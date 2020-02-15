Самый богатый человек планеты стал жертвой цифровой диктатуры

Ох, и нагнал же страху на сотню миллиардеров и прочую глобальную элиту израильский историк-футурист Юваль Ной Хараре! С недавних пор этот 43-летний гей- веган проходит по разряду самых влиятельных мыслителей ХХ1 века. А все благодаря бестселлерам «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего», разошедшихся по миру тиражом более 30 млн экземпляров

ПОД КОЛПАКОМ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Дело было в Швейцарии. На знаменитом горнолыжном курорте Давос. Здесь собрались на Всемирный экономический форум свыше полсотни глав государств и правительств, ведущие политики, бизнесмены и прочие, ну, очень влиятельные люди. Чтобы вдали от мирской суеты обсудить в неформальной курортной обстановке, «без галстуков», главные мировые проблемы и пути их решения. «Давос-2020» стал юбилейным Форумом. Пятидесятым. Что еще больше поднимало его значимость.

Зажигали в Давосе президент США Трамп, «зеленая фанатичка» Тунберг и «новый иерусалимский пророк» Хараре.

Дональд ожидаемо восхвалял рост экономики Штатов при нем, громил пророков Апокалипсиса, пугающих народ глобальным потеплением и пообещал сажать деревья, чтобы улучшить экологию. Грета предсказуемо стращала скорым концом света от жары, если мировая элита мгновенно не переключится с угля, нефти, газа на «зеленые технологии», чем вызвала у собравшихся смешки и зевоту.

Однако Юваль заставил сливки высшего общества напрячься. Предупредив, что развитие искусственного интеллекта и новых технологий может принести миру не только благо, но и зло. Цифровую диктатуру, перед которой сталинский режим - цветочки. Все, буквально все окажутся под колпаком!

«Если эта сила попадет в руки «Сталина XXI века» - а в мире достаточно тех, кто хочет примерить эту роль - результатом станет худший тоталитарный режим в истории человечества. Только представьте себе Северную Корею через 20 лет, в которой все будут вынуждены носить биометрический браслет, постоянно следящий за давлением, пульсом, мозговой деятельностью. Если, слушая выступление великого лидера, вы улыбаетесь и аплодируете, но в душе злитесь, «большой брат» будет знать, что вы думаете о правителе на самом деле. И уже завтра утром окажетесь в ГУЛАГе.

Не думайте, что от подобных режимов можно скрыться в роскошных укромных уголках вроде Давоса, подлил масла в огонь Хараре. Не верите - спросите Джеффа Безоса. В том же сталинском режиме в первую очередь под колпаком была коммунистическая элита. Это справедливо и для цифровых диктатур будущего: чем выше иерархия, тем внимательнее за вами будут следить. Так что если вы получили подозрительное сообщение по WhatsApp от какого-то принца, не открывайте его!»

Что за странные намеки - Безос, WhatsApp, некий принц?

Джефф безос и его любовница Лорен СанчесФото: GLOBAL LOOK PRESS

ГОЛЫЙ МИЛЛИАРДЕР

О, эта история тянет на голливудский блокбастер из серии «Богатые тоже плачут. И платят!»

Джефф Безос создал свой бизнес – Amazon - с нуля, в гараже. Превратив в самый большой интернет-магазин планеты, подобно реке Амазонке, давшей название фирме. Но долгие годы он был в тени самого богатого человека в рейтинге Форбс Билла Гейтса.

Карта пошла с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Наконец-то амбициозный Безос обошел Гейтса на повороте. В ноябре 2017- го он стал первым миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - $100,3 млрд. В июле 2018 -го установил новый мировой рекорд, преодолев планку в $150 млрд. Казалось, Джефф прочно оседлал вершину рейтингов Форбс, Блумберг на долгие года. Ведь конкуренты в тот момент и до сотни миллиардов не добрались.

По идее, Безос молиться должен был на нового президента, при котором так фантастически разбогател. Пылинки с Дональда сдувать.

Ан нет! В свое время он прикупил по случаю за четверть миллиарда баксов влиятельную газету «The Washington Post». И превратил ее в главный, пожалуй, антитрамповский рупор США. Газета взялась обвинять кандидата, затем президента во всех смертных грехах, включая пророссийские и сексуальные. Трамп объявил бизнесмена своим личным врагом. И тот получил «ответку». По самому больному месту.

