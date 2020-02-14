Как меня принимали в секту «свидетелей СССР»

«БОМБАРДИРОВКА СОВЕТСКОЙ ЛЮБОВЬЮ»

Внедриться в эту среду оказалось просто. Завела липовый аккаунт в соцсетях с гербом СССР. Счетчик новых друзей защелкал. Начали писать: «Как же хочется вернуться назад, выпить кваса из бочки за 5 копеек!».

Все шло по схемам, давно раскрытым сектоведами. Первый этап вовлечения - «бомбардировка любовью». Я никогда в жизни не получала столько комплиментов в такой короткий срок. Можно представить, как такая «бомбардировка любовью» действует на одинокого социопата - типичного клиента секты «свидетелей СССР».

- Ты голосовала за распад СССР? - строго спросил меня мой новый товарищ по кличке Камо (был такой легендарный революционер-подпольщик-террорист век назад на Кавказе).

- Нет, мне было два годика, - пролепетала я, напуганная напором.

- Это ничего не меняет. Нынешняя Россия - порождение двух путчей, 1991 и 1993 годов, - толковал мне Камо. - Какие обязательства могут быть перед теми, кто лишил тебя Родины!

- А ты сам что делал в августе 1991-го? - спросила я.

- Ждал приказа, - отрезал Камо. - Я помогу тебе получить советский паспорт!

Вот так, в коротком разговоре, тень старого большевика сдала мне все явки и пароли. Камо оказался верным реуновцем. Оказывается, сейчас в России действуют как минимум два СССР. Со своими Верховными Советами, названными по имени их создателей - товарищей Реуновой и Тараскина. Разразилась даже небольшая война этих Верховных Советов, где каждый своим Указом объявил противостоящий совет незаконным. Причем война обещает быть долгой, если не помешают санитары.

Таких групп в соцсетях - сотни! И все эти подпольные СССР делают маленький бизнес - торгуют живым в народе духом почившего великого государства.

Добро пожаловать в параллельную вселенную, где, как объявляют ее создатели, можно не платить за услуги ЖКХ, не возвращать кредиты и ездить по дорогам на автономерах СССР, не обращая внимания на штрафы...

Этот ход обеспечил устойчивый приток в «свидетели СССР» тех, кто любит ездить по выделенным полосам и парковаться на газонах, а в ресторанах быстрого питания наливать бесплатную газировку в принесенные с собой двухлитровые баллоны. Но большинство адептов этих сект - жертвы. Я рассказывала своим новым друзьям, что я одна из таких - «жертва бездушного капитализма». Искушенная дьявольской рекламой, я (по легенде) взяла кредит на айфон, потом кредит на кредит… А «советский человек», оказывается, может эти кредиты не отдавать (как пропагандируют Верховные Советы). Поэтому я очень захотела в СССР.

«ПОРА БУДИТЬ СПЯЩИХ!»

Вскоре я уже ехала оформлять себе советские документы. Паспорт гражданина СССР по версии Верховного Совета имени В. И. Реуновой выдавали в бизнес-центре недалеко от МКАД по Щелковскому шоссе. Офис паспортного стола встретил меня красным знаменем с серпом и молотом. А в остальном это была вполне обычная контора: невзрачные столы и стулья, скучающие тетеньки и стеллажи с папками.

Паспортный стол Верховного Совета. С флагом СССР и пачками советских рублей.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Как хорошо, что к нам пошла молодежь, пора будить спящих! - патетически воскликнула при виде меня приветливая разговорчивая женщина.

Как выяснилось, для получения гражданства СССР не нужно вообще ничего, кроме свидетельства о рождении. В моем вообще стоял синий штамп Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. РСФСР. А это значило, что я гражданин автоматически, только вот беспаспортный пока.

- Вы никогда не писали заявления об отказе от гражданства СССР? - строго спросила меня паспортистка.

- Нет.

- Так вы гражданин СССР от рождения! И никто вас не лишал этого права! Запомните это.

Началась паспортизация. Меня заносят в «Журнал посещений». Уловив момент, я быстро его листаю - в день за паспортом сюда заходит с десяток человек.

- Между зрачками должно быть не более девяти миллиметров! - объявила паспортистка.

Я скосила глаза на кончик носа. И как люди в СССР вообще жили с глазами в кучку?

