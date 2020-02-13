Игорь Стрелков: За судом по «Боингу» следить не буду, ополчение его не сбивало…

Через два с лишним часа после вылета из аэропорта голландской столицы рейс МН-17 потерпел крушение в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту (196 из них - граждане Нидерландов).

В те дни на юго-востоке Украины шли боевые действия между подразделениями ВСУ и ополчением Донбасса. Но запрет на пролет над зоной конфликта введен не был. Обломки "Боинга 777- 200ЕR" были найдены в районе поселков Грабово, Петропавловка, Рассыпное. По предварительной информации, на найденных фрагментах лайнера обнаружены следы поражения от ракеты ЗРК «Бук».

Российская сторона представила доказательства того, что зенитно-ракетные комплексы такой модификации Украина получила за много лет до трагедии. Совместная следственная группа (ССГ), куда вошли представители Малайзии, которой принадлежал лайнер, Голландии, откуда он вылетел, а также Австралии, Бельгии и Украины, наши данные игнорировала. Зато неоднократно озвучивалась версия, что этот конкретный ЗРК «Бук» был поставлен ополченцам незадолго до катастрофы с территории соседнего государства. И были названы 4 фамилии людей, которых следователи подозревали в причастности к трагедии. Это три гражданина РФ и один гражданин Украины.

Обломки "Боинга 777- 200ЕR" были найдены в районе поселков Грабово, Петропавловка, Рассыпное.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил 13 февраля, что власти его страны отказались от предложения РФ, полученного еще 17 октября 2019 года. А Москва предлагала провести именно в России судебные слушания по российским гражданам Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, которых следственная группа подозревает в причастности к крушению «боинга»-777.

Амстердам в ответ предложил Москве подумать, как будет исполняться решение суда Нидерландов, если приговор окажется обвинительным.

Суд, похоже, окажется заочным. Хотя украинский генпрокурор и обещал, что гражданин его страны из числа подозреваемых, Леонид Харченко, будет задержан.

Показательно — не только официальные представители РФ, но даже премьер-министр Малайзии называли выводы европейских следователей политизированными и антироссийскими.

По предварительной информации, на найденных фрагментах лайнера обнаружены следы поражения от ракеты ЗРК «Бук».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За комментариями «Комсомольская правда» обратилась к Игорю Стрелкову, который летом 2014-го года был министром обороны ДНР.

- Игорь Иванович, проходи суд по «Боингу», сбитому над Донбассом в июле 2014-го, в России, а не в Нидерландах, вы на него явились бы?

- Когда меня спрашивают о том, был бы я на судебных слушаниях, где могли рассматриваться обстоятельства катастрофы «Боинга», если б слушания проходили в России и меня на них вызвали, я могу ответить только так: «А что, у меня возможен другой выбор?». Почему? Потому, что я - гражданин России. И другого гражданства не имею.

- Будете следить за тем, как в Нидерландах пройдет процесс по этой трагедии, который планируют начать 9 марта?

- Нет, я не слежу. К тому же мне каждую новость немедленно сообщают журналисты. Особого интереса у меня нет.

- Почему Нидерланды не решились передать проведение процесса над лицами, которых они называют подозреваемыми в причастности к крушению пассажирского самолета в Россию, как предлагала Москва?

- Потому, я полагаю, что голландцы твердо и с самого начала установили, кто виноват. И выбрали, что называется, сторону.

Через два с лишним часа после вылета из аэропорта голландской столицы рейс МН-17 потерпел крушение в Донецкой области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- До получения достаточных доказательств?

- Естественно. Виновные были назначены сразу. В тот же день. И это были Российская Федерация и ополчение Донбасса. Я всегда говорил и говорю: «Ополчение «боинг» не сбивало!» И больше никаких комментариев. Рассчитывать на какую-либо объективность со стороны людей, которые изначально приняли такое решение и заняли одну из сторон в конфликте — ну, это было бесполезно.

- А как же представленные российской стороной доказательства, в частности, по тому, что на обломках "Боинга" следы от ракеты от «Бука», поставленного на Украину давным-давно...

- Повторюсь, все эти обстоятельства я не комментирую. Кроме того, что ополчение «Боинг» не сбивало. Ни те подразделения, которые были под моей командой, ни те, которые под моей командой не были.

- Вы не общаетесь с тремя другими обвиняемыми, названными голландской стороной?

- В настоящее время нет. Хотя всех троих я, конечно, знаю.