Джефф и Макензи Безосы считались идеальной парой в мире миллиардеров. В 1994-м они вместе ушли в никуда из преуспевающей фирмы Уолл-стрит, где Джефф был вице-президентом. С нуля сообща создали Amazon. 25 лет безоблачного брака! Четверо детей! Ни одного скандала на публике. И вдруг в январе 2019 года, накануне своего 55-летия, миллиардер заявил в Твиттере: «Мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей».

Шокированная светская публика недолго гадала о причине развода. Через несколько часов после сенсационного заявления американский таблоид The National Enquirer сообщил о тайной связи Безоса с актрисой, телеведущей Лорен Санчес. Тоже, кстати, замужней дамой, матерью троих детей. Ее супруг – известный голливудский агент Патрик Уайтселл, работающий с Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими звездами.

Таблоид основательно подготовился к удару по греховоднику. Весь январь шли репортажи со скандальными заголовками о тайных свиданиях сладкой парочки, их фото, эсэмэски Джеффа типа «Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы . Я люблю тебя». The National Enquirer подчеркнул, что полностью добытый компромат опубликовать не сможет. Ведь Безос посылал любовнице свои фото из душа в обнаженном виде и с крупным планом ниже пояса.

Видимо, узнав о грядущей публикации, Безосы решили смикшировать удар по семейному бизнесу и успели объявить о разводе до первого репортажа таблоида.

Израильского историка-футуролога Юваля Хараре называют «новым иерусалимским пророком».Фото: REUTERS

ЗАГОВОР ПРЕЗИДЕНТА И КОРОЛЯ ТАБЛОИДОВ

Трамп злорадно написал в Твиттере: «Какая жалость - слышать новости про Джеффа Бозо, которого «сделал» конкурент, чьи репортажи оказались куда более точными, чем репортажи в его лоббистской газетке Amazon Washington Post». Президент выразил надежду, что «The Washington Post вскоре окажется в лучших и более надежных руках».

Команда первого богатея планеты принялась выяснять, откуда протекла информация о похождениях шефа, всплыли фото, любовная переписка? А сам Джефф заявил, что стал жертвой политических интриг.

Кто бы сомневался! Все в Америке знают, что «король таблоидов» Дэвид Пекер (помимо National Enquirer издает Sun, Glob,Weekly World News и еще ряд газет, журналов) - давний друг Трампа. Еще в период выборов его империя American Media откровенно поддерживала Дональда. А один из авторов антибезосовского расследования в таблоиде яростно защищал тогда Трампа от нападок дам.

Впрочем, Пекер заявил, что никакой политики нет. Он, дескать, действовал в интересах читателей.

Возникла версия, что интимные фото Безоса, включая обнаженного миллиардера, и прочую информацию о романе таблоиду слил… брат любовницы Майкл Санчес. За 200 тысяч долларов.

Тот недавно подал иск к миллиардеру в Верховный суд округа Лос-Анджелес, обвинив в клевете. Дескать, Безос безосновательно рассказал журналистам, что он причастен к передаче интимных фото таблоиду. Он, Майкл Санчес, не мог продать эти фотографии, поскольку никогда их не имел. Хотя с таблоидом действительно сотрудничал. Но стратегическое соглашение подписал, чтобы предотвратить попадание личной информации о жизни его сестры в СМИ. Или хотя бы отсрочить публикацию компромата.

Впереди суд, очередная серия «Богатые тоже плачут».

Наследный принц Мохаммед бен СалманФото: REUTERS

ПРИНЦ НАНОСИТ УДАР?

И вдруг накануне выступления Юваля Хараре в Давосе об ужасах грядущей цифровой диктатуры британская The Guardian добавила железобетонный аргумент в страшилку нового иерусалимского пророка. The Guardian - это вам не какой-то желтый заокеанский таблоид. Одна из самых влиятельных и качественных газет в мире. Она опубликовала собственное расследование.

«Взлом Джеффа Безоса: телефон босса Amazon «взломан саудовским наследным принцем».

