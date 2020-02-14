10 вещей, которых лучше не делать на День святого Валентина

В День святого Валентина мир делится на придирчиво поджимающих губы женщин и нервных мужчин, которые должны во что бы то ни стало сделать их счастливыми. И хорошо, если вы давно знаете друг друга и ваша женщина не будет обижаться, если вы подарите ей желтые розы вместо красных. Но если ваши отношения только начались, важно не допустить самых распространенных мужских ошибок, которые могут все испортить.

1. Не питайте надежд на бурную ночь любви

Многим мужчинам кажется, что женщины целый год только и ждут этого волшебного дня, чтобы броситься в их объятия. И все, чего они не могли себе позволить в обычные будние дни, в День влюбленных станет реальностью. Но не стоит надеяться на чудо, если до этого вы только держались за руки и ходили в кино. Иначе вас ждет разочарование, а то и оплеуха.

2. Не зовите на праздник маму

Еще один верный способ испортить себе День влюбленных - устроить праздничный ужин с участием родителей или друзей. Даже если им одиноко и не с кем провести романтический вечер, не стоит приносить в жертву свои собственные отношения. Даже если ваша мама прекрасный человек, проведите вечер наедине с любимой - только вы и она.

10 вещей, которых лучше не делать на День святого ВалентинаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. Меньше экспериментов!

Сотрудники медицинских учреждений шутят (но, как говорится, «основано на реальных событиях»), что именно в День святого Валентина у многих влюбленных возникают безумные идеи удивить своих партнеров самым неожиданным способом. Вот почему после их неумелых акробатических этюдов в спальне многие оказываются в травмпункте. И вроде цель подарить незабываемые эмоции любимой достигнута, но осадочек остается. Поэтому откажитесь от любых опасных экспериментов, не рискуйте здоровьем и репутацией здравомыслящего человека.

4. Не устраивайте шоу на публике

Необязательно также постить в соцсети пылкие признания любимой и собирать дружеские лайки. Помните, что счастье любит тишину и не каждой женщине понравится публичное выставление ваших чувств напоказ. Не стоит также писать философские эссе на тему «Почему я не праздную День влюбленных», оставьте свое мнение при себе. Раз женщина хочет праздника - устройте ей его. А иначе вас просто сочтут жмотом, пытающимся сэкономить на цветах.

5. Не дарите неуместных подарков

День влюбленных - это просто приятный повод напомнить о своих чувствах, поэтому, если в ваши планы не входит заключение брака, не стоит превращать вечеринку в помолвку. Не нужно дарить женщине кольца или какие-то запредельно дорогие вещи, нежелательно устраивать публичные признания в любви с просьбами провести с вами всю жизнь, ведь она может воспринять это как предложение руки и сердца. А вам потом объясняться.

6. Забудьте о валентинках

Писать валентинки и раздавать всем вокруг позволительно школьникам, но не взрослым мужчинам. Если вам хочется порадовать коллег, купите торт или конфеты, но не устраивайте веерную рассылку картонных сердечек в надежде, что хоть кто-то вдруг ответит вам взаимностью и пойдет с вами на ужин. Просто пригласите ту, которая вам действительно интересна!

7. Не пишите бывшим

Если не хотите почувствовать себя опустошенным и брошенным повторно, не делайте рассылку с предложением встретиться всем девушкам, с которыми у вас не получилось. Даже если у них тоже нет пары, как у вас, это не значит, что они согласятся провести День влюбленных в вашей компании. Не стоит пытаться реанимировать былые отношения, это будет выглядеть жестом отчаяния.

8. Не дарите ей посуду

К самым дурацким подаркам (не только в этот день, а вообще) относятся наборы сковородок и кастрюль («Это же совсем неромантично!»), абонементы в фитнес-клуб («Я что, толстая?!»), часы («Это же плохая примета!») или штатные подарки вроде крема для рук и носочков. Если не знаете, что подарить, купите большой букет.

9. Не переборщите с «романтическими» коктейлями

Создавать атмосферу любви, конечно, лучше с бокалом в руках, но постарайтесь не перебрать с алкоголем, иначе романтика быстро превратится в тихий ужас и приятного впечатления на избранницу вам произвести не удастся. Не стоит слишком часто подливать и ей. Не помогает, проверено.

10. Не злитесь на влюбленных!

Если пары у вас нет, а вокруг в этот день кружат счастливые влюбленные с воздушными шарами и тюльпанами, они, конечно, будут немного раздражать. Но постарайтесь взять себя в руки и прекратите ненавидеть людей за то, что они счастливы. Подумайте о том, что вы тоже скоро найдете свою половинку и будете проводить вместе не только День святого Валентина, но и остальные дни в году. Ведь когда вы влюблены, каждый день превращается в праздник.

Вопрос дня: А вы как отмечаете этот праздник?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы как отмечаете этот праздник?

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- Сама не отмечаю, но не осуждаю тех, кто считает его праздником. Хотя 14 февраля для меня стало праздничным в 2006 году. Тогда я выиграла «золото» на олимпийском катке итальянского Турина. И хотя бы в тот год я сделала эту дату днем влюбленных в конькобежный спорт и в женщин, которые побеждают.

Бари АЛИБАСОВ, музыкант и продюсер:

- Какой праздник? Я и не знал ничего о его существовании.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Я отмечаю просто: «С Днем святого Валентина, любимая!» - и целую жену. Праздник не прижился, хотя лично я ничего против не имею. 8 Марта мне ближе. Но раз есть лишний повод для нежности и доброго слова, это неплохо.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Госдумы:

- Мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюбленных. А то я читаю, что некоторые депутаты хотят запретить праздник школьникам. Засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно - первая любовь, тайные записочки от соседа по парте... Для мальчишек и девчонок 14 февраля не несет мистической силы - не нужно искать чертиков в каждой табакерке. День всех влюбленных - возможность для подростка набраться смелости и подарить однокласснице открытку в виде сердечка и шоколадку. И всё!

Сергей ТРОФИМОВ, певец:

- Не очень знаю, что там с этим Валентином происходило. У меня День всех влюбленных происходит в ежедневном режиме. И это, считаю, нормальное состояние человеческой души.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Я отмечаю не 14, а 15 февраля. Это переломный момент перехода на весну. Заканчивается пора морозов. В церкви такой момент называют Сретение, а в агросфере это день перехода к подготовке к посевам. Рассадные дела начинаются, а у нас стартует сезон заказов. И каждый год для меня 15 февраля отмечен кучей примет, которые указывают на характер весны.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Праздник чужой для меня и моих коллег. А вот накануне 8 Марта мужчины что-то о любви вспоминают.