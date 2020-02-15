США эвакуирует 380 своих граждан с «чумного лайнера» Diamond Princess

Правительство США готовится вывезти своих граждан с борта круизного корабля «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess), где произошла самая крупная вспышка нового коронавируса за пределами Китая.

Напомним, первоначально ожидалось, что «чудное судно» будет стоять в карантине у берегов Иокогамы до 19 февраля вместе с почти четырьмя тысячами человек на борту. Но их родственники, включая американцев, засыпали чиновников из своих стран требованиями хоть что-то сделать. Ведь судно для госпитальных целей не приспособлено, есть опасения, что коронавирус может распространяться через систему вентиляции.

И вот госдеп США пошел навстречу этим просьбам. В пятницу в Японию прибыла спецкоманда для оценки состояния здоровья пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Теперь госдепартамент организует два самолета для перевозки около 380 граждан США из числа узников «Принцессы». Рейсы состоятся в воскресенье. Но не для всех. Людей с лихорадкой, кашлем или другими симптомами смертельного респираторного вируса оставят долечиваться в Японии.

А тех, кто совершит полет, скорее всего, доставят на военно-воздушную базу Трэвис возле Сакраменто, штат Калифорния, или на военно-воздушную базу Лакленд в Сан-Антонио, где они будут проходить обязательные медобследования и дальнейший карантин.

«Принцесса» стоит на приколе в Йокогаме с 5 февраля, и с тех пор число подтвержденных случаев коронавируса среди пассажиров возросло до 218.

«Комсомолка» поддерживает связь с двумя узниками лайнера, американской парой Гай и Филом Кортерами, которые держат нас в курсе происходящего. Они сообщили, что накануне, в День святого Валентина, всем раздали айфоны со специальным приложением, которое позволит следить за здоровьем пассажиров. Кроме этого, подарили розы и шоколад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

Тому, что правительство США наконец-то пошло навстречу просьбам и вызволяет их из карантина, который многие считают бессмысленным, — Кортеры, конечно, рады.

А вот что будет с их попутчиками других национальностей — не понятно. На судне также находится несколько десятков россиян, включая детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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