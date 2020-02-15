2020-02-15T16:17:41+03:00
Общество

Девушка устроилась в Mcdonald's, думая, что некрасивая. А ее позвали в модели

Девушка из Великобритании жила обычной жизнью, пока модельное агентство не наткнулось на её Instagram
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Таня Макдоннелл из графства Тайн-энд-Уир, Англия, теперь модель.Таня Макдоннелл из графства Тайн-энд-Уир, Англия, теперь модель.Фото: Instagram.com
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Таня Макдоннелл из графства Тайн-энд-Уир, Англия с детства восхищалась Кейт Мосс и думала, что ей никогда не стать такой же.

Девушка рассказала, что ей всегда хотелось путешествовать и знакомиться с новыми людьми, и она считала, что для этого отлично подходит модельный бизнес. «Но я думала, что у меня нет шансов, потому что я недостаточно хорошенькая. Так что я устроилась на работу в "Макдоналдс"», - приводит журнал The Sun. слова Тани.

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Таня Макдоннелл считала себя некрасивой
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Макдоннелл даже представить не могла, что все изменится в один момент и всё благодаря Instagram, куда она выкладывала туда фото с отпуска и селфи без фотошопа. Однажды на ее страницу в соцсети заглянули представители модельного агентства J'Adore Models и пригласили девушку к себе.

Позже в Макдоннелле посыпались другие предложения о сотрудничестве, в том числе от MGM Models и W Model Management.

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these boots aren t made for walking
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«Это застало меня врасплох. Моя жизнь похожа на сон, она сейчас совсем другая. Я хочу, чтобы все знали, что это может случиться с каждым. Мечты сбываются», - сообщила Таня.

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Side-eyeing the taco stand until it gives itself into me so happy to be back in the in just a month #prettylittlething
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Отметим, что в «Макдоналдсе» девушка получала 7 фунтов в час (около 600 рублей). Сейчас ее зарплата составляет около тысячи фунтов в день (примерно 83 тысячи рублей).

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Migrated cause it was too cold in
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You can almost tell I was listening to Lizzo in this from the way I was feeling myself #thatbitch
474 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Таня Макдоннелл
364 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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