2020-02-16T13:14:19+03:00
Происшествия

"Бесы, поубиваю": мужчина с ножом напал на священников в московском храме

Два человека ранены
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ефим, напавший на священников с ножом, приехал в Москву на заработки около года назад.Ефим, напавший на священников с ножом, приехал в Москву на заработки около года назад.Фото: СОЦСЕТИ
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Утром в воскресенье, 16 февраля, в храме Николая Чудотворца на улице Бакунинской мужчина с ножом напал на священников. Все произошло сразу после воскресной службы.

- Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказали " КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить.

По официальным данным, два человека получили ранения. Они госпитализированы в одну из городских больниц.

- Нападавший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД России .

Личность мужчины уже установлена. Это 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Известно, что мужчина нигде не работал, семьи у него не было. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Судя по страницам в соцсетях, мужчина увлекался рок-музыкой. При этом он явно страдал от одиночества. "Самая крепкая семья - из одного человека". Такой статус размещен на его странице.

По словам друзей, Ефим приехал в Москву на заработки около года назад.

- Он сильно за это время изменился. Раньше был общительный, открытый, а тут как будто подменили. Звонил, ему первое время часто. Но он особо про себя ничего не рассказывал, разве что жаловался, мол в Москве тяжело. Работал он на стройках. А вот с личной жизнь не ладилось. Рассказывал, что девушки в столице любят только деньги, - рассказал "КП" друг Ефима из Липецка Олег. - Про веру вообще никогда не говорили. Для меня случившееся шок, как и для всех его знакомых. Ну не был он воцерковленным. В храмы не ходил. Не знаю, какая муха его укусила.

Личность нападавшего установили Фото: СОЦСЕТИ

Личность нападавшего установилиФото: СОЦСЕТИ

Священник о поножовщине в храме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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