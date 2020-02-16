2020-02-16T12:55:38+03:00
Общество

«Со мной нельзя дружить, ведь я болею…»

Чтобы спасти малыша от смерти, папа отдает ему свою почку, доктора делают бесплатную операцию, но все это сработает, только если будут приобретены лекарства, на которые у многодетной семьи нет средств
Ярослава ТАНЬКОВА
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Чтобы спасти Диму от смерти, папа отдает ему свою почку, но нужны лекарства.Чтобы спасти Диму от смерти, папа отдает ему свою почку, но нужны лекарства.Фото: из архива героя публикации
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Больше всего на свете пятилетний Димка мечтает дружить с другими ребятами и завести собаку. И нет у него мечты заветнее. Как Чебурашка, ей-богу! Глаза сияют, когда рассказывает, как однажды будет бегать во дворе, ходить в детсад, читать стихи в костюме зайца на елке… Пока же в том самом костюме и маске малыш может смотреть елки только по телевизору и плакать от обиды. Диме нельзя никуда, где собираются другие дети, потому что у него нет иммунитета, и любая, даже самая маленькая инфекция может его попросту убить. Это все из-за лекарств, которые малыш вынужден принимать перед операцией.

Когда родители еще только ждали Диму, случилась беда с их вторым ребенком — у мальчика было обнаружено редкое аутоиммунное заболевание крови, и его надолго госпитализировали. Мама, конечно, была с ним, пока ей самой не пришла пора ехать в роддом.

А через пару лет беда пришла и к Диме. Родители заметили опухание век у мальчика, обратились к врачу, сдали анализы... Диагноз — врожденный нефротический синдром или хроническая болезнь почек 5 стадии, т.е. почки у Димы начали отказывать сразу после рождения. Это означает, что без донорской почки малыш очень скоро погибнет.

Донором вызвался стать димин папа. Мальчика уже готовят к трансплантации — она назначена на конец февраля. Одна беда: у Димы с папой разные группы крови, а значит, риск отторжения очень высок.

Уже четыре года он живет в четырех стенах и наблюдает мир лишь через экран телевизора. Словно маленький заключенный. Только его "тюрьма" вынужденная — любая ерундовая простуда может убить мальчика. Про утренник в детском саду, куда он успел немного походить, ему рассказали по телефону, у него нет друзей. Димка мечтает о собаке, но даже питомец ему противопоказан. Если в семье кто-то заболевает, Диму полностью изолируют. Такая же жизнь его ждет и после операции, если у него не будет рекомендованных препаратов, — из-за высокого риска отторжения ему по-прежнему будет противопоказано все.

Однако врачи нашли лекарство, которое поможет Димке справиться с последствиями операции. Одно нехорошо - препарат Алемтузумаб очень дорогой, 1 040 000 рублей. Из бюджетных средств он не оплачивается, а у семьи таких средств просто нет.

Помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI).В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Димы Кляпнева "

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Кляпнева Димы

ИСТОЧНИК KP.RU

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