2020-02-15T17:29:02+03:00
Общество

Суперциклон "Деннис" несет в Россию штормовой ветер, дожди и рекорды тепла

Пик ненастья придется на начало следующей недели, предупреждают синоптики
Юлия СМИРНОВА
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России приближается суперциклон "Деннис" со штормовыми ветрами.России приближается суперциклон "Деннис" со штормовыми ветрами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Суперциклон, самый мощный циклон нынешней зимы и даже идеальный шторм - какими только эпитетами не наградили циклон "Деннис". А ведь он только начал свой путь, неся ураганные ветра, ливни и наводнения в Европу. Москве и всей Европейской части России от "Денниса" тоже достанется, предупреждают синоптики.

Суперциклон начал набирать силу над Исландией еще несколько дней назад. Метеорологов он впечатлил своими размерами, а также экстремально низким давлением в центре атмосферного вихря - это говорит о мощи циклона.

Первой под руку "Деннису" попалась Великобритания. Уже в субботу, 15 февраля, из-за ненастья там отменили больше двух сотен авиарейсов. Порывы ветра достигали 70 метров в секунду. К борьбе с наводнениями из-за мощных ливней подключили армию.

Далее на пути "Денниса" - Скандинавия, центр циклона переместится туда к понедельнику, 17 февраля, рассказали в Московском метеобюро. Штормовой ветер и дожди в начале недели ожидаются как в странах Северной и Центральной Европы, так и практически во всей Европейской части России.

В Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Тверской областях ветродуй разгуляется до 25 м/сек., делятся подробностями специалисты центра "Фобос". В Москве и соседних с ней регионах - до 20 м/сек. Дожди будут лить везде, от Архангельска до Казани. Самые сильные обрушатся на юг Карелии и запад Архангельской области.

Впрочем, для России у "Денниса" есть еще один подарок - аномальное тепло. В понедельник, вторник, среду и четверг, 17 - 20 февраля, температурные рекорды возможны в Москве и в Санкт-Петербурге. В обеих столицах воздух прогреется до весенних +6…+7 градусов. Москвичи могут увидеть аж четыре рекорда подряд (см. таблицу)! Самым ветреным днем недели в Москве будет понедельник, самым дождливым и одновременно самым теплым - вторник.

От остатков снега не останется и следа. Скорее всего, новые сугробы в Москве так и не появятся до самого конца зимы, считают синоптики столичного метеобюро.

Температурные рекорды

Температурные рекорды

ИСТОЧНИК KP.RU

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