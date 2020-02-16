«Я сделаю все, что от меня зависит!». Алина Загитова сделала заявление о продолжении своей карьеры в японском фильме

Раннего утра 16 февраля ждали тысячи фанатов Алины Загитовой. На японском телеканале «Asahi» вышел в свет полуторачасовой фильм с рассказом про олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018. Вот уже пошел третий месяц, как Алина приостановила свою спортивную карьеру. Японцы же в своем большом фильме показали весь путь Алины. Но при этом, очень многие моменты, которые показывались в трейлерах, не вошли в итоговый хронометраж.

«КП» рассказывает про самые интересные моменты из большого репортажа со звучным названием «Королева Загитова: правда об её карьере».

АЛИНА ОБРЕЛА СВЯЗЬ С ЯПОНИЕЙ

Очень многие вещи в фильме японского телеканала уже давно известны, и собственно нового не увидели зрители. Вот — маленькая Алина выигрывает Олимпиаду 2018 года. И становится любимицей миллионов людей в Японии. Тогда, в начале 2018 года она покорила сердца японцев, когда ей приглянулась собака породы акита-ину.

- Я тренировалась в Ниигате и просто увидела собаку такой породы и захотела ее, - говорит Загитова. И вскоре появляются кадры первых прогулок Алины с ее собакой, которую она назвала Масару. И которую ей подарил лично премьер-министр Японии Синдзо Абе.

В фильме был момент небольшого интерактива. Японцев просили задать любые вопросы фигуристке, и когда же Алину спросили что она думает по поводу такой страны как Япония, то Загитова расплылась в улыбке:

azagitova Алина Загитова и Синдзо Абе

- У меня очень много воспоминаний о стране. У меня теперь есть частичка Японии, Масару у меня дома.

В фильме подчеркивается, насколько собака дорога Алине. Если после Олимпиады у нее были в домашних любимцах только шиншилла, кошка. То после золотой медали в Пхенчахне появилась собака — в фильме мелькнули кадры, как весной 2019 года на ледовом шоу в Краснодаре Масару вышла в победной олимпийской «пачке» Загитовой. А тренер Алины Даниил Глейхенгауз совершил небольшой прокат с собакой по льду.

Достаточно милый эпизод фильма, который показывает связь фигуристки с Японией - это визит Алины Загитовой в конце ноября 2019 года в гончарную мастерскую в Саппоро. Туда она пришла вместе со своим тренером Даниилом Глейхенгаузом после завершения Гран-При Японии. И Алина попробовала свои силы в гончарном деле.

azagitova Алина Загитова в гончарной мастерской

- Не разбилось, и уже хорошо. Мне очень понравилось, раньше я такое видела только в Интернете, - говорит Алина по ходу фильма.

И финальный штрих ее визита в мастерскую. На собственноручно сделанной Алиной тарелочке она рисует свою любимицу - Масару. Проходит два месяца. Японская съемочная группа приезжает на интервью к Загитовой и привозит ей горшочки и тарелочки, которые она делала тогда, в Японии.

- Аааа! Это мои изделия. Ничего себе, это я их делала. Очень приятный цвет. Можно было получше сделать, но я думаю, что неплохо для первого раза. Это украсит полку в моей комнате, - обрадовалась Алина такому подарку.

КАК АЛИНЕ ДАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О КАРЬЕРЕ

Алине очень нравится Япония, и в одном из «включений» с фанатами (таких было несколько по ходу фильма), у Загитовой спросили, что ей нравится в этой стране, то фигуристка сказала:

- Все. От еды, шоу, люди очень нравится. И для здоровья очень полезен воздух, кожа становится шелковой.

И тут же — кадры с победного для Алины Загитовой чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме. Тогда она выиграла последний из возможных титулов в своем виде спорта. Потом же Алина почти на все лето осталась в Японии сначала просто попутешествовать по стране, а затем — принять участие в большом ледовом туре. Ну а потом, и это показано в начале фильма — были этапы Гран-При сезона 2019/2020, финал серии в начале декабря в Турине. А затем — пауза в карьере. И все опрошенные фигуристки поддержали Алину в ее решении — японка Рика Кихира, россиянка Елизавета Туктамышева.

azagitova Алина Загитова и Масару

- Мы с ней хорошо общаемся еще с юниорского возраста, вместе катались, - подмечает Алина, когда речь заходит про японку Рику Кихиру, которая продолжает свои выступления.

Тренер Алины Загитовой, Этери Тутберидзе, повторяет общеизвестную историю о том, что перед чемпионатом мира 2019 фигуристка испытывала трудности, но преодолела себя. Но в конце концов после финала сезона было принято решение, как действовать дальше:

- В начале сезона лета были разговоры. А дальше - смотрим на ее настроение. И она в начале декабря объявила нам, - говорит Этери Тутберидзе.

И вот, 13 декабря, Алина делает заявление на «Первом канале». И не едет на чемпионат России, который является главным турниром сезона.

azagitova Алина Загитова объявила о приостановке карьеры на "Первом канале"

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС АЛИНА

Конец января 2020 года. Съемочная группа японского телеканала приехала в ледовый дворец «Хрустальный», в отделение «Самбо-70». И на льду катка спокойно занимается на своей очередной тренировке Алина Загитова. Фигуристка даже после приостановки своей спортивной карьеры минимум до лета 2020 года продолжает «накатывать» свои программы, которые она разучивала к нынешнему сезону.

В частности, в эфир японского телеканала попали кадры ее проката под произвольную программу «Клеопатра». Загитова призналась, что хочет вернуться на лед, но только тогда, когда станет сильнее. И на камеру попадают тренировочные моменты — раз за разом Алина падает на лед, пытаясь сделать очередной прыжок. Она может бить рукой об лед, но все равно — встает и продолжает дальше свою тренировку.

При этом, в большом репортаже про Алину показан заметный контраст. Весной 2018 года те же японцы приезжали к Загитовой, которая только выиграла Олимпиаду. И тогда 15-летняя Алина проводила для съемочной группы экскурсию, говоря: «А вот тут у нас раздевалка, но у кого какой уголок, я вам не покажу».

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Когда же у Алины спросили прямо, будет ли она выступать дальше, то она сказала:

- Сложный вопрос. Я для себя еще до конца не решила.

Финальный же кадр тронет сердца всех болельщиков Загитовой. Повернувшись в камеру, она говорит на русском языке, и ее не перебивает диктор на японском:

- Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете меня. Я попытаюсь и сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами.

Все-таки Алина Загитова не сказала своего последнего слова в спорте.