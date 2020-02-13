2020-02-13T21:04:49+03:00
Звезды

Оксана Федорова: «Я отказалась от короны в пользу более важных вещей»

Единственная россиянка, победившая в конкурсе "Мисс Вселенная" за всю историю его проведения, выпустила книгу о стиле
Алина ЧЕРНОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Первую книгу под названием "Формула стиля" Оксана Федорова написала в 2008 году. Книга моментально стала бестселлером, ведь кто как не «Мисс Вселенная» знает секреты имиджа. Книга стала путеводителем по стилю для сотен тысяч женщин, а также в качестве подарка вручалась воспитанницам детских домов на благотворительных мероприятиях фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"

Новая книга Оксаны «Создай свой личный бренд» выйдет в свет накануне 8 марта, но уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте книжного магазина "Лабиринт".

- Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы составить представление о человеке?- спрашивает у своих читательниц Оксана Федорова.- Психологи подсчитали: семь секунд на первое впечатление и шесть минут, в течение которых то, как вы себя вели, как выглядели и говорили, повлияет на решение вашего собеседника продолжить общение или нет. Как распорядиться этим временем — решать вам. Я могу подсказать, что поможет создать благоприятное впечатление о вас. Для этого потребуется немного: ваше желание измениться к лучшему, не изменяя себе настоящей. Я открою вам свой секрет формулы имиджа или, как сегодня модно говорить, личного бренда. Она проста: я плюс уверенность в себе.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

В этой книге я расскажу, как создать свой личный бренд, сохраняя собственную уникальность; как подчеркнуть собственную индивидуальность и быть принятой в любом обществе; как органично смотреться в разных образах и создавать о себе благоприятное впечатление.

...Чтобы оставаться всегда в выигрыше, нужно не бояться проигрывать. Следует понимать, что этот проигрыш — стимул к движению вперед и начало нового этапа пути.

Хорошая новость заключается в том, что, когда мы идем своим путем, не боимся проигрывать и твердо намерены обращать все происходящее себе на пользу. Те, кто думает, что именно кубки и медали — суть победы, и охотно включается в соревнование ради минуты славы, рискуют остаться с чувством опустошенности, когда соревнование завершено. Поэтому для меня важно другое — то, как я меняюсь в процессе участия. Чему я научилась. Какие выводы и какую пользу я получила для своего развития и дальнейшего самосовершенствования.

Когда я принимала участие в передаче «Танцы со звездами», я не стала победительницей, однако проигрыш стал стимулом для дальнейших занятий хореографией и совершенствования своей пластики. И теперь я получаю огромное удовольствие от танцев, а это самое главное.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Это похоже на чудо. Доверяя текущим событиям, вы получаете все, что вам нужно на самом деле.

В свое время обстоятельства сложились так, что, получив самую желанную корону в мире на конкурсе «Мисс Вселенная», в итоге я отказалась от нее в пользу других, более важных для меня вещей. И то и другое я считаю промыслительным: таков мой путь, и таков мой выбор. И, надо сказать, тот шаг во многом определил мою сегодняшнюю жизнь, в которой я чувствую себя очень счастливой, - призналась красавица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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