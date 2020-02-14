Моя любовь на 89-м этаже

Дорогие мужчины, не читайте вы эту статью «Миллионерши из промзоны», а если прочитали - срочно хватайте любимых и бегите делать праздничное селфи, благо подходящих мест в Москве полно.

Одно из самых популярных - «парящий мост» в парке «Зарядье». Мост длиной 245 метров способен выдержать нагрузку более 240 тонн, а это две тысячи влюбленных пар!

Самая высокая смотровая площадка в Европе находится на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити» (на фото слева). Билет на двоих стоит 1600 рублей (в стоимость входит посещение фабрики мороженого), а 14 февраля влюбленным парочкам обещают скидку 14%.

На Никольской улице или в Камергерском переулке можно сделать романтическое фото с сияющим небом над головой.

На Третьяковском мосту - лес из деревьев любви. Они увешаны яркими лентами и замками, которыми влюбленные символически скрепляют свои отношения.

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