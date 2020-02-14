2020-02-13T21:35:27+03:00
Общество

Февраль. Найти кровать и плакать...

Незадолго до 130-летия Бориса Пастернака в санатории «Узкое», что на юге Москвы, открылся мемориальный номер поэта
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
На столе в номере портрет поэта. Распечатка стихотворения про усадьбу, написанного здесь. Фото поэта с подругой Ольгой Ивинской.На столе в номере портрет поэта. Распечатка стихотворения про усадьбу, написанного здесь. Фото поэта с подругой Ольгой Ивинской.Фото: Евгения КОРОБКОВА
Изменить размер текста:

Место это испокон веку считалось загадочным и полным мифов и легенд.

Санаторий, расположенный в бывшем особняке Трубецких, всегда был элитным. Отдыхали в нем исключительно академики, простому смертному проникнуть туда было почти невозможно. А теперь за приемлемую мзду предлагают переночевать на кровати, где якобы некогда возлежал сам нобелевский лауреат!

«ДОМ НЕВИДАННОЙ КРАСЫ»

Как известно, Пастернак бывал в «Узком» дважды: в 1929 и 1957 годах. Организаторы написали, что «остановили свой выбор на номере Пастернака 1957 года». «Он относительно большой, с прекрасным видом на храм и парк. Мебель: письменный стол, шкаф, кресла (середина XIX века) - все сохранилось с того времени». Что примечательно, проживание одному или двум выльется в одинаковую сумму 4800 рублей с завтраком или 5200 с трехразовым питанием в столовой Трубецких (сутки), за столиком, где «вкушал сам Поэт».

По словам сотрудников санатория, особняк не реставрировался с 1917 года. Фото: Евгения КОРОБКОВА

По словам сотрудников санатория, особняк не реставрировался с 1917 года.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Рекомендуют приехать в субботу, так как в это время здесь проводится экскурсия. Но мне удалось уговорить поселить меня здесь 10 февраля, в день рождения поэта.

Несколько минут от метро «Ясенево», и такси въезжает в знаменитые «ворота с полукруглой аркой». «Холмы, луга, леса, овсы. В ограде - мрак и холод парка, И дом невиданной красы», - писал Пастернак. Про дом все точно. Двухэтажный господский особняк сохранил благородство, несмотря на ветхоаварийное состояние.

А КОМНАТА-ТО ВЕЛИКОВАТА

«Номер Пастернака» (№ 36) оборудован небольшим холодильником, электрочайником и даже телевизором «Самсунг». Стены щедро завешаны картинами и фотографиями. Кажется, единственный недостаток - чрезмерный простор комнаты.

«Номер Пастернака» Фото: Евгения КОРОБКОВА

«Номер Пастернака»Фото: Евгения КОРОБКОВА

Из дневников поэта Льва Горнунга, бывавшего у Пастернака в номере, следовало, что комната поэта «была не очень большая, удлиненная, с окном в глубине». Также автор говорил о том, что ему даже не удалось сделать хороших фотографий поэта: «комната была узкая и темноватая».

Наш корреспондент оценила номер: если не считать подтеков на потолке, комната выглядит отлично. Светлая, в два огромных окна. В углу красуется антикварный гарнитур: кушетка и два кресла, обитые зеленым бархатом. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Наш корреспондент оценила номер: если не считать подтеков на потолке, комната выглядит отлично. Светлая, в два огромных окна. В углу красуется антикварный гарнитур: кушетка и два кресла, обитые зеленым бархатом.Фото: Евгения КОРОБКОВА

ЖДУТ РЕМОНТА

После трапезы для отдыхающих организован досуг - в большой гостиной просмотр фильма по телевизору. Меня больше всего впечатляет, что стулья придвинуты вплотную к произведениям искусства и зрители задевают головой и даже облокачиваются на «жемчужину трофейной коллекции» (см. «Откуда шедевры») - самую раннюю по времени создания «потсдамскую» работу, оказавшуюся в Узком, - «Давид и Авигея», украшающую большую гостиную.

Она принадлежит кисти одного из рубенсовских учеников и последователей, фламандца Абрахама ван Дипенбека. Картина находится не в лучшем состоянии, красочный слой пошел пузырями.

Поражает коллекция картин и их состояние. Что-то потрескано, что-то вздуто.

На полотне известного художника Бялыницкого-Бирули, висящем в коридоре, солидная дыра в холсте. Фото: Евгения КОРОБКОВА

На полотне известного художника Бялыницкого-Бирули, висящем в коридоре, солидная дыра в холсте.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Сотрудники жалуются, что зачастившие киношники ставят жирандоли (перевожу - подсвечники) прямо на ломберный столик и воск капает на зеленое сукно антиквариата.

Кстати, библиотека в доме сохранила шкафы времен Трубецких и даже некоторые фолианты княжеской коллекции.

Сотрудница санатория, с которой удается поболтать в коридоре, рассказывает, что комната Пастернака - совсем не Пастернака. «Просто нашли самую лучшую комнату и в нее натащили то, что целее было. Вот это из шестого взяли, это - с южного крыла».

Для «скрещенья рук, скрещенья ног» предусмотрены сразу две кровати, правда, современные. В затейливой деревянной раме - репродукция «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Для «скрещенья рук, скрещенья ног» предусмотрены сразу две кровати, правда, современные. В затейливой деревянной раме - репродукция «Сикстинской мадонны» Рафаэля.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Вздыхает, что, видимо, они никогда не дождутся долгожданного ремонта.

Работу санатория продлили еще на год.

КОНКРЕТНО

Санаторий «Узкое» - одно из старейших санаторно-курортных учреждений - сегодня является подразделением Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР).

ОТКУДА ШЕДЕВРЫ

Антикварная мебель, предметы искусства - часть галереи Трубецких, Морозовых и трофейного имущества из Германии в 1945 году.

В этих интерьерах и сейчас снимают сцены исторических фильмов. А одна из самых известных советских лент, снятых здесь, - «Барышня-крестьянка» с Василием Лановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
Дамаск подвергся ракетному удару: атаку отражает ПВО Сирии
Послу России в Турции стали поступать угрозы в соцсетях из-за ситуации в Идлибе
Солдат сделал предложение девушке с помощью валентинки из танков
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Суд привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору по иску Шатунова
В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии
По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар
"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США