- Нет, не у вас, а на фото, - заметила мои мучения женщина. - Но если не получится, не переживайте - приносите что есть, мы в фотошопе поправим.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

Современное слово «фотошоп» меня успокоило. Я поняла, что не в сказке про «Сталин-Берия-ГУЛАГ», а в XXI веке. И, осмелев, зашла с козырей:

- А почему у вас выдают советские паспорта, отпечатанные на Украине? (Об этом наблюдательные люди предупреждали в соцсетях.)

Меня успокоили:

- Мы их не печатаем. Просто на Украине сохранились подлинные бланки советских паспортов. Видите ли, - женщина понизила голос, - в одной серии напечатанных 30 лет назад паспортов буквы совпали с ругательным словом. И эти паспорта отложили, не стали вручать. А сейчас они пошли в дело. Это самые настоящие советские паспорта! 16 степеней защиты!

Мне показали мой будущий паспорт. Буквы серии складывались в слово «ХАМ».

Но у меня был припасен второй козырь. За советский паспорт я предложила расплатиться... советскими рублями.

Это не мираж. Это происходит сегодня в неприметном бизнес-центре у МКАД.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Понимания не нашла.

В Верховном Совете котируются только рубли «несуществующей» РФ. Меня пристыдила внезапно появившаяся в офисе старушка - видимо, специалист по дожиманию клиентов:

- Девочка, милая, ну что такое три тысячи! Это символическая сумма! У нас есть 830 квадриллионов советских рублей! Эти деньги Верховному Совету передал Долгорукий-Симанский Быков Рюрикович Мономах Георгий Пятый Николаевич, самый богатый человек России, глава благотворительного фонда «Рюриковичи от Родства Августа Кесаря»...

Спорить с этой ахинеей было невозможно. Бессмысленно. Я отправилась делать фото и на прощание получила заговорщицким тоном инструктаж:

- Это будет ваш единственный законный документ. Единственный! Я вам скажу больше - на Западе российские паспорта уже не котируются. Потому что государства РФ не существует.

- ?

- И полиции нет! При встрече объясните им свое место!

- И за ЖКХ я могу не платить? Платежи все растут, - жалуюсь собеседнице. - Я прочла в интернете, что могу, как гражданин СССР, не платить.

- Не просто можете - а обязаны! Тот, кто платит за ЖКХ, по советским законам преступник!

- Как преступник? Почему?!

- Все, что вы платите, они чемоданами вывозят за границу! Оплачивая ЖКХ, вы участвуете в ограблении страны!

Из паспортного стола СССР я выходила окончательно ошарашенная.

ЖЕРТВЫ «РЕЖИМА»

Один из самых известных неосоветских роликов в интернете - это предсмертное видео человека, который внял всем этим советам, ни за что не платил, а потом покончил с собой. Риф, зрелый, скорее даже молодой мужчина, прощается перед смертью со своими соратниками, едва сдерживая слезы:

- Противоправное насилие иностранной компании РФ, которое было совершенно против Рифа Кондрусевича Васильева, то есть меня, должно быть расследовано и наказано по законам СССР... Я выслал письма всем поставщикам ресурсов, пытаясь доказать, что эти ресурсы принадлежат гражданам СССР. Ко мне и моей жене просто приехали и отключили в мороз жизнеобеспечивающий ресурс - электроэнергию. Отопление перестало функционировать. Меня довели до крайней точки - самоубийства...

Почти 30 минут мужчина описывает свою борьбу с ЖКХ. Долг за «коммуналку» Риф платить не хотел принципиально. Ему так и не удалось увидеть, как новообращенные граждане СССР перейдут в богатую и сильную Империю, как обещала своим адептам глава Верховного Совета Валентина Реунова на своем ютуб-канале.

Несмотря на то что для министра соцобеспечения СССР Розы Липиной я - гражданин другого государства, от интервью она не отказывается и даже отвечает на неудобные вопросы. Роза - мать 6 детей, ее сейчас выселяют из ипотечной квартиры, за которую она не платит четвертый год. И собирается бороться до конца. До какого конца? Как у Рифа?

- Потому что в СССР кредитов нет, а по вашему российскому аусвайсу вы - просто стол, который не может накричать на хозяина! - кричит Роза.

Я понимаю - спорить бессмысленно. Перед тем как стать «министром», Роза работала швеей и мечтала быть бухгалтером, даже прошла трехмесячный курс обучения. Но выплаты по ипотеке были безнадежно просрочены, начались первые попытки выселить должницу.

