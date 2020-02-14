Королевы Инстаграма из промзоны

Вот так времечко наступило: правила жизни нынче во многом диктуют соцсети. И выросло уже целое поколение так называемых инсталюдей. Новое фото для популярной социальной сети Инстаграм каждый день - для них как зубы почистить. На этой одержимости зарабатывает целая армия инстапредпринимателей. Настоящий бум в День влюбленных, он в инстарейтингах самый показушный праздник, а значит, и самый хлебный.

- Одиноким быть немодно, особенно 14 февраля. Нет романтичного фото, считай, весь год инстаграмил зря. У нас напрокат огромные букеты, плюшевые мишки, спорткары, самолеты и пустые пакеты всех брендовых магазинов!

- А пакеты-то зачем, тем более пустые? - интересуюсь у организатора фотосессий, телефон которого нашла в том же Инстаграме.

- Так все будут думать, что там подарочки от богатого поклонника. А пакетики у нас самые модные: ЦУМ, ГУМ, Chanel, Dolce&Gabbana.

- Женихи тоже есть?

- Навалом. Блондины, брюнеты, даже рыженький. Подружки обзавидуются!

Пакетное предложение «самолет с женихом» - 70 тысяч рублей. Дорого! Будем брать частями!

Как на самом деле выглядит «самолет» (а это обыкновенный вагончик), завсегдатаи интернета не увидят. Так создается образ сладкой жизни.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объявления по запросу «модель для фотосессии» нашла на популярных сайтах. Цены примерно одинаковые. Звоню красавцу с набором снимков в одних трусах.

Цена вопроса.

- Нужен жених на час.

- Да без проблем. Какой костюм надеть - классика или кэжуал (повседневный. - Ред.)?

На тех же сайтах объявлений и самолетов хоть отбавляй.

- Бизнесджет Embraer EMB190BJ Lineage 1000. Владелец в отпуске, сдает в аренду. Один миллион рублей в сутки, - ошарашил меня менеджер Дмитрий. - Такой борт стоит 45 миллионов долларов. Так что цена аренды - мизер.

По словам Дмитрия, в основном борт арендуют киношники, а еще звезды эстрады для съемок клипов.

- Нам бы просто пару фото сделать для Инстаграма.

- Тогда вам лучше в студию-самолет!

А вот как создавались эти снимки. Слесарь дядя Вася такой самолет за полдня соберет. А пока занимается сварочными работами, тут же, в сарае рядышком.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В объявлениях и не разберешь, настоящий самолет сдают в аренду или нет. Звоню.

- Салон оборудован кожаными креслами, мебель - натуральный дуб: просто люкс! - заверила меня консультант.

И по цене не дороже жениха. Записываю адрес: Московская область, Истра.

Напомаженный жених Сергей явился вовремя.

- И часто вас на фейковые фотосессии заказывают?

- Не жалуюсь. И не только для фото. Одна девушка меня в качестве своего спутника на свадьбу подруги пригласила. У нас целая легенда была, как познакомились и прочее. Отлично заработал.

Тем временем навигатор привел нас в какую-то промзону: гаражи, сараи, мусорные баки. Я уж было решила, что адрес неверный, но навстречу вышла приветливая девушка.

- Вы на съемочку? Проходите, вот наш самолет! - показала рукой на вагончик, обшитый деревянными рейками.

Внутри крохотная раздевалка и всего одно помещение размером чуть больше кухоньки в хрущевке. По обеим сторонам стен окошки как иллюминаторы.

Обстановка внутри самолета-вагончика. Роскошный «салон» притулился в соседней комнатенке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это точная копия салона частного самолета, - заверила менеджер, правда, назвать модель так и не смогла.

Фото моей мечты - в бизнесджете с олигархом летим на Каймановы острова. Все ради лайков и комментариев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выкладываю в сеть фото, на котором мы с Сергеем распиваем минералку из бокалов для шампанского в фейковом салоне. Тут же понеслись комментарии от подружек: «вышла замуж за олигарха, значит», «хорошего полета», «вот это я понимаю отпуск».

Ура, девочки, жизнь удалась!