Февраль. Найти кровать и плакать...

Место это испокон веку считалось загадочным и полным мифов и легенд.

Санаторий, расположенный в бывшем особняке Трубецких, всегда был элитным. Отдыхали в нем исключительно академики, простому смертному проникнуть туда было почти невозможно. А теперь за приемлемую мзду предлагают переночевать на кровати, где якобы некогда возлежал сам нобелевский лауреат!

«ДОМ НЕВИДАННОЙ КРАСЫ»

Как известно, Пастернак бывал в «Узком» дважды: в 1929 и 1957 годах. Организаторы написали, что «остановили свой выбор на номере Пастернака 1957 года». «Он относительно большой, с прекрасным видом на храм и парк. Мебель: письменный стол, шкаф, кресла (середина XIX века) - все сохранилось с того времени». Что примечательно, проживание одному или двум выльется в одинаковую сумму 4800 рублей с завтраком или 5200 с трехразовым питанием в столовой Трубецких (сутки), за столиком, где «вкушал сам Поэт».

По словам сотрудников санатория, особняк не реставрировался с 1917 года.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Рекомендуют приехать в субботу, так как в это время здесь проводится экскурсия. Но мне удалось уговорить поселить меня здесь 10 февраля, в день рождения поэта.

Несколько минут от метро «Ясенево», и такси въезжает в знаменитые «ворота с полукруглой аркой». «Холмы, луга, леса, овсы. В ограде - мрак и холод парка, И дом невиданной красы», - писал Пастернак. Про дом все точно. Двухэтажный господский особняк сохранил благородство, несмотря на ветхоаварийное состояние.

А КОМНАТА-ТО ВЕЛИКОВАТА

«Номер Пастернака» (№ 36) оборудован небольшим холодильником, электрочайником и даже телевизором «Самсунг». Стены щедро завешаны картинами и фотографиями. Кажется, единственный недостаток - чрезмерный простор комнаты.

Из дневников поэта Льва Горнунга, бывавшего у Пастернака в номере, следовало, что комната поэта «была не очень большая, удлиненная, с окном в глубине». Также автор говорил о том, что ему даже не удалось сделать хороших фотографий поэта: «комната была узкая и темноватая».

Наш корреспондент оценила номер: если не считать подтеков на потолке, комната выглядит отлично. Светлая, в два огромных окна. В углу красуется антикварный гарнитур: кушетка и два кресла, обитые зеленым бархатом.Фото: Евгения КОРОБКОВА

ЖДУТ РЕМОНТА

После трапезы для отдыхающих организован досуг - в большой гостиной просмотр фильма по телевизору. Меня больше всего впечатляет, что стулья придвинуты вплотную к произведениям искусства и зрители задевают головой и даже облокачиваются на «жемчужину трофейной коллекции» (см. «Откуда шедевры») - самую раннюю по времени создания «потсдамскую» работу, оказавшуюся в Узком, - «Давид и Авигея», украшающую большую гостиную.

Она принадлежит кисти одного из рубенсовских учеников и последователей, фламандца Абрахама ван Дипенбека. Картина находится не в лучшем состоянии, красочный слой пошел пузырями.

Поражает коллекция картин и их состояние. Что-то потрескано, что-то вздуто.

На полотне известного художника Бялыницкого-Бирули, висящем в коридоре, солидная дыра в холсте.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Сотрудники жалуются, что зачастившие киношники ставят жирандоли (перевожу - подсвечники) прямо на ломберный столик и воск капает на зеленое сукно антиквариата.

Кстати, библиотека в доме сохранила шкафы времен Трубецких и даже некоторые фолианты княжеской коллекции.

Сотрудница санатория, с которой удается поболтать в коридоре, рассказывает, что комната Пастернака - совсем не Пастернака. «Просто нашли самую лучшую комнату и в нее натащили то, что целее было. Вот это из шестого взяли, это - с южного крыла».

Для «скрещенья рук, скрещенья ног» предусмотрены сразу две кровати, правда, современные. В затейливой деревянной раме - репродукция «Сикстинской мадонны» Рафаэля.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Вздыхает, что, видимо, они никогда не дождутся долгожданного ремонта.

Работу санатория продлили еще на год.

КОНКРЕТНО

Санаторий «Узкое» - одно из старейших санаторно-курортных учреждений - сегодня является подразделением Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР).

ОТКУДА ШЕДЕВРЫ

Антикварная мебель, предметы искусства - часть галереи Трубецких, Морозовых и трофейного имущества из Германии в 1945 году.

В этих интерьерах и сейчас снимают сцены исторических фильмов. А одна из самых известных советских лент, снятых здесь, - «Барышня-крестьянка» с Василием Лановым.