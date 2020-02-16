Антон Шипулин: Логинов расслабился и пробежал «на свежачка»

- Антон, для вас было неожиданностью победа Саши Логинова на чемпионате мира?

- Если честно, конечно, больше да, чем нет. Такие результаты, которые бы говорили, что он может выиграть, Саша в этом сезоне не показывал. Но, тем не менее, я, как и многие другие болельщики, надеялся на главный старт. И Саша молодец, мы с ним созванивались за неделю до этого. Я узнавал, как дела, как самочувствие. И он занял правильно позицию. То, что не стал перед чемпионатом мира сильно себя терзать, как многие делают, совершают такие ошибки, когда нет результатов, пытаются в последний момент что-то исправить. Саша, наоборот, расслабился. Саша немножко отдохнул. И вчера, как мне кажется, он пробежал на свежака, как у нас говорят. То есть, отдохнувшим морально и физически. И показал очень высокий и хороший результат.

Я рад, что та критика, которая была направлена в адрес нашей сборной, в адрес Александра, многих ребят и девчат, она не дала того эффекта, который многие, может, наши недруги ожидали. Саша молодец, сумел абстрагироваться. И показал результат сейчас - первой же индивидуальной. Это очень — теперь вся страна снова верит в биатлон.

Победу своего "коллеги" по спорту прокомментировал известный биатлонист, ныне депутат Госдумы Антон Шипулин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это буквально вдохновило всех болельщиков, некоторые из которых прыгали до потолка.

- До потолка?!

- Потом валерьянку принимала.

- Хорошо.

- В иностарнных СМИ появилось очень много негатива. Кроме шведа Самуэльсона, который постоянно крутит свою пластинку, засомневался даже норвежец Бе... Эта реакция адекватна?

- Здесь нужно понимать, что биатлон - это индивидуальный вид спорта. И, конечно, многие спортсмены не ожидали от Александра, такого результата. Поэтому, думаю, здесь больше зависти, чем каких-то объективных вещей. Мы помним и прошлые годы, когда к Саше много негатива было со стороны зарубежных спортсменов, но Александр большой молодец, что он не очень сильно реагирует на них. Мне кажется, у него уже выработался иммунитет. И спасибо тем спортсменам, которые и в прошлом году пытались на него наехать, пытались его вывести из колеи. Мне кажется, они тем самым его только закалили. И вчерашний результат показал то, что Александр сумел найти, так скажем, прививку от тех злопыхателей, и показал настоящий результат.

- Как говориться, мы не гнемся, но не ломаемся.

- Да. Тем более я с Александром бегал уже достаточно давно. Я помню, какой он был психологически слабый в 13-м году. Мы помним, что он четыре раза до Олимпийских игр не попадал в пасьют, потому что были какие-то психологические волнения. А, на самом деле, он спортсмен очень сильный, но ему не хватало психологической стойкости. А за два прошлых года его эти ситуации закалили.

- Молодец. Вы с ним разговаривали. Сам-то как он настроен, по-боевому?

- Конечно. Я еще раз скажу. Он молодец в плане того, что расслабился перед самым стартом. Мы с ним разговаривали. Он совершенно спокойно говорил, ребята некоторые волнуются, начинают много тренироваться. А мы знаем, что есть такая поговорка: перед смертью не надышишься. В смысле, последнюю неделю, две недели не надо делать большие объемы тренировок. Тренироваться надо летом, в подготовительный сезон. А уже во время соревновательного периода надо только чуть-чуть ограночку алмазную подточить. То есть, проводить скоростные тренировки, и больше времени отводить на восстановление, тогда и результат обязательно будет. Ну, а самое главное, конечно, как в любом виде спорта психологический фактор.

- Когда будете еще ему звонить, передайте , что мы за него болеем.

- Главное психологически сейчас, чтобы зрители были готовы. А то столько было негатива, поэтому я с вами не хотел, со многими журналистами общаться перед чемпионатом мира. Потому что вы же понимаете, сколько критики было адресовано в адрес спортсменов, в адрес команды. И очень важно было до конца не сомневаться, верить. И как можно больше поддерживать нашу команду. Поэтому, думаю, что те злопыхатели, которые на негативе начинали поднимать свое эго или пытаться хайповать, они сейчас очень сильно расстроены. А мы будем дальше верить не только в Сашу, но и в команду. Надеюсь, что та вчерашняя победа Александра даст большой толчок на следующие гонки для всей сборной. И у нас будет еще не одна медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождались победы! Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону 2020

Он опередил всех фаворитов сезона - норвежских братьев Бе и великого француза Мартена Фуркада (подробности)

"Мы рассчитывали на битву Норвегии и Франции, а тут русский выиграл!". Соперники обиделись на Логинова после своего поражения

После победы Александра нашлись те, кто не смог принять поражение достойно (подробности)