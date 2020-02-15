2020-02-15T17:54:33+03:00
Спорт

Дождались победы! Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону 2020

Он опередил всех фаворитов сезона - норвежских братьев Бе и великого француза Мартена Фуркада
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Логинов.Александр Логинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Суббота, 15 февраля, началось для русских биатлонистов с кошмарных новостей - Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Однако же вечером в итальянской Антерсельве ожидалась спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону. В стартовом листе 10-километрового забега с 2 огневыми рубежами были 107 участников, у России было 4 представителя. И главные надежды у российской команды были связаны с лидером - Александром Логиновым. В смешанной эстафете он показал себя с лучшей стороны, "вытянув" нас с 9 на 6 место.

Логинов ушел в гонку под номером 43. И к тому времени уже между собой "разобрались" все записные фавориты спринтерской гонки. Йоханнес Бе - промахнулся на первом рубеже и не смог пробежать как надо 10 километров.

Кентан Фийон-Майе - сделал один промах, и долгое время шел в лидерах. Все ждали, чем же ответит Мартен Фуркад. Фуркад был точен на двух рубежах! Но проиграл Майе. Норвежец Тарье Бе был точен на двух рубежах. Но никакой был ходом, проиграв и Фуркаду.

А что наш Логинов? Логинов, спокойно пройдя старт дистанции, когда уже финишировали многие фавориты, чисто закрыл первые пять мишеней, уступая 3 секунды Фийону-Майе. А потом по ходу гонки в свою силу прошел дистанцию до второго рубежа. На котором снова был точен. 10 из 10 сделали сразу же Логинова лидером гонки! Дальше - только держаться. 7,6 секунды отрыва после ухода с стрельбища от француза Фийона-Майе. 7,3 - за 1,5 километра до финиша. 7,1 секунды выигрывал Логинов у Кентана Фийона-Майе. И вот финиш.

Александр Логинов, чисто отстреляв на двух рубежах, опередил на 6,5 секунд Фийона Майе и "привез" аж 19,5 секунд Мартену Фуркаду в спринтерской гонке чемпионата мира.

Таким образом, Александр Логинов принес сборной России первую золотую медаль на чемпионате мира 2020! А год назад, к слову, на ЧМ-2019, он был вторым, проиграв тогда в Эстерсунде Йоханнесу Бе. И для самого Логинова это - первая большая победа в спортивной карьере.

Последний раз, к слову, на чемпионате мира русский биатлонист выигрывал спринт Максим Чудов на ЧМ-2008! Завтра, 16 февраля, в Италии пройдет на ЧМ-2020 пройдет гонка преследования. И наш Александр Логинов уйдет на дистанцию под номером 1!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Фетисов: - Не может голодный хоккеист соревноваться с сытым!
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о назначении нового президента КХЛ Алексея Морозова, обрисовал главные проблемы российского хоккея
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Новости 24
В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»
Зеленский сообщил о скором создании министерства восстановления Донбасса
«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014
Турцию заподозрили в передаче военной техники боевикам в Сирии
Глава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с Россией
Турецкая делегация прибудет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе
Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР
«Беспредел»: Устюгов не удивлен решением IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014
Опять мечты: Владимир Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Вице-президент Союза биатлонистов России: до Устюгова не могут дозвониться
"Я слежу за тобой. Ты из Уханя?" Буффон пошутил над азиатским болельщиком
Китайский центробанк дезинфецирует 4 миллиарда юаней
Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"
Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики