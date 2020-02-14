Может ли Россия прожить без китайских товаров

- В сети уже шутят в связи с эпидемией коронавируса: если запретить в России все китайские товары - мы снова увидим пустые полки магазинов. Мы правда от них так зависим?

- Я уверен, Китай мобилизуется и в перспективе от этой ситуации только выиграет. Сможем ли мы? Не уверен. Нужна государственная воля, чтобы заместить массу импортных товаров своими.

Юрий Болдырев призывает отвоевать хотя бы свой внутренний рынок.

- Что конкретно должны власти сделать?

- Нужно начинать с базовых отраслей. У нас утрачено даже производство подшипников, нет станкостроения. А это основа, без которой никакое промышленное развитие невозможно.

- Так, может, наши подшипники и станки просто неконкурентоспособны на мировом уровне?

- Есть два выхода: ложиться и умирать или брать себя в руки и делать конкурентоспособный товар. Какой выберем? Нам повезло, что США на нас санкции наложили, а Китай пока еще нет. Но будет ли так всегда?

- Мы, к слову, Китаю поставляем товаров в год на $60 млрд, а они нам на $50 млрд. И кто еще от кого зависит?

- Наши отношения с Китаем характеризуются, увы, не долларами. А тем, что мы им продаем необработанное сырье и сдаем территории в аренду. А они нам поставляют сложные машины и оборудование.

- Мировой рынок давно поделен между транснациональными корпорациями...

- Мы сами сдали этот рынок! Нужно вводить жесткий государственный протекционизм (см. «Справку «КП»). Корейский экономист Ха Джун Чхан написал книгу «Отбрасывая лестницу», в которой показал, что все ведущие державы разбогатели за счет протекционизма. Он это сравнивает с тем, как если залезть на стену при помощи лестницы, а потом отбросить ее и сказать конкурентам: «А вот вы давайте без лестницы».

- Мы это уже проходили в советские времена. И, наверное, даже вы не будете спорить, что с производством товаров народного потребления были проблемы.

- Под конец советская власть потеряла обратную связь с обществом. Зашкаливала социальность: с работника невозможно было требовать качество. И каждый думал: зачем я буду работать, если сосед будет пить водку на рабочем месте и смеяться надо мной? Оглядываться на это не надо. Но это не значит, что государственный протекционизм не работает. Чужие рынки для наших товаров никто не откроет - дураков нет. Значит, нужно отвоевать хотя бы свой.

СПРАВКА «КП»

Протекционизмом называют государственную поддержку отечественного производителя, создание ему облегченных условий на местном рынке по сравнению с иностранными конкурентами.

Самыми распространенными протекционистскими мерами являются:

- введение повышенных таможенных пошлин на иностранные товары (это делает их стоимость неподъемно дорогой для потребителя);

- полный запрет на импорт определенной продукции (например, продуктовые контрсанкции - запрет на ввоз некоторых продуктов из Евросоюза);

- квоты на отечественные товары (например, при госзакупках);

- введение государственной монополии в определенных отраслях;

- введение обязательных стандартов на некоторые товары, под которые должны подстраиваться иностранные производители (например, технические регламенты Евразийского экономического союза).