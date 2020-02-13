Мужчина – глава семьи!

Что-то мы с читателями в последнее время немножко феминизмом увлеклись. Сетуем, мол, мужчины перестали уважать женщин. А ведь и для прекрасной половины мужья утратили прежний авторитет. Об этом факте нам напоминает читатель Георгий.

«Дарья, предлагаю подумать на тему: должна ли женщина подстраиваться под правила мужчин? То есть, быть такой, какой ее хочет видеть мужчина? Каждый представитель сильного пола хочет быть главным человеком для своей жены. Однако очень часто бывает, что женщина готова кого угодно слушать и с кем угодно советоваться, только не с собственным мужем. Мнения подруг и знакомых для нее важнее, чем главы ее собственной семьи. Ну, если нет у тебя своей точки зрения, так поговори с мужем! Нет, она будет по любому поводу совещаться со всем миром – что надеть, как что сварить, что ответить... А муж – как безмолвное приложение. Это очень неприятно, и это разрушило два моих брака.

Другая проблема: любят женщины поспорить. Я всех женщин, которые были рядом со мной, предупреждал: не спорь при мне ни с кем, не ругайся с официантами, с водителями, с кассирами. Рядом с тобой мужчина, и он должен в первую очередь все решать, а твоя активность его унижает! Но не все ко мне прислушивались. В результате что мы имеем? Массу разводов, одиноких и недовольных женщин. У вас наверняка есть такие в окружении.

Я не одинок, у меня третья жена, которая умеет быть женщиной – дочерью, женой, матерью, бабушкой, в которой нет ни капли вредности и стервозности. Но такую женщину еще надо найти и заслужить. Мужчины тоже не идеальны, конечно… Но это вы лучше меня знаете.

Георгий».

Георгий, да, женщины общительные. Это идет из древних времен: пока мужчины на охоте, их подруги занимаются собирательством, разжигают костер и беседуют между собой в уютной пещере. На охоте-то тихо надо действовать. Разговоришься – и спугнешь косулю. Или саблезубый тигр прибежит тобой обедать.

Ну и к тому же потребность женщин общаться – это показатель энергичной жизненной позиции. У нас по традиции женщины в семье - активистки: «Муж – голова, жена – шея». Вы не зря перечисляете сплошь житейские мелочи: что надеть, что приготовить. Сильный пол в такую фигню вникать не любит. Ну только, может, где-нибудь в прогрессивных скандинавских странах, где уже такое равенство полов, что дяденьку от тетеньки не отличить. Однако и в наших российских границах люди стремятся к товарищескому браку. По данным опроса ВЦИОМ, например, за 2018 год, 82% людей признают, что в семье должно царить равноправие, 72% тех, кто уже в отношениях, сообщают, что и на практике принимают все решения совместно. В общем, не такая катастрофическая картина, как вам кажется, Георгий.

А по телефону потрепаться или с кассиром красиво поругаться – это ж святое! Мы даже не осознаем, что обижаем своего спутника. Тем более, большинство мужей вообще любят, когда жене есть чем заняться. Пока она три часа с подружкой тарахтит, можно в танчики погонять, а то и вовсе смыться потихоньку на пивко с друзьями. Одна нога здесь – другая там. Жена и не заметит. Вы, мне кажется, нестандартный мужчина, Георгий. Хотя была у меня такая одна знакомая – несамостоятельная. Ничего сама не решала: все муж да муж. А потом этот муж возьми да уйди к какой-то посторонней тетке. Устал все на свете решать. Говорит: «Я вам живой человек, а не Дон Корлеоне!» Так что по-разному бывает.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Георгием? Как принимаются решения в ваших семьях? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru