражданами, не стесняются защищать своих, заявляя, что это их главный приоритет. А у нас — ни заявлений, ни требований отпустить Максима и Самера. И лидеры ПНС спокойно в Россию приезжают… Мне стыдно за всё это. [Ответ МИД РФ на данные претензии — см. ниже — прим. «КП».]

Он обещал вернуться — значит, так и будет

— Как ваша семья переносит разлуку с любимым человеком?

— Наша жизнь разделилась на до и после его похищения. Незадолго до отъезда в Ливию Максим потерял отца, очень тяжело перенёс утрату. А теперь — как можно передать чувства пожилой матери, которая потеряла мужа, а теперь переживает за жизнь единственного сына? Почти десять месяцев — ощущение бессилия, что никак не можем помочь любимому человеку. Сыновья очень повзрослели за это время. Но отчаяния нет, мы ни на секунду не сомневаемся, что он вернется. Он обещал это в последнем нашем разговоре, и так и будет.

ОТВЕТ МИДа

Исходя из принципа баланса мнений, «КП» попросила МИД РФ прокомментировать заявления нашей собеседницы. Приводим письменный ответ дипломатического ведомства полностью:

«Вступить в прямой контакт с М[аксимом] Шугалеем и С[амером] Суэйфаном затруднительно, поскольку персонал российского посольства в Ливии летом 2014 года был эвакуирован из Триполи в Тунис. Тем не менее, мы постоянно обсуждаем с ливийскими властями на различных уровнях вопрос о необходимости незамедлительного освобождения российских граждан. Даем понять ливийской стороне, что нерешенность этой проблемы негативно сказывается на наших двусторонних отношениях.

В целом, за последние годы многие российские граждане были возвращены на Родину благодаря усилиям МИД России», — говорится в письменном ответе ведомства в адрес «КП».