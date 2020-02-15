Дождались победы! Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону 2020

Суббота, 15 февраля, началось для русских биатлонистов с кошмарных новостей - Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Однако же вечером в итальянской Антерсельве ожидалась спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону. В стартовом листе 10-километрового забега с 2 огневыми рубежами были 107 участников, у России было 4 представителя. И главные надежды у российской команды были связаны с лидером - Александром Логиновым. В смешанной эстафете он показал себя с лучшей стороны, "вытянув" нас с 9 на 6 место.

Логинов ушел в гонку под номером 43. И к тому времени уже между собой "разобрались" все записные фавориты спринтерской гонки. Йоханнес Бе - промахнулся на первом рубеже и не смог пробежать как надо 10 километров.

Кентан Фийон-Майе - сделал один промах, и долгое время шел в лидерах. Все ждали, чем же ответит Мартен Фуркад. Фуркад был точен на двух рубежах! Но проиграл Майе. Норвежец Тарье Бе был точен на двух рубежах. Но никакой был ходом, проиграв и Фуркаду.

А что наш Логинов? Логинов, спокойно пройдя старт дистанции, когда уже финишировали многие фавориты, чисто закрыл первые пять мишеней, уступая 3 секунды Фийону-Майе. А потом по ходу гонки в свою силу прошел дистанцию до второго рубежа. На котором снова был точен. 10 из 10 сделали сразу же Логинова лидером гонки! Дальше - только держаться. 7,6 секунды отрыва после ухода с стрельбища от француза Фийона-Майе. 7,3 - за 1,5 километра до финиша. 7,1 секунды выигрывал Логинов у Кентана Фийона-Майе. И вот финиш.

Александр Логинов, чисто отстреляв на двух рубежах, опередил на 6,5 секунд Фийона Майе и "привез" аж 19,5 секунд Мартену Фуркаду в спринтерской гонке чемпионата мира.

Таким образом, Александр Логинов принес сборной России первую золотую медаль на чемпионате мира 2020! А год назад, к слову, на ЧМ-2019, он был вторым, проиграв тогда в Эстерсунде Йоханнесу Бе. И для самого Логинова это - первая большая победа в спортивной карьере.

Последний раз, к слову, на чемпионате мира русский биатлонист выигрывал спринт Максим Чудов на ЧМ-2008! Завтра, 16 февраля, в Италии пройдет на ЧМ-2020 пройдет гонка преследования. И наш Александр Логинов уйдет на дистанцию под номером 1!