Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню. В первый день чемпионата мира по биатлону она словесно схлестнулась с трехкратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом. Как это получилось — мы поговорили с самой Резцовой.

- Анфиса Анатольевна, все началось с того, что вы в одном из интервью сказали, что Фуркад «великий спортсмен, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает». Но ведь слово допинг там не звучало?

- Да, я полагаю, что ему перевели неправильно.

- А потом француз начал оправдываться: «Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений». И даже стал обзываться (Фуркад сказал, что Резцова впала в «старческий маразм" — Авт.).

- Да, я ответила, что он хоть и великий спортсмен, но никогда не достигнет моих результатов.

- Вы имели ввиду, что вы - олимпийская чемпионка сразу по двум видам спорта — лыжам и биатлону, а он толко по одному?

- Да, я это имела в виду. Но он не понял.

- Вдобавок Фуркад сообщил, что свяжется со своим адвокатом, чтобы подать на вас в суд.

- Я слышала. Но я ничего не боюсь.

- А как вам первый день чемпионата мира. Ирина Старых провалила первый этап в смешанной гонке. Может, надо было вашу дочь Кристину Резцову на первый этап ставить?

- Вместо шестых мы были бы пятыми. В лучшем случае, если бы Кристина пробежала свой этап удачно.

- Обыграли бы Украину.

- Я полагаю, что в призеры они бы не вошли. Я думаю, что в лучшем случае Кристина будет пятой в личной гонке.

- Она в пятницу спринт побежит?

- Не знаю. Поставят - побежит. Болеем!

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва (Италия), 13 февраля

Смешанная эстафета. 1. Норвегия 1:02.27,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). 2. Италия – отставание 15,6 (0+6). 3. Чехия – + 30,8 (0+2)… 6. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов) – + 59,4 (0+8)