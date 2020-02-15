2020-02-15T14:41:10+03:00
Общество

«Расфуфыренная дура увела мужа!» Поклонская разнесла фильм «Любовь и голуби»

Депутат сказала, что «бесы-большевики уничтожили нормальные семьи»
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская предложила пересмотреть подходы к Российским семьямНаталья Поклонская предложила пересмотреть подходы к Российским семьямФото: Иван МАКЕЕВ
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Очередной скандал разгорается вокруг заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она решила разобраться с термином «ячейка общества». Написала в соцсетях, что от этих слов веет мертвечиной. И предложила пересмотреть подходы к российским семьям.

— Разве вы до сих пор не понимаете, что самые кровавые ужасы случились в 1917 году? Тогда армии бесов и нечисти выписали смертный приговор великой стране. Считайте, Россию поставили к стенке отряды большевиков и расстреляли ее из винтовок. Страна просто исчезла с географических карт, — написала она.

Поклонская считает, что «вместе с убийством России произошло уничтожение традиционных ценностей для народа».

— Все эти полоумные дедушки Ленины, извращенки Клары Цеткин и Розы Люксембург продвинули разводы, аборты и прочий левый бред. Браки теперь заключались не на небесах, а в кабинетах бюрократов. Чужие люди могли проводить «товарищеский суд» над мужем и женой, копаться в их личных делах: что сказал, как посмотрел, куда поехал, — отметила депутат.

В пример экс-прокурор Крыма привела фильм «Любовь и голуби».

— На этом выросли все мы – да я и сама люблю это кино. А если вдуматься? Мужа отправляют одного на море (почему не с женой, детьми? – партия сэкономила). И итог – расфуфыренная дура уводит его из семьи. А все от того, что Вася и Наденька просто не знали, что такое настоящая любовь и ценности семьи. Большевики все это отняли и у них, и у нас - ведь многое из рухнувшего Союза перекочевало в нынешнюю Россию, Украину, Белоруссию, — поделилась Поклонская.

Она также дала свой рецепт сохранения семьи.

— Надо отказаться от «духовного» наследия бесов и убийц. И семью строить не по законам партии, а заповедям Бога, — подытожила Поклонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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