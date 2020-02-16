Сергей Чепиков: По поводу дисквалификации Устюгова нужно обращаться в спортивный арбитражный суд

В аккурат, в день старта спринтерских гонок на чемпионате мира российской сборной подкинули очередную свинью. Международный союз биатлонистов объявил, что олимпийского чемпиона Сочи-2014 в эстафете Евгения Устюгова (не путать с лыжником Сергеем Устюговым) дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на два года. А это значит, что спустя шесть лет у России отнимут еще одну медаль домашней Олимпиады, наша команда станет третьей в зачете тех Игр, а партнеры Устюгова по той гонке - Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин останутся без олимпийских медалей.

Словом, докопались до спортсмена, который еще пять лет назад завершил карьеру. И вот выбрали момент, чтобы выбить Россию перед стартом чемпионата мира.

- Потеря, конечно, очень серьезная. И не только для сборной, но и для олимпийской сборной нашей страны, - сказал на «Радио «КП» известный в прошлом биатлонист, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков. - Но как-то детали пока не известны. В чем конкретно там есть обвинения. Или это биологический паспорт крови, или это, действительно, анаболические стероиды. Поэтому нужно дождаться уже конкретных материалов. И, конечно, нужно обращаться в арбитражный суд спортивный. Это, конечно, очень плохая новость.

- А вы с самим Евгением не разговаривали после этой новости? Не знаете, как он воспринял сообщение?

- Не разговаривал. К нему пытаются дозвониться коллеги. Как-то не получается.

Но вскоре случилось, казалось, невероятное. Российский биатлонист Александр Логинов, который в свое время уже отбывал дисквалификацию, ответил всем недоброжелателям на лыжне - взял да выиграл спринт. При этом обошел хваленых Феуркада и братьев Бе.

Норвежцы кусали локти от обиды, а обычно лояльный к нашей стране Йоханнес Бе попытался наехать после финиша на Логинова, который стал общаться только с российскими СМИ.

- Такие решения смущают. Когда ты побеждаешь на чемпионате мира, ты должен остановиться и поговорить с прессой. Не считаю такой поступок со стороны Логинова умным. Впрочем, он и раньше принимал не самые умные решения. Думаю, это не лучший победитель, - сказал лидер сезона.

- Мы оба родились в 1992-м. Частенько бывало такое, что я занимал второе место, а он — первое. У него мутное прошлое, связанное с ЭПО, но сейчас мы соревнуемся на равных условиях. Надо уважать правила. Нам нужно принять, что он был сильнее в этой гонке, - все же признал свое поражение норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен.

В воскресение в гонка преследования (начало в 17.15 мск). Смогут ли заклятые соперники ответить Логинову на лыжне?

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва (Италия), 15 февраля

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0 штрафных кругов). 2. Кентен Фийон Майе – отставание 6,5 (1). 3. Мартен Фуркад (оба – Франция) – + 19,5 (0)… 12. Матвей Елисеев – + 1.09,1 (1)… 21. Никита Поршнев – + 1.22,3 (0)… 56. Евгения Гараничев (все – Россия) – + 2.26,4 (3).