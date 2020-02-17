Как Россия превращается в Московию и надо ли что-то с этим делать

В Китае впервые в истории человечества появился гигаполис с населением 100 миллионов человек. Они живут на территории 300 на 200 километров, где срослись кварталами Шанхай, Нанкин, Ханчжоу и два десятка городов поменьше. На долю гигаполиса приходится 10% китайского ВВП. Экономисты и футурологи утверждают: города-гиганты становятся местом концентрации капитала, технологий, талантливых людей, плотных социальных связей, а эта гремучая смесь обеспечивает бурное экономическое развитие. Набрав силу, супергорода начнут диктовать свою волю правительствам, а это означает крах системы национальных государств, их место займет цивилизация гигаполисов. К чему готовиться жителям мегаполисов? Об этом мы поговорили с доцентом факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики ВЭШ архитектором Виталием Стадниковым.

Гражданин города Google

- Виталий Эдуардович, насколько реальна перспектива появления наднациональных супергородов?

- Скорее всего так и произойдет, но не везде, а там, где государственная система достаточно либерально будет к этому относиться. С этой точки зрения Китай не очень показательный пример.

- Но там же идет бурный рост городов…

- Рост есть, но центральная власть не собирается делиться полномочиями. Что такое наднациональные города? Это корпоративные города, где власть корпорации выше, чем власть государства или муниципалитета. Условно говоря, это город Google или город Apple, которые развиваются по методологии заложенной IT-гигантами. Кстати, отчасти наши северные добывающие поселения «Лукойла» или «Газпрома» являются прообразом такой системы. Для экономики и рынка труда такие города благо, для создания городского пространства - зло. Жить там будет не очень удобно.

- Во всем мире народ активно переселяется в мегаполисы. Например, в Сеуле живет уже половина жителей Южной Кореи. В России наступит такой момент, когда половина страны будет жить в Москве?

- Сопоставлять Россию с Южной Кореей или Японией не совсем правильно, у них территория значительно меньше. Южная Корея по площади это две Московских области. А весь Сингапур это половина территории Москвы. Понятно, что в маленькой стране с большой экономикой население концентрируется очень плотно и создается мегаполис. Но есть и другой путь - возьмем страны Западной и Центральной Европы, например Швейцарию. Где там мегаполисы? Там нет ни одного города-миллионника! Более того, мы не увидим ни одного делового центра наподобие Москва-сити. Плотность городской застройки там, как в историческом центре Москвы, а дальше везде идет хорошо сделанная гиперурбанизированая периферия, где комфортно жить. А транспортная сеть связывает всю страну так, что экономика Швейцарии работает как единый большой город.

Одна из проблем такого супергорода, как Москва, - движение на дорогах.Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва - это гигантский пылесос

- А как у нас?

- У нас, как всегда, особый путь. Развитие городов тесно связано с движением денег. Та ситуация, когда в стране с одной стороны есть Москва, а с другой - все остальное, это результат сверхцентрализации. Она основывается на особой бюджетной системе, когда сбор всех средств идет с низов в Москву. Затем, если вы будете себя хорошо вести, отчитываться по разным федеральным программам, выполнять KPI для губернаторов, Москва будет возвращать вам деньги в виде субсидий. Соответственно все эти 20 лет в стране шло ослабление муниципалитетов. Любой, даже самый успешный регион на 60-80% зависит от субсидий. Поэтому нет смысла развивать регион - местные налоги, которые остаются у муниципалитетов, несопоставимы с тем, что ты можешь получить из Москвы, если будешь правильно себя вести. У нас куча регионов, которые живут по принципу: надо выпросить у Москвы как можно больше, а потом под выборы нам все спишут, чтобы не было народных волнений. Эта система распределения средств противоестественна, слишком политизирована и мешает развитию России, если мы ее видим, как единую страну.

- Почему?

- Потому что происходит опустынивание страны. Такая система, как пылесос высасывает в Москву не только деньги, но и наиболее квалифицированные кадры. Точно так же по отношению к провинции поступает и любой город-миллионник. В итоге из глубинки вымывается все активное и талантливое население. Возьмем города с населением меньше 500 тысяч человек: более 90 процентов этих городов уменьшаются на глазах. В половине городов-миллионников количество жителей тоже сокращается, а если население и растет, то за счет включения в городскую черту пригородных поселков. Люди едут в Москву и Питер. В Москве платят налоги все корпорации, поэтому бюджет столицы 2 триллиона с лишним, а бюджеты Самары и Саратова - 14 миллиардов, Екатеринбурга - 41... То есть в таких городах населения в 10 раз меньше, а денег меньше в 200-300 раз.

Прекратиться ли наплыв мигрантов в Москву?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дальневосточный гектар не поможет

- Москва не резиновая, существуют ли какие-то естественные механизмы регулирования роста мегаполисов, помимо советского лимита прописки и других административных мер? Или пока в столице будут хорошо платить, люди будут туда ехать?

- На самом деле феномен города заключается не только в том, чтобы заработать, но и в возможности быть востребованным. Я сам в свое время приехал в Москву из Самары и знаю, много примеров, когда люди переезжали в более тяжелые условия жизни ради интересной работы. С этой точки зрения идея привязать людей к территории с помощью материнского капитала или дальневосточного гектара выглядит наивно. В провинции нужно создавать условия для востребованности людей. Потому что мы вошли в стадию постиндустриального развития, люди все меньше привязаны к конкретному предприятию, они в любой момент могут сняться и уехать. А конкуренцию за гражданина выигрывают те города, которые перестроили экономику на сервисный лад. Помимо Москвы и Питера, это Екатеринбург, Казань, Новосибирск…

- А в соцсетях люди пишут, что не хотят никуда уезжать. Хотят, чтобы открыли остановившийся завод и они вновь почувствовали себя классом-гегемоном. А вы им про сервис и сферу услуг.

- Так думают в основном, люди среднего и старшего возраста, кто имеет опыт жизни в обществе, где твою судьбу устраивало государство. В реальности сейчас качество жизни в любом регионе на порядок выше, чем было тогда. Во-вторых, если мы посмотрим очень успешные города, такие как Екатеринбург или Казань, то увидим что уровень занятости в производстве там чуть выше 10 процентов. В советские времена средний показатель был на уровне 25 процентов. Сейчас он сохранился в таких крупных городах, как Пермь, Ижевск. Но конкурировать по уровню жизни с Казанью и Екатеринбургом они не могут. Значит не в предприятиях дело. Современное производство это сетевые структуры совершенно иного типа. К примеру, нет предприятия «Боинг», а есть тысячи и тысячи связанных между собой предприятий, рассредоточенных по всему миру.

Москва позволяет приезжим заработать и стать востребованным.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уедут ли «понаехавшие»?

- Появление такого супергорода, как Москва, это результат системы управления, когда вся власть и все ресурсы сосредоточены в одной точке. Если модель власти в России изменится, что ждет Москву? Цены на жилье рухнут? Столица потеряет блеск и начнется упадок? Или наоборот - исчезнут пробки, уедут «понаехавшие» и город начнет динамично развиваться?

- Он сейчас, кстати, развивается довольно динамично… Но был такой момент в 1991-93 году, когда Москва потеряла возможность пропускать через себя централизованные ресурсные потоки и фактически перестала быть столицей. Когда это произошло, москвичи узнали, что это такое: считать каждую копейку и стоять в очередях за продуктами. Элементарного не хватало! Региональные города выживали на ресурсе предприятий, которые имели свои подсобные хозяйства, что было весьма кстати во времена бартера. В случае децентрализации Москву, как город-посредник, который по большому счету ничего не производит, ждет фиаско.