По данным источников газеты, 1 мая 2018 года на мобильный телефон американского миллиардера по WhatsApp пришло зашифрованное видеосообщение с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Согласно результатам цифрового судебного анализа, оно, «весьма вероятно», содержало вредоносный файл. В течение нескольких часов с телефона самого богатого человека мира шел «слив» больших объемов данных.

Наследного принца Мохаммеда бен Салмана подозревают во взломе телефона Джеффа Безоса.

С версией The Guardian согласны Bloomberg, Financial Times.

Вот почему, напугав богатых участников «Давоса 2020» грядущей цифровой диктатурой, Юваль Хараре заявил: «Не верите - спросите Джеффа Безоса. Если вы получили подозрительное сообщение по WhatsApp от какого-то принца, не открывайте его!»

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне назвало предположения об ответственности страны за взлом «абсурдными». Скептики тоже выразили сомнение. Мол, не мог принц, фактически правящий страной за спиной престарелого отца-короля, поднять руку на владельца Amazon ! Он, дескать, человек прогрессивный, старается снять Саудовскую Аравию с нефтяной иглы, модернизировать экономику. Из-за скандала со взломом Amazon и другие интернет-гиганты не станут инвестировать в страну. Мохаммед бен Салман должен это понимать!

Ну, возможно, принц хотел подсобить Трампу в его борьбе с хозяином «The Washington Post». Напомню, первая зарубежная поездка Дональда после инаугурации была, как сам он выразился, в «сердце мусульманского мира!» Не случайно. При Обаме отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом омрачились. В США даже стали прямо обвинять саудитов в спонсировании теракта 11 сентября. Обама начал размораживать отношения с Ираном, давним врагом саудитов.

Новый президент в корне изменил ситуацию. Своим визитом он наглядно показал, что назначает Саудовскую Аравию «старшей женой» в гареме. Пардон, в регионе. Ближневосточном. Недаром сам король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд встречал высокого американского гостя в аэропорту. Обама таких почестей не удостоился, когда летом 14-го, после возвращения Крыма России, прилетел к королю договариваться наказать Москву снижением цен на нефть.

Трамп провел в королевстве два дня. Заключил крупнейшую в истории США оружейную сделку, договорился о стратегическом партнерстве. Всего было подписано соглашений на $280 млрд! Никакой Безос не может позволить таких сделок.

Был у принца и личный мотив насолить заокеанскому миллиардеру. На что прямо намекает расследование «The Guardian » о взломе его мобильника. «Безос, вероятно, стал мишенью из-за критических статей Хашогги в «The Washington Post» о Мухаммеде бен Салмане.» Оппозиционный журналист был непростой фигурой. Племянник саудовского торговца оружием Аднана Хашогги, считавшегося в 80-х одним из богатейших людей мира. Ну, а про двоюродного брата оппозиционера наслышаны все. Доди Аль-Файед, близкий друг принцессы Дианы. Влюбленные погибли в загадочной автокатастрофе.

Когда Джамала Хашогги осенью 2018-го убили в саудовском консульстве в Турции, «The Washington Post» прямо связывала смерть своего колумниста с наследным принцем.

Как бы то ни было, телефон Безоса взломали, всплыла его интрижка.

В результате скандала Джефф потерял любимую жену и 37 миллиардов долларов впридачу, которые он выплатил бывшей супруге по решению суда. Теперь честолюбивому хозяину Амазона все труднее удерживаться на верхушке рейтинга Форбс. В январе ему даже пришлось на несколько дней уступить пальму первенства владельцу империи роскоши Бернару Арно, свекру российской модели Натальи Водяновой. Лишь благодаря панике на бирже из-за китайского коронавируса, сожравшей у француза несколько миллиардов, Джефф вернул титул самого богатого человека планеты. Однако тот же Гейтс наступает ему на пятки. Зато бывшая супруга Безоса прекрасно чувствует себя в третьем десятке рейтинга Форбс.

Если уж у самого богатого человека мира, акулы Интернета, могут взломать мобильник, несмотря на команду крутых специалистов по кибербезопасности, то что уж говорить про нас, простых смертных. Меньше доверяйте свои личные тайны айфонам, смартфонам. Мало ли что…