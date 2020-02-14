2020-02-14T01:10:05+03:00
Экономика

Может ли Россия прожить без китайских товаров

В гостях на Радио «Комсомольская правда» (92,7 FM) известный российский экономист и публицист, в прошлом - зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев. Вместе с журналистом «КП» Алексеем Ивановым он обсудил, насколько Россия стала зависеть от импорта дешевых
Алексей ИВАНОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- В сети уже шутят в связи с эпидемией коронавируса: если запретить в России все китайские товары - мы снова увидим пустые полки магазинов. Мы правда от них так зависим?

- Я уверен, Китай мобилизуется и в перспективе от этой ситуации только выиграет. Сможем ли мы? Не уверен. Нужна государственная воля, чтобы заместить массу импортных товаров своими.

Юрий Болдырев призывает отвоевать хотя бы свой внутренний рынок.

Юрий Болдырев призывает отвоевать хотя бы свой внутренний рынок.

- Что конкретно должны власти сделать?

- Нужно начинать с базовых отраслей. У нас утрачено даже производство подшипников, нет станкостроения. А это основа, без которой никакое промышленное развитие невозможно.

- Так, может, наши подшипники и станки просто неконкурентоспособны на мировом уровне?

- Есть два выхода: ложиться и умирать или брать себя в руки и делать конкурентоспособный товар. Какой выберем? Нам повезло, что США на нас санкции наложили, а Китай пока еще нет. Но будет ли так всегда?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Мы, к слову, Китаю поставляем товаров в год на $60 млрд, а они нам на $50 млрд. И кто еще от кого зависит?

- Наши отношения с Китаем характеризуются, увы, не долларами. А тем, что мы им продаем необработанное сырье и сдаем территории в аренду. А они нам поставляют сложные машины и оборудование.

- Мировой рынок давно поделен между транснациональными корпорациями...

- Мы сами сдали этот рынок! Нужно вводить жесткий государственный протекционизм (см. «Справку «КП»). Корейский экономист Ха Джун Чхан написал книгу «Отбрасывая лестницу», в которой показал, что все ведущие державы разбогатели за счет протекционизма. Он это сравнивает с тем, как если залезть на стену при помощи лестницы, а потом отбросить ее и сказать конкурентам: «А вот вы давайте без лестницы».

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Мы это уже проходили в советские времена. И, наверное, даже вы не будете спорить, что с производством товаров народного потребления были проблемы.

- Под конец советская власть потеряла обратную связь с обществом. Зашкаливала социальность: с работника невозможно было требовать качество. И каждый думал: зачем я буду работать, если сосед будет пить водку на рабочем месте и смеяться надо мной? Оглядываться на это не надо. Но это не значит, что государственный протекционизм не работает. Чужие рынки для наших товаров никто не откроет - дураков нет. Значит, нужно отвоевать хотя бы свой.

СПРАВКА «КП»

Протекционизмом называют государственную поддержку отечественного производителя, создание ему облегченных условий на местном рынке по сравнению с иностранными конкурентами.

Самыми распространенными протекционистскими мерами являются:

- введение повышенных таможенных пошлин на иностранные товары (это делает их стоимость неподъемно дорогой для потребителя);

- полный запрет на импорт определенной продукции (например, продуктовые контрсанкции - запрет на ввоз некоторых продуктов из Евросоюза);

- квоты на отечественные товары (например, при госзакупках);

- введение государственной монополии в определенных отраслях;

- введение обязательных стандартов на некоторые товары, под которые должны подстраиваться иностранные производители (например, технические регламенты Евразийского экономического союза).

ИСТОЧНИК KP.RU

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