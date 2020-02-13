Ангелина Вовк и Михаил Куницын пришли в Грибоедовский загс с цветами.

Накануне Дня святого Валентина Ангелина Вовк и ее молодой друг Михаил Куницын сняли в Грибоедовском загсе видеоролик. Миша встречает Ангелину у загса, вручает цветы, парочка проходит по лестнице внутрь, Вовк вспоминает, что когда-то здесь выходила замуж...

«Моя душа трепещет... Это знаковое место в Москве, сюда стремятся очень многие заключить союз двух влюбленных сердец. Тем более в преддверии дня всех влюбленных! Желаем всем счастья и любви!» - рассказывает в ролике Вовк.

Мы позвонили Ангелине Михайловне сразу же после публикации видео в ее инстаграме.

- Ангелина Михайловна, вы с Мишей просто прогулялись в загс ради интриги и записи видеопоздравления или подали заявление в загс? (Вовк задумалась над ответом, но на помощь ей с подсказкой пришел Михаил, который оказался рядом)

- Я... мы пока не комментируем это. Чуть позже позвоните.

Тогда мы набрали подругу Ангелины Михайловны, которая прояснила ситуацию. «Они решили продолжить интригу - ждут приглашения на ток-шоу: там за эксклюзив платят гонорар. Будет ли заявление в загс - зависит от того, будет ли стоящее коммерческое предложение от ТВ!» - раскрывает интригу знакомая Куницына и Вовк.

Ангелина Вовк пока не комментирует ролик, снятый у загса.

Все дело в том, что Михаил уговорил Ангелину интриговать публику, привлекая внимание к их паре. Это пиар, а значит будет больше предложений о ведении мероприятий и возможны гонорары за эксклюзивное интервью на ток-шоу (от 2 до 5 млн. руб.). Вот только в декабре и январе Вовк не готова была к откровенной истории любви: телеведущая ограничивалась рассказом о том, какой хороший друг Миша и как возможно они когда-нибудь поженятся. Такую историю не продашь - решаться ли они на более активные действия покажет время. Пока пара заявление в загс не подала. Более того, из-за рабочих нагрузок Ангелина и Михаил стали реже встречаться. Живут они отдельно. В новом году Вовк провела отпуск отдельно от Михаила, который интриговал подписчиков в соцсетях совместными роликам, вводя в заблуждение об отдыхе вдвоем. На самом деле Вовк уехала в санаторий одна.

Напомним, что в конце 2019-го телеведущая Ангелина Вовк призналась «Комсомольской правде», что получила предложение руки и сердца от друга Михаила Куницына: «Миша правда сделал мне предложение! Насчет свадьбы – еще пока я размышляю».

Вовк – 77 лет, а радиоведущему и историку музыки Куницыну всего 50 лет. Ангелина Михайловна на публике шутит так: «Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне - я за него замуж не пойду!» А потом на наши расспросы добавляет уже с интригой в голосе: «События будут развиваться!»

Телеведущая Ангелина Вовк призналась «Комсомольской правде», что получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына.

Предложение Куницын действительно сделал - официальное. Причем он давно намекал телеведущей на то, что готов перевести их давние дружеские отношения в брачно-официальные. Но Ангелина Вовк в серьезных разговорах с друзьями говорит, что не представляет себе, как она решится на свадьбу, и продолжает относится к Михаилу, как к другу. Но ведь возможно все: в окружении телеведущей говорят, что не удивятся если Миша уговорит Ангелину.

Радиоведущий и историк музыки Михаил Куницын часто ведет концерты, фестивали и другие мероприятия, в том числе с Ангелиной Вовк.

«Вместе и на работе, и в жизни!» - любит рапортовать о дружбе с Вовк Куницын.

Михаил не был женат, а вот у Вовк было два мужа, но по состоянию здоровья она не смогла иметь детей. После расставания с мужьями, Ангелина Михайловна всю свою любовь отдала дочкам племянника: одну из внучек даже назвали в честь нее Ангелиной. Выходные Вовк любит проводить с семьей племянника, с внучками. А вот в будни посещает концерты, мероприятия, работает с Мишей. Вовк организует детский фестиваль «Песенка года», а Куницын ей в этом помогает. Уговорит ли он Ангелину Михайловну на авантюру с замужеством - узнаем в 2020-м.