2020-02-15T20:23:33+03:00
Спорт

Александр Логинов: "На последнем круге думал о жене и дочке. Наверное, поэтому так быстро получилось бежать"

Чемпион мира по биатлону в спринте был предельно откровенен на пресс-конференции в Антхольце
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов - чемпион мира 2020 в спринте.Александр Логинов - чемпион мира 2020 в спринте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский биатлонист Александр Логинов одержал уверенную победу на чемпионате мира 2020 в Анхтольце. Впервые с 20008 года на мировых первенствах в мужском спринте золотую медаль выиграл русский спортсмен. На пресс-конференции Логинов, которого называют одним из самых закрытых биатлонистов мира, был раскован и даже шутил, отвечая на острые вопросы.

- Я не скажу, что смотрел гонку до своего старта. Стартанул с мыслью одной - что надо стрелять "на ноль" сегодня, в Антхольце очень сложное стрельбище даже и без ветра. Поэтому надо было стрелять на ноль.

- По ходу сезона у вас не всегда было хорошо со скоростью на трассе. Где вы готовились к ЧМ и когда почувствовали, что стали набирать форму.

- На самом деле полтора месяца осенью у меня были серьезные проблемы с локтем и спиной. И я поэтому нагрузку выполнял не в полном объеме, но в последний месяц стал уже работать в полную силу. И рад, что подготовился к этим стартам, моя скорость возвращается. Мы готовились в Риднау, без заезда домой. Я дома уже не был полтора месяца. В Австрии хорошо потренировались. Ну а что касается стартового номера, то не знаю - сегодня все были в одинаковых условиях.

- Насколько важно для вас было получать информацию от тренеров на последнем круге о ходе гонке и отрывах от соперников?

- Честно, я получал информацию от тренеров. И спасибо всей команде, которая помогла выиграть эту медаль. Вот хотите честно? На последнем круге 85% времени я думал о жене и своей дочке. Хочу уже к ним! Наверное, из-за этого у меня так получилось бежать.

- Александр, поступила критика со стороны норвежских журналистов из-за вашего допинг-случая в прошлом. Как бы вы прокомментировали критику норвежцев?

- Я не читал еще про критику. Ну а что касается коммуникации, то уже говорил. Что с большим удовольствием пообщаюсь со спортсменами, не вижу никаких проблем. Но я не президент, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию. Ну а пообщаться со спортсменами - без проблем, я думаю, что они меня хорошо поймут.

- Вы не говорите с журналистами в микст-зоне на ЧМ. Помогло ли вам это сегодня победить?

- У меня была в прошлом году такая же практика. И я просто посчитал, что так будет комфортнее для меня и для моей головы.

- Почему вам снова должны верить? (уже прямо задают вопрос журналисты из Норвегии Логинову. И добавляют) - Какое количество допинг-тестов вы прошли в этом сезоне?

- Где-то 12-16 (Логинов открывает телефон, чтобы посмотреть в специальной программе). Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь с нашей женой, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365-366 дней в году, чуть ли не на соседней кровати принять у себя дома. На одной кровати уж никак, меня просто не поймет жена. (раздается смех в зале от русских)

ИСТОЧНИК KP.RU

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