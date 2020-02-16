2020-02-16T02:44:38+03:00
Дом. Семья

Волонтеры рассказали, как они спасали собаку, полностью залитую смолой

Чтобы отмыть несчастного пса, понадобилось восемь добровольцев, девять часов и 50 литров масла [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чтобы нормально отмыть собаку, понадобилось восемь волонтёров, 50 литров масла и три ванны с моющим средством. Фото: Facebook/ Proyecto 4 PatasЧтобы нормально отмыть собаку, понадобилось восемь волонтёров, 50 литров масла и три ванны с моющим средством. Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas
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Целых девять часов без перерыва аргентинские волонтеры отмывали несчастного пса, который был полностью залит смолой – вязкая черная субстанция попала даже в уши, глаза и рот.

Несчастную собаку, упавшую в яму на пустыре возле города Либертад, обнаружили ее четвероногие собратья, они подняли лай, на шум прибежала местная детвора. Ребята рассказали о своей находке родителям, и те позвонили зоозащитникам. Спасать бедолагу, несмотря на темную ночь, приехали сотрудники некоммерческой организации Proyecto 4 Patas («Проект «Четыре лапы»).

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

По словам волонтеров, картина выглядела душераздирающе: они говорит, что никогда еще не видели животного в таком ужасном состоянии: поес был буквально приклеен к земле смолой, не шевелился и не издавал никаких звуков.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Спасали собаку, которую назвали Алоэ, всем миром: волонтеры, пожарные и просто неравнодушные люди. Горожане принесли масло, которым добровольцы тут же принялись отчищать несчастного пса.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Участники проекта «Четыре лапы» через Facebook позвали на помощь других добровольцев, и работа закипела.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Восемь волонтеров целых девять часов отмывали Алоэ, это был по-настоящему изнуряющий труд, но с каждым часом бедолага все больше и больше становилась похожа на собаку.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Чтобы полностью отмыть пса, понадобилось целых 50 литров масла и три ванны с моющим средством.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Когда Алоэ отмыли и состригли клоки шерсти, ее, наконец, покормили, и поздравили со вторым днем рождения.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Теперь собаке предстоит обследование у ветеринара, а потом для нее найдут новый дом. С поиском хозяев для Алоэ проблем возникнуть не должно, потому что ее история привлекла внимание десятков тысяч аргентинцев.

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

Фото: Facebook/ Proyecto 4 Patas

ИСТОЧНИК KP.RU

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