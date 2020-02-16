Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма "Бригада": его выбросило на скалы возле Австралии

В минувшую субботу, 15 февраля, умер Андрей Иванов, подаривший этому миру знаменитый ремикс на саундтрек к фильму "Бригада".

Создателя коллектива Triplex-A не стало в возрасте 47 лет в Австралии. Его унесло течением в океан на пляже Бонди на востоке Сиднея, а затем выбросило на скалы. Об этом сообщил российский телеведущий Михаил Козырев.

"Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - написал он у себя в Facebook.

Композитор Андрей Иванов утонул на пляже в Австралии.Его супруга Юлия смогла выжить, но попала в больницу с ссадинами и сломаными пальцами

Согласно данным издания DailyMail, трагедия произошла около 17:30 по местному времени (09:30 по мск). Андрея и Юлю бросило на скалы, но если 45-летней женщине удалось спастись - врачи диагностировали у нее ссадины и несколько сломанных пальцев ног, то композитору повезло меньше. Спасатели достали из океана уже безжизненное тело. Медики пытались вновь запустить сердце, но безуспешно.

Супруга композитора смогла спастись

В операции по спасению участвовал вертолет Westpac Life Saver. После случившегося в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

"Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. Вспомните его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада", - добавил Михаил Козырцев.