В таком состоянии женщина попала на страничку Верховного Совета Реуновой и поняла: вот оно, спасение.

- Так я стала инспектором министерства соцобеспечения СССР. Заменила на этом посту ушедшую в прошлом году Кудряшову, - с гордостью говорит мне Роза.

- А почему она ушла?

- За попытку госпереворота мы приговорили ее к 13 годам тюрьмы, через военный трибунал! У нас пока нет тюрем - но будут! Она предала Реунову, прихватив с собой документы на 3000 человек. Я за полгода привела документы в порядок, чтобы пенсионерам шли выплаты советскими рублями.

- Их можно потратить? - спрашиваю удивленно.

- Пока нет. Но вы понимаете, у нас вовсю кипит работа по восстановлению госструктур СССР...

Вступающим в гражданство Советского Союза выдают вот такие листовки. В них написано: «Нам внушают, что СССР умер, но это ложь...»Фото: Юлия АЛЕХИНА

НЕКРОКОММУНИСТЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Специалисты по деструктивным культам лишь недавно начали изучать это явление, дав ему название «некрокоммунисты». Но точное число адептов и жертв пока неизвестно.

Первым «возродить» СССР решил врач-стоматолог Сергей Тараскин (ныне Огнебог Тараскин). Еще 10 лет назад он объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров.

Переплюнуть тараскинцев смог врио главы Новосибирской области РСФСР Сергей Торгунаков. Ему удалась яркая манифестация - прийти с мандатом Главнокомандующего Новосибирскими вооруженными силами в местный ОВД и сразу же уехать оттуда в психиатрическую лечебницу.

Есть и более решительные организации. Так, 19 июня прошлого года ФСБ и Росгвардия задержали в Нижневартовске 20 членов радикальной секты «Домой в СССР», которые, по словам силовиков, планировали захват административных зданий. Арест радикалов произошел, когда они, вооружившись ломом и «приказом горисполкома», взломали двери пиццерии. И искренне недоумевали, за что им заламывают руки, размахивали липовыми бумажками и угрожали Прокуратурой СССР.

Есть и более экзотические конструкции вроде «Профсоюза ССР» Сергея Дёмкина, который взимает членские взносы у своих подписчиков, а их число у него перевалило за 30 тысяч.

Куда смотрят врачи, силовики и органы власти? Чаще всего просто разводят руками, не зная, что с этими адептами СССР делать. Как к ним относиться? Как к необольшевикам? Сумасшедшим? Юродивым? Кружкам ностальгирующих по СССР? Или пирамидам мелких политических Мавроди?

Их стараются не замечать.

До тех пор пока это не кончается трагически...

А что бы сказал Ленин о таких трагикомичных способах возрождения его детища - СССР? (На фото - субботник в парке «Музеон», где собраны многие памятники советских времен.)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМПЕТЕНТНО

Они считают, что власть незаконна

Роман СИЛАНТЬЕВ, заведующий лабораторией деструктологии, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора:

- Мы сейчас насчитываем более 20 подобных групп «некрокоммунистов». Уже тысячи, возможно, и десятки тысяч людей вовлечены в их деятельность по всей стране. На Камчатке и Дальнем Востоке, да и на Западе России эта проблема стоит остро, также они активно выявляются в Краснодарском крае. Явление общероссийское и доставляет серьезные проблемы энергетическим компаниям, коммунальщикам, приставам и особенно судьям. Эти товарищи разработали целую систему троллинга госучреждений и реально отнимают у них многие тысячи часов рабочего времени, пытаясь доказать, что те - незаконная власть.

Это параллельный мир без выхода

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в отставке:

- Эта проблема связана прежде всего с социально-экономическим положением страны. Человек, который не находит ответа на свои вопросы, невольно обращается в прошлое и становится его заложником, думая, что можно повернуть жизнь вспять, что можно вернуть СССР. В результате мы наблюдаем резкий всплеск ностальгии по Советскому Союзу, которая переходит в маниакальную болезнь. Как правило, ею болеют люди, не нашедшие себя в современной жизни. Диалог с ними невозможен, они живут в своем параллельном мире, из которого выхода в социум нет.

Государству еще предстоит выработать тактику реагирования на это. Лучшие лекарства тут - улучшения в экономике и время. Но полностью искоренить эти явления невозможно.