Новый образ рыбной отрасли: открытость и вовлеченность в нужды потребителя

Информационная открытость рыбацкого сообщества и формирование нового образа всей рыбной отрасли страны в глазах широкой общественности обсудили участники прошедшего в Москве отчетно-выборного собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Помимо членов ВАРПЭ в собрании приняли участие депутаты Госдумы, представители Росрыболовства, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минпромторга, органов власти Камчатки, Архангельской и Магаданской области, руководители общественных объединений, экономисты, медиаменеджеры и социологи. Президент ассоциации Герман Зверев отчитался о проделанной за три года работе. Он отметил, что работа органов управления ВАРПЭ в этот период происходила в условиях сразу нескольких масштабных изменений в сфере регулирования отрасли.

«Совпали во времени и наложились друг на друга перекройка рыболовного законодательства и принципиальное изменение целей и инструментов стратегического планирования в отрасли. И, конечно, ощутимое влияние на отрасль оказал информационный блицкриг, который осуществлялся главными государственными телевизионными каналами на рубеже 2018 – 2019 годов», – сказал Герман Зверев, отметив, что ВАРПЭ работает в условиях тектонических изменений в отрасли.

Президент ассоциации Герман Зверев. Фото: пресс-служба ВАРПЭ

Знаковым достижением за трехлетний период стало то, что отрасль наконец-то консолидировалась, сплотилась, появилось даже Общероссийское отраслевое объединение работодателей рыбной отрасли, основная цель которого решать вопросы социально-трудовых отношений, уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников. Также ВАРПЭ активно развивала связи с общенациональными бизнес-объединениями и иными площадками для защиты интересов рыбаков и диалога с участниками общественной жизни. Напомним, в 2018 году Герман Зверев стал председателям Общественного совета при Росрыболовстве, а в 2019 – сопредседателем от делового сообщества рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотиной» в рыболовстве. Кроме того, аппарат ВАРПЭ обеспечивает работу Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Герман Зверев отметил, что работа отраслевого сообщества не должна быть оборонительной или резко противоположной «государственному курсу», по его мнению, необходимо выдвигать собственные инициативы. Первые из таких инициатив он предложил обсудить участникам собрания и органам управления следующего созыва, среди них широкая поддержка законодательной инициативы о внедрении электронного промыслового журнала, и углубленная работа по Налоговому кодексу, и организация биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов, и активное участие рыбацкого сообщества во всенародном обсуждении поправок в Конституцию РФ.

Выступление Германа Зверева заложило основу для всестороннего обсуждения будущего рыбной отрасли и инструментов укрепления роли бизнеса и общественных организаций и усиление их политического веса. Один из таких инструментов — это, несомненно, систематическая работа в информационном поле, изучение потребностей потребителя и работа с общественным мнением.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомнил об информационном блицкриге, а вернее о его последствиях, в начале своего выступления первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда», председатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России Роман Карманов. Медиа-менеджер напомнил участникам собрания о необходимости увеличения информационной активности среди рыбопромышленников. Ведь именно бездействие рыбаков на информационном поле стало благоприятной почвой для так называемых «фейк-ньюс», авторы которых не только ввели общество в заблуждение относительно деятельности рыбаков, но и способствовали формированию образа отрасли и отдельных ее представителей в негативном свете.

Первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда», председатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России Роман Карманов. Фото: пресс-служба ВАРПЭ

«В моей практике это первый случай, когда под удар попали все игроки без исключения. Если кто-то думает, что его не зацепило, то ошибается. Репутационно пострадали все, без исключения. К счастью, отрасли повезло, что основной центр сопротивления, в частности, в виде ВАРПЭ, возник практически мгновенно. Благодаря этому удалось на протяжении долгого времени не только отбивать и смягчать вред от атак, но и выстраивать и реализовывать эффективную информационную стратегию», - заявил в ходе доклада Роман Карманов.

Он уверен, что образом отрасли в информационном поле необходимо заниматься так же серьезно, как и прогнозами вылова, конъюнктурой рынка или финансовыми вопросами. Рыбаки должны перейти от пассивной позиции к активному участию в жизни общества.

«От схемы «выловили, продали и забыли», нужно перейти к схеме «выловили, продали, проследили - в каком виде продукт дошел до россиян». Общество должно услышать и понять, что рыбаки не только ловят и продают, но и проявляют интерес к его нуждам и заботам». Нужно раз и навсегда запомнить, что советский героический образ рыбной отрасли давно побледнел и стерся, а поработать над созданием нового никто не удосужился», - отметил медиа-менеджер в своем выступлении.

ПОВОРОТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Такая позиция полностью соответствует посланию, с которым в этом году выступил президент России. В частности, глава государства затронул проблему горячего питания школьников младших классов, в рацион которых войдет и рыба. Но какая и какого качества? И к кому будут отнесены претензии, если школьники получат это питание ненадлежащего качества?

Фото: пресс-служба ВАРПЭ

«Вкусовые привычки подрастающего поколения и желание молодых людей подходить к рыбному прилавку в магазине и умение готовить дома — это, без всякого сомнения, темы, за которые необходимо браться и развивать. Это забота о будущем нашей страны, о сохранении идентичности ее жителей. В последние два года стремительно развивается тема здорового образа жизни. Очевидно, общество принимает и одобряет правильное питание. Тренд этот будет только нарастать. Рыба, без всякого сомнения — это правильно. Но все ли могут ее себе позволить, и почему бы самим рыбакам не возглавить движение за свободный доступ нашей дикой рыбы на столы россиян и публично об этом заявить», - сказал Роман Карманов.

Эксперты и участники собрания согласились с тезисами, озвученными представителем Ассоциации менеджеров России. В частности, с тем, что рыбаки имеют полное право выступать с инициативами по ряду вопросов гораздо более широкому, чем добыча водных биоресурсов. Взять, к примеру вопрос социального самочувствия жителей Дальнего Востока. Не секрет, что эта тема вызывает глубокую обеспокоенность на всех уровнях власти. По мнению Романа Карманова, рыбацкое сообщество могло бы не только поддержать взятый два года назад руководством страны курс на вовлечение населения в волонтерскую деятельность, но и выступить с собственными инициативами, касающимися культурной, спортивной и научной жизни региона. В качестве примера спикер привел фестиваль литературы тихоокеанской России, который всесторонне поддерживает ВАРПЭ.

«Говоря языком современных коммуникаций, рыбацкое сообщество должно выработать новые смыслы своей деятельности, в соответствии с которыми разработать и принять информационную стратегию на ближайшие годы», - сказал выступающий.

Выступление первого заместителя гендиректора ИД «Комсомольская правда» нашло живой отклик среди участников собрания. Многие отмечали, что в сегодняшних реалиях рыбацкому сообществу необходимо более активно выступать в медиасреде и поддержали идею создания общей информационной стратегии. Дискуссия на эти темы продолжится на IV Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце сентября этого года.