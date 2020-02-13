Эксперт-вирусолог: коронавирус не обходит ни детей, ни европейцев

Первые официальные сводки после начала вспышки коронавируса нового типа (COVID-2019) говорили о том, что инфекция активнее всего нападает на людей старшего возраста азиатских национальностей. По последним данным, среди заболевших уже есть и дети, и европейцы. В частности, итальянец и немец. Но такие случаи пока можно пересчитать по пальцам одной руки.

- На самом деле у нас по-прежнему нет сведений, которые со 100%-й уверенностью позволили бы утверждать, что COVID-2019 «нацелен» в большей степени на старшее поколение и (или) представителей с генотипом какой-либо расы, - говорит опытный эксперт-вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Преимущественное количество заболевших среди монголоидной расы можно объяснить тем, что вспышка произошла в Китае. А другие страны активно принимают меры по контролю, в том числе, изоляции на карантин лиц, прибывающих из КНР. Поэтому на сегодня надежной статистики нет.

В то же время в науке известны, хотя и редкие, примеры, когда инфекции проявляли себя по-разному у пациентов с разными особенностями генотипа. Скажем, вирус Эпштейн-Барр у европейцев вызывает инфекционный мононуклеоз (по симптомам похоже на сильную простуду или грипп. - Ред.). А у африканского населения заражение может привести к развитию лимфомы (разновидность опухоли). «Сейчас есть редкая возможность более точно отследить свойства вируса и, в частности, подверженность ему разных лиц - по данным о распространении болезни среди пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess», - отмечает эксперт.

Напомним, судно находится на карантине в порту японского города Иокогама. Количество случаев заражения на 13 февраля - 219. Сообщается, что среди инфицированных есть граждане 11 иностранных государств, включая США, КНР, Австралию, Канаду, Филиппины. А всего на борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, в том числе из России (граждан РФ среди заразившихся на сегодня нет). Однако о национальности тех, кто заболел, в публичном доступе информации пока нет.

- Нужно учитывать особенности диагностики коронавируса, - продолжает профессор Лукашев. - В частности, болезнь может протекать в легкой форме и даже бессимптомно. Такие пациенты могут оставаться вне поля зрения статистики. В том числе среди легко и «незаметно» переболевших могут быть дети.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Версию, что COVID-2019 чаще всего заражает пожилых людей из-за ослабленности их организма, эксперт считает небезупречной. «Среди первых пациентов действительно преобладали люди в возрасте и с сопутствующими заболеваниями. Но это могло быть не свойством вируса, а следствием выявления только самых тяжелых случаев в начале вспышки, - поясняет Александр Лукашев. - Вообще же известно, что с возрастом формируется так называемый перекрестный иммунитет, в частности, к респираторным заболеваниям (то есть передающимся воздушно-капельным путем и поражающим органы дыхания. - Ред.). У человека, который за свою долгую жизнь встретился с большим количеством самых разных ОРВИ (риновирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, грипп и т. д.), в организме сохраняются иммунные антитела, которые помогают отражать атаки не только уже знакомых, но и похожих видов вирусов. Хотя мы и не знаем, насколько в действительности защищает такой перекрестный иммунитет от COVID-2019».

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ВМЕСТО ВЫВОДА

Люди «серебряного» возраста на самом деле могут быть не менее стойкими к заражению, чем молодежь, резюмируют вирусологи. Другое дело, что если болезнь уже началась, то у старшего поколения она может протекать более тяжело из-за «отягчающих обстоятельств». То есть букета хронических возрастных заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, онкологических заболеваний.

Возвращаясь к заболеваемости среди детей, эксперт отмечает, что какие-либо выводы пока делать рано. Зарубежные специалисты допускают, что маленькие пациенты могут переносить коронавирусную инфекцию легче взрослых, в том числе в виде банальной простуды. Например, по аналогии с ветряной оспой (ветрянкой): в детстве она проходит как досадное, но не тяжелое заболевание, а для взрослых заражение может стать крайне опасным.